Adolfo Cambiaso ataca ante Pablo y Facundo Pieres. en la final por ahora inconclusa de Tortugas; completan la escena Juan Martín Nero y David Stirling. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

Xavier Prieto Astigarraga SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2019 • 18:54

En la era en que La Dolfina arrasa en Tortugas y en Palermo, con seis conquistas seguidas en cada uno de ambos certámenes, Ellerstina ha hecho de Hurlingham su feudo, su refugio. Tres campeonatos consecutivos llevan ganados los Pieres en el oeste del Gran Buenos Aires, y van por un cuarto.

Para Adolfo Cambiaso y compañía, entonces, la cuestión es recuperar el territorio. Tres años en fila sin alzar The Ayrshire Cup son demasiados, y en medio está en juego una chance de la que nadie habla a esta altura pero que puede interesar más adelante: seguir en carrera por la Triple Corona.

La Dolfina y Ellerstina sostenedrán, a las 16.30 de hoy, la final del Abierto de Hurlingham Club, pero en la cancha número 1 de Palermo, al lado de las oficinas de la Asociación Argentina de Polo, organizadora desde la temporada 2018 del segundo torneo de la serie mayor. Serie que a esta altura no tiene un primer campeón: Tortugas vivirá su definición, con los mismos protagonistas, el próximo viernes, en su cancha 7.

Una vez más, el conjunto de Cañuelas aparece favorito. Sin fisuras en su rendimiento, motivado. Y habiéndose deshecho del bravo Las Monjitas en la resolución del grupo B. "Estoy contento y con mucho entusiasmo por una nueva final, y más después de ganarle a Las Monjitas, que es un equipazo. Vamos a tratar de que el equipo funcione como viene haciéndolo. Tenemos un cierto sistema", contó Cambiaso a la nacion.

Para Ellerstina no todo está tan claro. Sufrió frente al propio Las Monjitas en su semifinal de Tortugas y, disconforme con sus actuaciones, optó en el último partido por un enésimo enroque de puestos: Facundo Pieres pasó de back a primer delantero; Pablo, de 1 a 3, y Nicolás, de 3 a 4. "Los cambios son para liberar a Facu, para que no esté tan sujetado atrás, y que juegue más en su posición natural. Y los demás conocemos nuestras posiciones porque hemos jugado en ellas. Andamos con ganas", apuntó Nicolás. Mientras, La Dolfina no se inquieta por la variación táctica del adversario. "Nosotros pensamos más en nosotros que en el otro equipo", confió Cambiaso.

Como sea, se puede esperar un agradable espectáculo en Libertador y Dorrego. Por lo menos lo hace Nicolás Pieres: "Siempre los partidos con La Dolfina salen buenos; es un lindo rival. Vamos a jugar dos finales seguidas, la de Hurlingham y la de Tortugas, y eso va a ser medio raro, pero creo que está muy bueno para el polo. Tenemos muchas ganas", observó.

La Dolfina y Ellerstina se enfrentaron durante 4m45s en el desenlace de Tortugas, pero se acordó suspender el juego luego de este encuentro entre Eduardo Novillo Astrada (h.), Juan Martín Nero y Facundo Pieres; este sábado, los de blanco y los de negro definirán Hurlingham en Palermo. Crédito: Sergio Llamera

Las formaciones

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (capitán), 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (capitán), 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. DT: Matías Mac Donough.

Ellerstina: Facundo Pieres (capitán), 10; Gonzalo Pieres (h.), 9; Pablo Pieres, 10, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39.

Facundo Pieres (capitán), 10; Gonzalo Pieres (h.), 9; Pablo Pieres, 10, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39. DDTT: Héctor Guerrero y Alberto Heguy (h.).

Jueces: Guillermo Villanueva y Gastón Lucero. Árbitro: Martín Pascual.

Guillermo Villanueva y Gastón Lucero. Martín Pascual. Hora: 16.30.

16.30. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. Entradas: Dorrego, $ 350 (válidas para 2 personas); plateas A y B, $ 1500, y platea C, $ 2500.

Dorrego, $ 350 (válidas para 2 personas); plateas A y B, $ 1500, y platea C, $ 2500. TV: ESPN Extra (DirecTV 670 y 1670 HD).

Una copa para La Ensenada

Por la rueda de perdedores del Abierto de Tortugas, La Ensensada (30) le ganó la final a La Albertina (32, con Sebastián Merlos en lugar de su accidentado hermano Agustín) por un amplio 14-10 en la cancha 7 del country de la ruta Panamericana y ganó la Copa Domingo Faustino Sarmiento.

El conjunto de menor handicap de los ocho del certamen alineó a Facundo Fernández Llorente (7), Juan Martín Zavaleta (8), Juan Martín Zubía (8) y Jerónimo Del Carril (7). La rueda de perdedores se desarrolló con ventaja, por lo cual La Ensenada comenzó ganando por 2 a 0. La progresión fue la siguiente: 3-1, 4-2, 7-4, 11-5, 14-5, 14-9 y 14-10. Y resultó premiada como el mejor ejemplar Irenita Mil Amores, montada por Zavaleta.