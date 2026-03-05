¿Qué pasó con la Finalissima entre la selección argentina y España?

La Finalissima entre las selecciones de Argentina y España parece destinada a no jugarse. O al menos la continuidad de hechos hacen que el partido programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Qatar, no se dispute antes del Mundial 2026. La cuestión de turno es el conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente y que comenzó con el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con ataques a países vecinos y entre ellos, a los qataríes.

La primera medida que tomó la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) fue suspender todos los torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso”. La escalada de la guerra en la región no ayuda a que el encuentro se ratifique y en los últimos días surgieron un sinfín de rumores que hablan desde la suspensión del encuentro hasta el cambio de sede.

Lionel Messi y Lamine Yamal estarn cara a cara por primera vez en la Finalissima 2025

En ese contexto, las partes que hacen a la organización mantuvieron una reunión y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) se expresó públicamente al respecto a través de un comunicado en el que aclaró que todavía no se tomó una decisión definitiva sobre la sede del partido entre argentinos y españoles. A su vez, sostuvo qu: por el momento no se está considerando ninguna ciudad alternativa a Doha.

La UEFA, además, explicó que las conversaciones continúan con los organizadores locales y que la resolución final llegará en los próximos días. “Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima dada la situación en la región. Se están manteniendo conversaciones con los organizadores locales, que realizaron un enorme esfuerzo para garantizar el éxito del partido. Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana”, señaló la entidad.

La principal traba para el cambio de sede sería, a priori, la negativa de Qatar por ceder un evento de tamaña importancia y para el cual invirtió una cifra millonaria para tenerlo. Es decir, el motivo va más allá de lo deportivo y del riesgo que conllevaría para las delegaciones visitar Medio Oriente en medio de un conflicto que se agrava día a día.

De no jugar la Finalissima, la Argentina y Espaa podran cruzarse en el Mundial 2026

El escenario de la Finalissima es el mismo donde en diciembre de 2022 la albiceleste logró el título del Mundial de Qatar. Allí, los dos mejores combinados del planeta de cara a la Copa del Mundo 2026 deben dirimir el prestigioso trofeo que pone cara a cara los campeones de América y Europa.

Para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la preocupación también radica en que luego de la Finalissima, el 31 de marzo, tiene previsto organizar un cotejo de preparación en Doha ante Qatar. De concretarse, será el último previo a que el entrenador Lionel Scaloni defina la lista de jugadores para la Copa del Mundo. En caso de suspenderse ambos duelos, la institución presidida por Claudio Tapia tendrá que conseguir otros rivales a contrarreloj para la primera fecha del año de la FIFA porque es trascendental que la albiceleste tenga actividad.

Este año argentinos y españoles pueden cruzarse dos veces entre sí y la segunda sería en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá. Si uno es líder de su zona y el otro es escolta, chocarán en 16avos de final, es decir en la primera ronda de eliminación directa. En caso de ambos lograr el primer lugar, recién podrían hacerlo en una hipotética final.

La historia del trofeo intercontinental

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.

Cómo llegaron a la Finalissima 2026

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El historial de Argentina vs. España

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1. Ese día, en la selección nacional fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresaron desde el banco de suplentes Lautaro Martínez y Marcos Acuña. Fueron parte del equipo Leandro Paredes y Ángel Correa. En el combinado europeo, en tanto, estuvieron Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Rodri. Se trata de futbolistas que tienen grandes chances de ser citados para la Finalissima y el Mundial 2026.