Abierto de Palermo: La Ensenada venció a La Dolfina II, que “descendió” de la Triple Corona

Más que euforia, el festejo final de los jugadores de La Ensenada denotó alivio. Hubo abrazos y felicitaciones, pero nada de euforia. El calor y lo luchado del partido no dejaron fuerzas para más. Con el correr de los minutos y una vez que bajaron la temperatura y las revoluciones, ya en los palenques, los jugadores se permitieron una sonrisa. No era como para menos. Con la victoria por 16-11 sobre La Dolfina II, el equipo de Luján se despidió del Campeonato Argentino Abierto con una merecida alegría, su única en el certamen.

El resultado condenó a La Dolfina II a perder la categoría. Al igual que Sol de Agosto, deberá pasar por la clasificación si quiere jugar Palermo el próximo año. Al mismo tiempo, eximió a La Zeta-Kazak de jugar un desempate con el equipo de Cañuelas. Este domingo, a las 14 y en la cancha 2, antes de la final del Abierto de Palermo, el equiop de Nicolás Pieres jugará el repechaje ante La Aguada, campeón de la Copa Cámara Diputados, por un lugar en la Triple Corona de 2026.

La holgura del resultado no le hace honor a lo luchado del partido. Casi dos horas y media de juego bajo un intenso calor, con momentos de muy buen polo en los que parecía que el partido tomaba vuelo definitivo y al mismo tiempo muchas interrupciones, fouls, caídas y protestas. El saldo fue positivo y la escasa concurrencia que tuvo la cancha 2 se retiró satisfecha con el espectáculo.

La Ensenada no jugaba más que por el honor, motivo suficiente para salir a dejar todo sobre el césped. Después de un gran inicio de temporada en Hurlingham y Tortugas, que incluyó una victoria contra UAE Polo, derrotas ajustadas frente a Ellerstina-Indios Chapaleufú y la conquista de la Copa Drysdale (rueda de perdedores de Hurlingham), llegó a Palermo con la clasificación para 2026 asegurada, el regreso de Guillermo Caset tras una lesión y la expectativa de pelear bien arriba. Pero no sostuvo el funcionamiento y llegó a la última fecha con tres derrotas.

Del Carril tuvo otra buena temporada personal en La Ensenada, que ya tenía asegurada una vacante para los abiertos de Hurlingham y Tortugas. Rodrigo Néspolo

La Dolfina II debía ganar para seguir con posibilidades de estar en la serie Huringham-Tortugas-Palermo, y tal su característica salió a luchar en el partido. Esa fue la tónica de los primeros cinco chukkers, un lapso que tuvo pocos espacios para jugar y pocos goles (5-4 para La Ensenada). “Veníamos con un sabor amargo después de jugar bien Hurlingham y Tortugas. Estábamos afuera pero queríamos ganar e irnos de Palermo con un gustito un poco mejor”, reveló Rufino Bensadón, delantero de La Ensenada.

El encuentro dio un giro en el quinto período, cuando el ganador sacó a relucir su mejor polo y con goles de sus cuatro integrantes sacó la primera ventaja considerable en el marcador (9-5), que se redujo en el sexto (11-7). Pero el partido andaba lejos de estar definido. La Dolfina II recuperó su espíritu guerrero y, de la mano de una gran tarde de Lucas Criado (h.), el mejor del equipo en el certamen, se acercó a un gol (12-11), incluidos tres tantos en los últimos 2m30s del séptimo parcial después de un par de interrupciones largas.

Lucas Criado (h.) resultó el mejor de La Dolfina II, que cayó por 5 goles en un encuentro que resultó más parejo que lo que sugiere el marcador; el equipo deberá pasar por la clasificación para Palermo, pero no jugará Hurlingham ni Tortugas. Rodrigo Néspolo

El último chukker prometía emoción hasta el final. Sin embargo, La Ensenada jugó más aplomado, apeló a su mayor experiencia y definió con un 4-0. La Dolfina II cometió un par de faltas (muy discutidas) que le costaron carísimas y Sapo Caset ratificó que era el mejor jugador del encuentro. Acaso si hubiera llegado con más ritmo a Palermo, otra habría sido la historia de su equipo.

“A Sapo lo extrañamos un montón y cuesta acomodar el equipo. Era un equipo nuevo, nunca habíamos jugado juntos”, continuó Bensadón. “Hubo partidos que perdimos más por errores nuestros. Fue una temporada equilibrada y por suerte la cerramos bien”.

Más allá de haber sido relegado, La Dolfina II dio otro paso al frente. El año pasado había ganado la Copa Cámara y perdido el repechaje a manos de La Hache Cría y Polo, esta vez pasó la clasificación y se va de Palermo con una victoria en el bolsillo (ante el propio equipo de los Ulloa) y una buena actuación frente a Ellerstina, amén de este gran duelo.

“Creo que tuvimos una temporada muy buena. El objetivo era clasificarse”, analizó Gonzalo Ferrari, hombre de Venado Tuerto que está en Cañuelas. “Por el sistema de puntos sabíamos que estábamos obligados a ganar dos partidos. Pudimos sólo con uno, pero el balance sigue siendo positivo. Cumplimos el objetivo de pasar, nos bancamos, nos armamos de caballos, y vamos a volver a pelear el año que viene para volver a entrar. Esperemos que mejore el sistema [del ranking]. Mantenernos en Palermo es lo que queremos”.

La Ensenada y La Dolfina II se despidieron del Abierto con sensaciones encontradas. Un sabor agridulce que no debe eclipsar el buen espectáculo que brindaron en la cancha 2.

