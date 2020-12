Cambiaso rodeado por sus sobrinos en Inglaterra

Había pasado ya la Nochebuena del año 2000. Días festivos habitualmente sensibles para Bartolomé "Lolo" Castagnola, que el 31 de diciembre de 1998 sufrió la pérdida de su padre y guía: Héctor Bartolomé, "Chalo" para todos. Semanas atrás había concluido el primer Abierto de Palermo para el novel proyecto de Cañuelas: La Dolfina. Lolo y Adolfo Cambiaso (h.), su cuñado, se habían ido de la organización Ellerstina que compartieron con Gonzalo Pieres y disputaron esa temporada rearmándose como podían, con mucha ayuda de amigos para sumarles caballos. Completaron la formación con los hermanos Sebastián y Juan Ignacio Merlos. Y mal no les fue: llegaron a la final, que perdieron contra Indios Chapaleufú II (16-13).

El 28 de diciembre llegó el primer heredero de la familia: Bartolomé Castagnola (h.). Con claro destino de polista: era cuestión de esperarlo nomás. ¿Su padrino? Adolfito. Dos años más tarde (2002), La Dolfina lograba su primer título en Palermo el sábado 14 de diciembre y fue un festejo muy especial para Lolo y Camila Cambiaso (hermana de Adolfo): el día anterior nació Camilo. Bautizado "Jeta" desde pequeño. "Siempre fue jetón", aclaró el padre sobre el origen del apodo.

La historia deportiva continuó. La Dolfina, con Adolfito y Lolo juntos, ganó cuatro veces más el Abierto de Palermo (2005, 2006, 2007 y 2009), otros 4 títulos de Triple Corona en Hurlingham, hasta que dividieron sus caminos a fines de 2010, rompiendo una relación que tenían desde chicos, de "casi hermanos". Tirantez que empezó a aflojar un poco en este 2020, previo a la temporada inglesa, con prácticas incluidas entre ambos. Es que de por medio están los chicos: Barto, Jeta, Benicio y Lola, del lado de los Castagnola; Mía, Poroto y Myla, del lado de los Cambiaso. Y hay un gran feeling entre los primos, con lo cual la decisión de los padres es "no mezclar", aislarlos de los problemas que hayan tenido ellos. Un enfoque saludable y maduro.

La Dolfina campeón de Palermo 2007: abajo a la izquierda, Barto (6 años) y Jeta (5); al lado, Benicio Castagnola, Luquín Monteverde y Mía Cambiaso Crédito: Sergio Llamera

Aquellos chicos, que se trepaban al podio para celebrar los primeros títulos de La Dolfina, crecieron. Mucho. Se convirtieron en figuras muy pronto. Lolo los describió poco tiempo después de verlos en la cancha: "Barto es todo cabeza, un 3 cantado que juega sin despeinarse. Y Jeta es inspiración. No lo comparo, pero yo que los vi desde atrás jugando como back a los dos, me hacer acordar mucho a Adolfito". Y el destino (el sistema de ubicación, en rigor, de acuerdo con los handicaps) los puso en la misma zona del Abierto de Palermo en esta temporada. A Cambiaso, el archicampeón, el de los 16 títulos y que ya pasó la barrera de los 1000 goles en 28 participaciones en el torneo, y a sus sobrinos, que irrumpieron el año pasado con La Natividad, ganándose el afecto de la gente. Revolucionaron el certamen. Un aliento que no tienen en 2020 a causa de los protocolos por la pandemia.

Copa de las Naciones 2017: Cambiaso, Jeta Castagnola, Juan Martín Zubía y Barto Castagnola Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

Un partido como el de hoy, a las 17, que definirá quién es el primer finalista (incluso, puede hasta pasar RS Murus Sanctus: ver aparte), entre La Dolfina y La Natividad-Las Monjitasreventaría la cancha 1 de Palermo. Con calor, sin calor; con el césped en buen estado, con el césped en pésimo estado (como este año). Es el heptacampeón, que madura su despedida con la histórica formación (Cambiaso, Stirling, Mac Donough y Nero), jugándose a todo o nada frente a los chicos sensación, que son presente y futuro del polo argentino, con 19 (Barto) y 17 (Jeta) años.

Ya hubo cruces en la temporada inglesa. De Cambiaso junto con su hijo Poroto (15 años) contra los hermanos Castagnola: los Cambiaso ganaron la final del British Open y los Castagnola se tomaron desquite en los cuartos de final de la Queen's Cup, que terminaron conquistando. Vivieron momentos muy emotivos. El propio Adolfito le confesó el año pasado a LA NACION que uno de sus sueños era retirarse jugando con los tres: Poroto, Barto y Jeta. Algo que por ahora parece improbable. Y no sólo por si la decisión contaría con el aval de Lolo Castagnola: primero La Dolfina debe decidir qué hace con su futuro, en especial luego de esta temporada tan atípica, sin público en Palermo, y con todas las complicaciones que sufrió el equipo a causa de las continuas lesiones que lo sacaron del eje normal. Llegó a perder a tres de sus 10 de handicap en el Abierto de Tortugas (todos menos Cambiaso) y Nero recién volvió en Palermo. El equipo pudo hacer dos prácticas todos juntos antes de Palermo y llegó con menos ritmo que los demás.

Lolo Castagnola con Barto y Jeta Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

Un carrusel de imponderables que lo persigue hasta en Palermo. Cambiaso, que ya jugó desgarrado en el hombro derecho en el partido con RS Murus Sanctus, no estará en plenitud física para un partido crucial, en el que sólo les sirve ganar para alcanzar un triple empate con su rival y con RS Murus Sanctus, para ahí dilucidar la cuestión por desempate de goles. "Pero no me lo pierdo por nada. Y si no podemos ganar, mi deseo es que mis sobrinos jueguen la final", confesó hace unos días. "Ya están", dijo el año pasado, refiriéndose a la madurez polística de ambos. No le gusta elegir a uno por sobre el otro. "Son un conjunto y juegan bien los dos", explica. Con ellos ya disputó, y ganó, la Copa de las Naciones en 2017, jugando con la camiseta argentina.

Adolfito se estira ante su ahijado Barto en la temporada inglesa 2020 Crédito: @bartocastagnola

Un duelo, el de esta tarde, que seguramente tendrá récord de audiencia por TV (ESPN 3) y streaming desde todo el mundo, para los fieles seguidores de este deporte y del torneo más importante del planeta. Un partido que puede marcar la historia a tres frentes: la heroica de La Dolfina, un nuevo salto de calidad de La Natividad-Las Monjitas o el impacto de la revelación llamada RS Murus Sanctus, que el miércoles pasado rompió un récord de victorias seguidas en Palermo (34) en 8 años del conjunto de Cambiaso.

Jeta Castagnola al ataque; detrás, su hermano Barto, en la victoria sobre RS Murus Sanctus

Un partido, claro, que también podría provocar un triste adiós, en silencio, de uno de los mejores equipos de la historia del polo. Casi sin gente para aplaudirlos a rabiar y agradecerles por tanta magia desplegada en las canchas desde 2011. Aunque esa posibilidad aún está por verse, incluso en el caso de que La Dolfina llegara a la final. La chance de estirar la despedida un año más, como anticipó LA NACION hace unas semanas, está latente.

Cómo se define el finalista

Las posibilidades de clasificación son varias. La más directa está marcada por una victoria de La Natividad-Las Monjitas por cualquier diferencia: de lograrlo, será finalista. ¿Qué pasa si gana La Dolfina? Se produciría un triple empate con RS Murus Sanctus, que primero debe derrotar a las 12 a La Irenita (si pierde, queda fuera).

Ahí entran a influir los goles. Si La Dolfina gana por diferencia de dos, avanza a la final. Si gana por un gol, a partir de 13-12, también pasará al match decisivo. Si gana por 12-11, o menos y siempre por un gol, el finalista será RS Murus Sanctus.

En los dos partidos que cuentan, La Natividad derrotó 12-11 a RS Murus Sanctus, mientras que este último superó a La Dolfina por 14-13.

Las formaciones para hoy

La Dolfina vs. La Natividad-Las Monjitas

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling (h.), 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling (h.), 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. La Natividad-Las Monjitas: Camilo Castagnola, 8; Pablo Pieres (h.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36.

Camilo Castagnola, 8; Pablo Pieres (h.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36. Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: Guillermo Villanueva (h.).

Gastón Lucero y Martín Pascual. Guillermo Villanueva (h.). Hora: 17.

17. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. TV: ESPN 3.

RS Murus Sanctus vs. La Irenita

RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset (h.), 10, y Alfredo Cappela Barabucci, 8. Total: 35.

Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset (h.), 10, y Alfredo Cappela Barabucci, 8. Total: 35. La Irenita: Martín Podestá (h.), 7; Juan Martín Zavaleta (h.), 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30.

Martín Podestá (h.), 7; Juan Martín Zavaleta (h.), 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30. Jueces: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José Ignacio Araya.

Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. José Ignacio Araya. Hora: 12.

12. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. TV: ESPN Extra.

