Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, antes del primer Gran Premio de 2026: “Nadie estará listo en Melbourne”

Con tanto cambio en la reglamentación de la Fórmula 1 para esta temporada, algunos pilotos todavía tienen dudas, incluso a pocas horas del primer Gran Premio, en Melbourne, el fin de semana. “Nadie estará listo en Melbourne”, aseguró el piloto francés Pierre Gasly, compañero del pilarense Franco Colapinto en la escudería Alpine.

Ante la agencia AFP, a Gasly le preguntaron si consideraba, como dijeron algunos colegas en la F1, en especial Max Verstappen, que los nuevos monoplazas son menos divertidos de conducir. “Todavía es muy pronto para juzgar. Somos pilotos de F1, queremos ir lo más rápido posible, así que cuando pasas una curva a 250 km/h el año pasado y este año tienes que pasarla a 220, no es la misma sensación. No es necesariamente peor, es sólo un desafío diferente. Conducir el coche sigue siendo extremadamente excitante. Lo único que es un poco más difícil de aceptar es toda la parte eléctrica, que tiene un impacto enorme en el rendimiento. Eso exige mucha más gestión que antes”, expresó el piloto de 30 años, nacido en Ruan.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Sobre cómo fueron sus test de pretemporada, Gasly comentó: “En general, creo que hicimos unos ensayos bastante productivos y cubrimos más o menos lo que necesitábamos. ¡Pero nadie va a llegar preparado a Melbourne! Los entrenamientos también nos hicieron entender que habrá bastantes incógnitas en los primeros fines de semana de carrera, especialmente con la gestión de la energía, cómo van a reaccionar los motores, los procedimientos de salida, las paradas en boxes o cuando las condiciones sean diferentes. Por ejemplo, no hemos rodado con lluvia, así que si cae un diluvio en Australia, va a sorprender a más de uno”.

¿Cree, Gasly, que la nueva reglamentación va a cambiar la jerarquía en la Fórmula 1? “No lo veremos hasta después de tres o cuatro carreras”, respondió. Aunque amplió el concepto: “Pero resulta bastante sorprendente ver que las cuatro escuderías punteras [McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari] siguen por delante, sabiendo además que son las que tienen menos tiempo en el túnel de viento [una estructura que permite simular el comportamiento aerodinámico del coche en movimiento]. Si tuvieran el mismo tiempo que los demás, ¿qué significaría, tres segundos de ventaja? Sorprende”.

Franco Colapinto ensayando con el Alpine F1 A526 en el circuito de Bahréin Sona Maleterova - Getty Images Europe

¿En qué lugar encuentra al equipo Alpine en esa jerarquía, tras el último puesto en 2025? Gasly analizó: “Estamos mejor que el año pasado, pero para conocer la jerarquía exacta es demasiado pronto. Por el momento, parece que hay dos campeonatos y la diferencia es bastante grande entre los mejores y el resto del pelotón. Parece que estamos en ese pelotón, pero habrá que confirmarlo en los primeros fines de semana”. ¿Cuál es el objetivo del equipo? “El objetivo es liderar ese pelotón -afirmó el francés-. Y, después, intentar mirar hacia delante, reducir la diferencia con las cuatro escuderías de cabeza. Este año, el punto de partida no será necesariamente lo más importante. En cambio, el desarrollo del coche va a ser crucial. Creo que la jerarquía va a evolucionar mucho entre Australia y el final de la primera mitad de la temporada en Budapest, en julio”.

El nuevo campeonato de la Fórmula 1 comenzará, tras las ensayos en Barcelona y Bahréin, esta semana en el circuito Albert Park de Melbourne, Australia, donde las once escuderías y sus 22 pilotos competirán en el primer Gran Premio de un calendario que consta de 24 fechas.

Colapinto y Gasly: el renovado objetivo del equipo Alpine es luchar en el segundo pelotón Ornella Tiesso�

Si bien el cronograma va desde este viernes hasta el domingo, en la Argentina la actividad comenzará el jueves por la diferencia horaria que hay con la ciudad aussie (+13). La primera práctica tendrá lugar este jueves, 5 de marzo, a las 22.30 (hora argentina) y la siguiente, el viernes, a las 2. La última tanda de entrenamientos será también el 6 de marzo, a las 22.30.