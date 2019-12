Francisco Elizalde deja fuera de acción a Valerio Zubiaurre; el 2 de La Albertina resultó la figura, con 7 goles en la cancha 2 de Palermo. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Perdía por 14 a 10 en el quinto chukker La Albertina. Necesitaba ganar sí o sí para permanecer en la Triple Corona. Lo mismo quería Cría Yatay, que estaba ganándole por esos 4 goles después de ir abajo por 3 en el segundo período. Y, como La Aguada el día anterior frente a La Ensenada, La Albertina remontó y logró el objetivo: gracias a una serie de 7 tantos en el cierre y un 17-14 final en la última fecha de la zona B del Campeonato Argentino Abierto, el conjunto violeta será protagonista de los tres abiertos grandes (Tortugas, Hurlingham y Palermo) en 2020. Yatay, en tanto, deberá jugar la clasificación para el Argentino, al igual que La Irenita. Y La Ensenada pasará por el repechaje contra el campeón de la Copa Cámara de Diputados para dirimir cuál estará en la elite.

Para La Albertina y Yatay fue un mano a mano por evitar el "descenso"; al perdedor le tocaría indefectiblemente ese destino. El vencedor podía salvarse de todo o desembocar en el repechaje. Este año el ranking fue determinado solamente por el Abierto de Palermo porque Hurlingham se redujo a ocho equipos, y en caso de igualdad en puntos (150 por triunfo) desempatan los goles en favor. Yatay debía ganar marcando 8 para resultar 8º y evitar la pérdida de la categoría, y por 11 para concluir 7º y eludir el repechaje. La Albertina necesitaba un gol más en cada caso. Si el partido hubiera terminado con hasta 7 tantos totales del vencedor, habrían "descendido" los dos.

Con este panorama, los dos salieron imponer el ritmo del partido en la cancha 2, lanzados al ataque. No había tiempo para especular ya que no solo necesitaban ganar, sino también hacerlo con una buena cantidad de goles. Y se dio un desarrollo de ida y vuelta, parecido al del día anterior en La Aguada vs. La Ensenada. Cría Yatay tuvo un problema importante: sufrió la baja de último momento de Cristián Laprida (h.), desgarrado después de probar la yegua que lo había tirado en la última fecha, ante Ellerstina. Lo suplió Tomás García Del Río, con un gol menos de handicap (7 contra 8), por lo cual Yatay quedó un solo tanto arriba en valorización (31 a 30).

En ese contexto empezó mejor La Albertina, que ya viene adaptado a la suplencia que Victorino Ruiz Jorba (6) viene haciendo de Agustín Merlos (8), y sacó una buena ventaja en el segundo parcial. Pero Yatay puso lógica hasta un 10-10 al llegar al descanso largo. Para el quinto chukker ya se sabía que el ganador se salvaría de todo, que La Ensenada jugaría el repechaje y que La Irenita "descendería" junto al perdedor de este partido.

Ataca en velocidad Valerio Zubiaurre y Francisco Elizalde acelera para alcanzarlo; Cría Yatay llegó a estar 4 goles arriba (14-10), pero desde entonces no anotó y terminó "descendiendo". Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Fue entonces cuando Yatay tomó una distancia de 4 tantos. Pero, impensadamente, pareció quedarse sin nafta y no volvió a convertir. La Albertina recortó, igualó, pasó al frente y terminó triunfando con cierta luz en el resultado, con esa seguidilla de 7 goles. El equipo violeta mostró un buen funcionamiento, liderado por un gran Francisco Elizalde, autor de 7 conquistas. Torito Ruiz jugó con aplomo un compromiso complicado. Ignacio Toccalino aportó su experiencia y Alfredo Cappella Barabucci sumó en lo ofensivo gracias a la potencia de su brazo derecho.

El público tuvo un desenlace apasionante, un cierre a todo o nada. Con este panorama, parece un acierto la decisión de la Asociación Argentina de Polo de desdoblar las últimas dos fecha de grupos, con acción un jueves y un viernes.

Como corolario, Yatay, dirigido por Alberto Heguy (h.) -el domingo intentará el pase a la final del Palermo, por Ellerstina- deja la Triple Corona después de cuatro participaciones consecutivas. Para La Albertina, más allá de los altibajos que experimentó en el Argentino -cayó por 6 tantos en el debut a manos de La Natividad-, hay festejos: el año que viene afrontará por cuarta vez seguida la tríada de torneos más grande del mundo del polo.

La síntesis de La Albertina 17 vs. Cría Yatay 14

La Albertina: Victorino Ruiz Jorba, 6; Francisco Elizalde, 8; Ignacio Toccalino, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 30. DT: Ernesto Trotz.

Victorino Ruiz Jorba, 6; Francisco Elizalde, 8; Ignacio Toccalino, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 30. DT: Ernesto Trotz. Cría Yatay: Valerio Zubiaurre, 8; Tomás García Del Río, 7; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31. DT: Alberto Heguy (h.).

Valerio Zubiaurre, 8; Tomás García Del Río, 7; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31. DT: Alberto Heguy (h.). Progresión: La Albertina, 2-3, 7-4, 8-7, 10-10, 11-14, 13-14, 15-14 y 17-14.

La Albertina, 2-3, 7-4, 8-7, 10-10, 11-14, 13-14, 15-14 y 17-14. Goleadores de La Albertina: Ruiz Jorba, 2; Elizalde, 7; Toccalino, 3 (3 de penal), y Cappella Barabucci, 5 (4 de penal y 1 de córner). De Cría Yatay: Zubiaurre, 2; García Del Río, 2; Pittaluga, 7 (5 de penal), e I. Laprida, 3 (2 de penal).

Ruiz Jorba, 2; Elizalde, 7; Toccalino, 3 (3 de penal), y Cappella Barabucci, 5 (4 de penal y 1 de córner). Zubiaurre, 2; García Del Río, 2; Pittaluga, 7 (5 de penal), e I. Laprida, 3 (2 de penal). Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: Matías Baibiene.

Gastón Lucero y Martín Pascual. Matías Baibiene. Cancha: Nº 2 de Palermo.