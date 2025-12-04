Adolfo Cambiaso, tras la victoria: “Unas chispas de locura del Jeta nos terminaron dando el triunfo”

La cancha 1 vibró con la incertidumbre y el 16-14 del final mostró la paridad de una semifinal que pudo haber sido para cualquiera. La Natividad La Dolfina quedó a un paso de la Triple Corona, pero el rendimiento de UAE, principalmente en la segunda mitad del juego, podía haber justificado el otro desenlace posible. Tras la chicharra, en el epílogo de una jornada singular, que incluyó la presencia de Javier Milei, el presidente de la Nación, el ánimo de los de Cañuelas lo dijo todo.

Adolfito Cambiaso, que no solo puede volver a ser campeón en Palermo, sino que también tiene la chance de alcanzar otra Triple Corona después de una década, resumió: “La verdad es que estar a un partido de la Triple Corona está muy bueno. Estoy muy contento”. En caso de ganar su 19° título de Palermo (quedaría a sólo uno de los 20 de Juancarlitos Harriott, el récord), Cambiaso lograría su quinta Triple Corona, luego de las que alcanzó en 1994 (con Ellerstina) y de 2013 a 2015, con La Dolfina.

La tensión del final, explicó Cambiaso, pudo haber sido una de las consecuencias de la larga espera para la semifinal luego de la suspensión por las lluvias del fin de semana: “Para los dos era igual”, lo relativizó.

Pega Camilo Castagnola, que anotó seis goles en el triunfo de La Natividad La Dolfina Santiago Filipuzzi

Sobre la definición agónica del encuentro, agregó: “Una semifinal siempre se sufre, pero unas chispas de locura de Jeta nos terminaron dando el triunfo”. De cara a la final del domingo próximo fue directo: “Tenemos la sensación de que podemos jugar mejor. Va a ser corto el tiempo [de recuperación] y vamos a analizar nuestro juego y corregir, pero hoy teníamos que ganar”.

Poroto Cambiaso sintetizó lo sucedido en la cancha 1 con alivio: “Durísimo, pero lo sacamos adelante; había que ganarlo como sea”. También admitió la carga emocional por la cantidad de vínculos dentro de la cancha: “Es más difícil jugar contra amigos”. Sobre el plan rumbo al encuentro decisivo señaló: “Primero tenemos que recuperar bien los caballos, porque fue una semifinal intensa y con calor. Hay cosas para mejorar, vamos a mirar el video y seguiremos las prácticas en Cañuelas, concentrados en preparar la final”.

Acerca de la posibilidad de obtener su primera Triple Corona, un logro también cercano para Jeta y para Poroto, Barto Castagnola fue claro: “Estamos a un pasito. Desde que arrancamos queremos ganar los tres torneos. Es la primera vez que vamos por una Triple Corona y nunca tuvimos esa sensación. Imaginate las ganas que tenemos de que se nos dé”.

Barto Castagnola se acerca a los mimbres; lo persigue Lukín Monteverde Santiago Filipuzzi

El back de La Natividad La Dolfina reconoció además lo especial de tener del lado de enfrente a Lukin Monteverde, de gran rendimiento en UAE: “Jugamos prácticas todos los días en Cañuelas, pero cuando entrás a la cancha él quiere ganar igual que nosotros”. Y sobre el desahogo del festejo, explicó: “Lo celebramos porque es algo enorme. Se sufrió, pero mostramos carácter”. Luego dejó el plan inmediato: “Mañana veremos cómo quedan los caballos y seguiremos armando la semana. Alguna práctica vamos a meter”.

Del lado de UAE, Juan Martín Nero, compañero de tantas batallas de Adolfito, expresó una frustración profunda luego de una derrota ajustada, tanto en las cifras como en el desarrollo: “El equipo jugó bien; estamos calientes y amargados porque lo perdimos nosotros. Tuvimos para ganarlo dos veces y no lo aprovechamos. Fue más mérito nuestro que de ellos”.

La herida por la derrota quedó expuesta del lado del experimentado back, que en 2026 cumplirá 45 años: “Estás todo el año para [jugar] este partido y es difícil encontrar algo lindo después de perder así. No queda otra que intentarlo el año que viene. Me duele, porque me quedan pocas chances”.