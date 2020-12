Después de los 15 goles de Adolfo Cambiaso del jueves, Facundo Pieres anotó 16 para Ellerstina en la misma cancha al día siguiente. Fuente: AFP - Crédito: Sergio Llamera

Alejo Miranda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2020 • 03:17

Ganó las copas subsidiarias en Tortugas y Hurlingham. Venció en sus dos presentaciones en el Campeonato Argentino Abierto. Asegura haber logrado el objetivo de estar clasificada para la próxima temporada. Está a un triunfo de meterse en la virtual semifinal, mano a mano con Ellerstina. Sobre todo, ¡juega bien al polo! La nueva formación de La Ensenada-La Aguada es la revelación de la temporada. Y es un placer verla jugar.

Este viernes la temporada 2020 vivió otra gran jornada, con dos partidos muy entretenidos. En el primer turno, en la cancha 2 de Palermo, una actuación deslumbrante durante siete chukkers le alcanzó a La Ensenada-La Aguada para derrotar por 13-12 a Cría Geté. Así, salvo algún resultado estrambótico, el triunfador estará entre los siete mejores del ranking y tendrá un lugar en la Triple Corona 2021. Más tarde, también en la Catedral pero en la cancha 1, la nueva versión Ellerstina hizo su estreno en el Abierto y ratificó que está para cosas serias, mediante un abrumador 25-10 a Los Machitos, con 16 goles de Facundo Pieres.

La Ensenada-La Aguada ganó dos copas subsidiarias en la Triple Corona y los dos partidos que jugó hasta ahora en el Argentino Abierto; un rendimiento impensado, dados sus 29 goles y su primera temporada como formación. Fuente: AFP - Crédito: Sergio Llamera

En los dos primeros certámenes, La Ensenada causó sensación al conquistar las dos copas subsidiarias. Claro que el hecho de que se las disputara con handicap puso un asterisco a esas conquistas. Con 29 goles, es el equipo con menor valorización en el Abierto, a la par de La Irenita II. Pero ya se vislumbraba un buen funcionamiento, que ratificó en sus dos actuaciones en Palermo, una en cada cancha.

"El de hoy fue nuestro mejor partido del año", afirmó Matías Torres Zavaleta, la figura del juego. "Encontramos un equipo con todas las letras. Yo estoy muy contento con mi organización y mi caballada, que es toda propia. Estamos todos en el mismo canal, cada uno en su posición. Hay buena onda entre todos".

Matías Torres Zavaleta estaba el año pasado en La Natividad, la revelación de 2019; ahora se luce en La Ensenada-La Aguada, la sorpresa de 2020. Fuente: AFP - Crédito: Sergio Llamera

Exudaban buena onda los palenques ganadores, más allá de la alegría por la victoria. "¿Te vas al hospital?", le preguntó Ignacio Heguy al back Jerónimo del Carril, que en el último chukker se pegó un palazo (la yegua rodó arriba de él, aplastándolo) pero siguió jugando. "Digo, porque tenemos nada más que ocho pases para el beer garden", bromeó el ahora entrenador. El cuatro veces campeón del Abierto y ex 10 goles hace su primera experiencia como DT. Su fórmula: "Simpleza y fortaleza mental. Hablamos todos el mismo idioma, no hay egos, tienen humildad para escuchar. Nunca vi un equipo de 29 goles jugar como lo hacen ellos".

Torres Zavaleta y Alfredo Bigatti conforman un mediocampo muy combativo. Se comen la cancha. Atrás, Del Carril (el único sobreviviente del La Ensenada original) es mucho más que un pegador largo: tiene gran timing y se manda bien al ataque. Adelante, Segundo Bocchino, un debutante en la Triple Corona al que no le pesa la falta de experiencia y que tiene olfato de gol. Por si fuera poco, La Ensenada-La Aguada cuenta con una hinchada, aunque reducida por la limitación de público, muy ruidosa, con la que los jugadores interactúan constantemente.

Torres Zavaleta, Jerónimo Del Carril y Alfredo Bigatti, piezas de un equipo que asombra: La Ensenada-La Aguada. Fuente: AFP - Crédito: Sergio Llamera

El ganador dominó todo el partido ante un equipo muy luchador y entró al último chukker ganando por cuatro goles; el triunfo fue merecido. Cría Geté reaccionó, pero no le alcanzó. Por segundo encuentro consecutivo el equipo de los hermanos Laprida fue víctima de un gol en el que la bocha no entró al arco, y por segundo encuentro consecutivo perdió por uno.

El lunes, La Ensenada-La Aguada jugará su gran partido de la temporada: ante La Dolfina Polo Ranch, disputará el derecho a definir la zona B con Ellerstina en la última fecha. Un compromiso al que no llega como favorito, pero que después de las últimas actuaciones de cada uno promete un desenlace abierto.

La tarde de Facundo Pieres

Veinticuatro horas después de que Adolfo Cambiaso marcara 15 tantos en el debut de La Dolfina en Palermo, Facundo Pieres hizo 16 en la goleada por 25-10 de Ellerstina sobre Los Machitos. El delantero llevaba 15 al término del sexto chukker y ponía en jaque el récord de 18 en Palermo de Agustín Merlos, coincidentemente, integrante del equipo rival. Pero el goleador de la Z negó darles importancia a los logros personales, que incluyen también haber llegado a la marca de 500 tantos en Palermo.

Compacto de Ellerstina 25 vs. Los Machitos 10

"Pasar esa barrera es lindo, pero no es algo que tuviera en mente, ni tampoco el récord de goles en un partido. No me parecía que el partido ameritara eso. La idea era jugar bien, agarrar funcionamiento y seguir enfocados en ganar Palermo", dijo Facundo. "Era un partido difícil después de 12 días sin jugar tras venir jugando dos veces por semana. Por suerte el equipo arrancó bien, así que estamos contentos", añadió el número 1.

El camino a la Triple Corona empezó bien para Ellerstina.

Facundo Pieres fue demasiado para Santiago e Ignacio Toccalino y todo Los Machitos. Fuente: AFP - Crédito: Sergio Llamera

La síntesis de La Ensenada-La Aguada 13 vs. Cría Geté 12

La Ensenada-La Aguada: Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29.

Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29. Cría Geté: Valerio Zubiaurre, 8; Cristián Laprida (h.), 8; Tomás García del Río, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31.

Valerio Zubiaurre, 8; Cristián Laprida (h.), 8; Tomás García del Río, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31. Incidencias: fueron amonestados Bocchino en el segundo chukker, Torres Zavaleta en el sexto y en el octavo, y Zubiaurre en el octavo.

fueron amonestados Bocchino en el segundo chukker, Torres Zavaleta en el sexto y en el octavo, y Zubiaurre en el octavo. Progresión: La Ensenada-La Aguada, 0-2, 3-3, 7-4, 8-5, 9-6, 10-8, 13-9 y 13-12.

La Ensenada-La Aguada, 0-2, 3-3, 7-4, 8-5, 9-6, 10-8, 13-9 y 13-12. Goleadores de La Ensenada-La Aguada: Bocchino, 2; Torres Zavaleta, 4, y Del Carril, 7 (6 de penal). De Cría Geté: Zubiaurre, 2; C. Laprida, 2; García del Río, 1 (de penal), e I. Laprida, 7 (6 de penal).

Bocchino, 2; Torres Zavaleta, 4, y Del Carril, 7 (6 de penal). Zubiaurre, 2; C. Laprida, 2; García del Río, 1 (de penal), e I. Laprida, 7 (6 de penal). Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: Esteban Ferrari.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Esteban Ferrari. Cancha: número 2 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

La síntesis de Ellerstina 25 vs. Los Machitos 10

Gonzalo Pieres anotó 6 tantos en el 25-10 de Ellerstina a Los Machitos, que confirmó el gran momento de la Z. Fuente: AFP - Crédito: Sergio Llamera

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39. Los Machitos: Agustín Merlos, 8; Ignacio Toccalino, 8; Mariano Aguerre, 7, y Santiago Toccalino, 8. Total: 31.

Agustín Merlos, 8; Ignacio Toccalino, 8; Mariano Aguerre, 7, y Santiago Toccalino, 8. Total: 31. Progresión: Ellerstina, 5-0, 8-3, 11-3, 14-4, 17-5, 22-7, 24-8 y 25-10.

Ellerstina, 5-0, 8-3, 11-3, 14-4, 17-5, 22-7, 24-8 y 25-10. Goleadores de Ellerstina: F. Pieres, 16 (5 de penal y 3 de córner); Ulloa, 3, y G. Pieres, 6. De Los Machitos: Merlos, 1; I. Toccalino, 4 (2 de penal); Aguerre, 3, y S. Toccalino, 2.

F. Pieres, 16 (5 de penal y 3 de córner); Ulloa, 3, y G. Pieres, 6. Merlos, 1; I. Toccalino, 4 (2 de penal); Aguerre, 3, y S. Toccalino, 2. Jueces: Martín Pascual y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Federico Martelli.

Martín Pascual y Gonzalo López Vargas. Federico Martelli. Cancha: número 1 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

Cuñados, ex compañeros y hoy rivales: Mariano Aguerre y Nicolás Pieres, cara a cara. Fuente: AFP - Crédito: Sergio Llamera

