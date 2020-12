Nico Pieres le habla a Guillermina, su yegua preferida: "Le agradecí lo que hizo" Crédito: Captura TV

Claudio Cerviño Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 07:00

"Hace varios años que pienso en retirarla de la Triple Corona, que la cuido sólo para momentos especiales de Palermo. Y resulta que hace cosas como éstas y."

Nicolás Pieres tiene 29 años, 10 goles de handicap e integra uno de los mejores equipos de polo del mundo: Ellerstina. Debutó como suplente en 2009 en el Campeonato Argentino Abierto, el torneo más importante del mundo. Al año siguiente formó parte de Sao José, y ya desde 2011 se sumó a la formación del club de General Rodríguez con sus hermanos mayores, Gonzalito y Facundo. Con ellos, y con su cuñado Mariano Aguerre, ganó el Abierto de Palermo 2012. Jugó en todos los puestos y hoy está asentado como back. Con un alto rendimiento y una gran temporada. Hizo el gol más importante de la semifinal del Argentino, en suplementario, frente a La Dolfina Polo Ranch (14-13), con una corrida mágica sobre Open Guillermina, una yegua muy especial. Capaz hasta de emocionarlo.

Nico Pieres y su yegua preferida en las caballerizas

Ellerstina volverá a definir el Abierto de Palermo contra La Dolfina, el heptacampeón, el sábado próximo. No la pasó bien frente a La Dolfina Polo Ranch: estuvo cuatro goles abajo al iniciarse los últimos tres chukkers, sin encontrarle la vuelta al partido. Salió a flote con más empuje que buen polo. Quedó preocupado porque todo le venía saliendo de maravillas. Aun así, logró su décima victoria en igual cantidad de partidos (es el único invicto) e irá en busca de la Triple Corona, esa que ganó por segunda y última vez hace 10 años. Necesitaba una prueba de supervivencia.

Nicolás, casado con Angeles Pedreira y padre de Félix y Begonia, pudo haber sido golfista, una de sus debilidades de chico. Lo sigue siendo hoy, en realidad. Por una cuestión de herencia familiar, y obviamente de aptitudes, se volcó al polo. Tiene una particularidad que llama la atención a todo el que lo ve: su forma de subir al caballo. No lo hace como la mayoría de sus colegas y todos aquellos que no juegan al polo, es decir, poniendo un pie en el estribo para darse impulso, sino que se balancea y se eleva acrobáticamente como si tuviese resortes. Y con la zona lumbar a prueba de todo.

Nicolás Pieres y Open Guillermina, una combinación letal de Ellerstina Crédito: @nicopieres

Como todo polista, Nico Pieres tiene su caballo preferido. Normalmente se trata de yeguas, más aptas, más dóciles, con mejor boca. La comunión de polista-animal es profunda, visceral. Algunos, como Adolfito Cambiaso, líder de La Dolfina, las clonan, como hizo, entre otras, con la mítica Cuartetera. Ellerstina, como organización, no es amiga de la clonación. Otro aspecto de la rivalidad entre ambas organizaciones.

El desenlace y el diálogo particular con su yegua

Se está definiendo el acceso a la final. Con el score 13-13 en chukker suplementario (el que hace el gol, gana), al 1m11s Facundo Pieres elige el espacio vacío y hacia allí dirige el pase. Y rumbo a la bocha sale disparado Nicolás Pieres, desde atrás de media cancha de la 1 del Campo Argentino, en Palermo. Unos 150 metros lo separan del arco que da sobre el tablero. Mucho como para festejar por anticipado. Pero claro, está sobre la Guillermina. Tiene un sólo obstáculo a terreno abierto: Jejo Taranco, back adversario. Desde arriba se presagia que será imparable. Que todo depende de que Nico pueda trasladar la bocha en una cancha cada vez más poceada, con un estado indigno del mejor torneo del mundo. El 4 de Ellerstina necesita tres toques seguidos en la misma línea. Guillermina hizo el resto.

¡Gol de oro de Ellerstina! ¡Gol de oro de Nicolás Pieres! ¡Gol de Guillermina! Gritan en los palenques y el jugador se agacha mientras da la vuelta larga entre petiseros y allegados. Le va hablando a la yegua. No, no está loco: es un momento especial. Saluda a dos de sus compañeros (Hilario Ulloa y Facundo Pieres), a algunos rivales, y vuelve a agacharse, mirando el ojo izquierdo de Guillermina. Le habla otra vez. Es un momento inolvidable.

La jugada y el festejo de Nicolás Pieres

"Guillermina tiene 16 años. Me acompaña desde que era suplente en 2009. No se perdió nunca una temporada. Tiene un corazón increíble. Hace un par de años que la estoy guardando sólo para Palermo, para los partidos más definitorios, y la yegua siempre responde bien. Me parece que cada vez que me subo a la Guillermina tengo algo especial con ella, me da un plus, me da una jugada distinta al resto, me da más taqueo, más seguridad. Me brinda mucha confianza. Y ella se da cuenta de que en los momentos importantes siempre tiene que correr un poquito más, o doblar antes que el resto. ¿Si le hablaba? Sí, le agradecía en la última jugada porque el gol fue lindo, pero fue muy meritorio lo que hizo la yegua, como pasó de atrás, se bancó el pechazo, siguió corriendo. Era el momento de agradecerle. Fue eso lo que le decía: ¡gracias!", le cuenta Nicolás Pieres el día después a LA NACION sobre ese minuto tan particular, entre que tomó la bocha, corrió, convirtió y celebró con agradecimiento a su crack incluido. Ese que en 2012 fue premiado como el mejor de la final de Palermo con el premio de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo (AACCP).

Guillermina en las caballerizas, esperando un nuevo partido para brillar Crédito: @nicopieres

Minutos más tarde, mientras realizaba la entrevista televisiva con ESPN, Nico repasaba lo que fue el partido, las dificultades que tuvieron, el gran planteo que les hizo La Dolfina Polo Ranch, y por supuesto, la mención hacia Guillermina. "Hace varios años que pienso en retirarla de la Triple Corona, que la cuido sólo para momentos especiales de Palermo. Y resulta que hace cosas como éstas y.". Ese "y." resultó el preludio de segundos de emoción que no pudo evitar. Fue, seguramente, la muestra de afecto más impactante que se haya visto en una cancha de un jugador hacia su caballo preferido. La sensibilidad a flor de piel que grafica un sentimiento muy difícil de explicar. Simplemente, se siente.

Así se sube Nico Pieres al caballo: ni lo intente...

"Me acompaña desde chico. Es distinta. Se bancó mis comienzos, cuando no sos tan consciente y por ahi la jugás más minutos de los que merecía, pero ella siempre con un corazón y una garra impresionantes. Por eso le agradecí. No fue la primera vez: también me pasó en un Abierto de Hurlingham, donde hizo otro gol clave para ganar. La yegua se merece eso y mucho más", sintetiza Nicolás respecto a su emoción.

Nico Pieres y una distinción para Guillermina Crédito: @nicopieres

Cuentan los polistas que los caballos, apenas son separados y sacados de las caballerizas para subirlos a los camiones que los transportarán a la cancha, se dan cuenta enseguida que ese día "tienen partido". Que incluso en el trayecto hasta son capaces de distinguir cuándo van a jugar un encuentro menos trascendente y cuándo una final. Probablemente Guillermina, en su inconsciente, haya interpretado que si Nicolás Pieres recurrió a ella en ese momento de gran tensión en los palenques, algo importante estaba en juego. Y le regaló esa corrida mágica a sus 16, como si tuviera la mitad. Quizá nunca sepa que hasta lo hizo emocionar (aunque puede haberse dado cuenta en ese "gracias" que escuchó repetidamente y que sonaba diferente a otras veces).

Conforme a los criterios de Más información