Adolfo Cambiaso no para de ganar, incluso en el año más complicado de La Dolfina

Claudio Cerviño 19 de diciembre de 2020

Un campeón a prueba de todo. La Dolfina se sobrepuso a todas las adversidades que afrontó en la temporada 2020 y volvió a consagrarse en el certamen polístico más importante del mundo: el Abierto de Palermo. No lo frenaron las lesiones de tres de sus cuatro jugadores en el arranque de la Triple Corona, ni la falta de ritmo ni el hecho de haber "comenzado su año" con la alineación completa precisamente en el Argentino Abierto. Llega a fin de año como suele hacerlo: campeón.

En una definición intensa, con ráfagas de viento de más de 50 km/h, apasionante incluso pese al marco diferente y extraño que significa jugar casi sin público en un escenario emblemático como el Campo Argentino de Palermo, La Dolfina derrotó a su archirrival Ellerstina por 10 a 8 y logró el octocampeonato: ganador entre 2013 y 2020 en forma consecutiva. Una producción fantástica de esta formación integrada por Adolfo Cambiaso, David Stirling, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero, que comenzó en 2011 y en diez temporadas se impuso en 9 ocasiones en el tradicional Abierto. La única final que perdieron fue la de 2012, frente a Ellerstina. Ciclo en el cual, además, lograron tres veces seguidas la Triple Corona, es decir, los Abiertos de Tortugas, Hurlingham y Palermo (2013, 2014 y 2015).

El año no había comenzado bien para La Dolfina. Nero sufrió la fractura de clavícula y muñeca izquierdas antes de Tortugas y fue operado (cuatro intervenciones en un año desde diciembre de 2019), luego se desgarró Mac Donough y también Stirling. Cambiaso, a la vez, tuvo una fisura de costilla (todo en Tortugas), mientras que en Palermo sufrió un desgarro en el supraespinoso del hombro derecho. Pese a todo, La Dolfina, que fue finalista en Tortugas y semifinalista en Hurlingham, se recompuso, brilló en la semifinal del Argentino frente a La Natividad-Las Monjitas (21-10) y venció a Ellerstina en la final.

Además, la victoria impidió que Ellerstina lograra la Triple Corona después de diez años. Fue la cuarta ocasión en la que el equipo de Cañuelas frustra la chance de Ellerstina de obtener los tres torneos máximos en la misma temporada: anteriormente se produjo en 2005, 2007 y 2009. En el historial de finales de Palermo entre ambos, La Dolfina estiró su ventaja a 10-3. Y en el global de partidos, sobre 48 cruces, el conjunto de Cañuelas está al frente por 31-17.

Para Cambiaso, es el 17° título del Abierto de Palermo y pasó a integrar el podio de los más ganadores: comparte el tercer lugar con Alberto Pedro Heguy. Más arriba, con 19, están Horacio Antonio Heguy, y con 20, Juan Carlos Harriott (h.), todos del mítico Coronel Suárez.

En cuanto a sus compañeros, Mac Donough y Nero sumaron su 11° festejo en la Catedral del polo, a la vez que el uruguayo Stirling celebró por 9a vez y se afianza cada vez más como el extranjero más ganador del certamen.

La Dolfina, creado por Cambiaso en 2000, conquistó como club su 14° título en Palermo y llegó a 20 finales sobre 21 participaciones. Sólo quedó fuera del encuentro decisivo en 2004. Sin dudas, una producción formidable.

Más allá de los números y de los lógicos festejos, se vienen horas de definiciones para los multicampeones del polo. A principios de temporada, Cambiaso consensuó con sus compañeros que la de 2020 sería la última temporada juntos, ya que su objetivo era jugar en 2021 con su hijo Poroto, de 15 años. Una formación que incluye a Pelón Stirling y a la que le falta el cuarto integrante (podría ser Nero). Sin embargo, el contexto de lesiones, lo poco que jugaron juntos y la particular situación de jugar sin público en el Argentino Abierto podría llevar a replantear la idea original. "Despedirse con gente", es la frase que cobró fuerza en las últimas semanas en el búnker de Cañuelas. En los próximos días, en una reunión de equipo, como cada fin de año, definirán qué hacer. No se descarta que sigan un año más. Si ganaron este año, con todo lo que les pasó, ¿por qué no seguir? Se verá.

Las formaciones

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. Ellerstina: Facundo Pieres, 10; (recibió una tarjeta amarilla en el segundo chukker por protestar) Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39.

Facundo Pieres, 10; (recibió una tarjeta amarilla en el segundo chukker por protestar) Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39. Progresión: La Dolfina, 1-2, 3-2, 6-3, 6-5, 6-5, 6-6, 7-8 y 10-8

Los tantos para La Dolfina: Cambiaso, 6 (3 penales y un córner); Mac Donough, 3 (todos de penal), y Nero, 1.

Los tantos para Ellerstina: Facundo Pieres, 6; Ulloa, 1, y Gonzalo Pieres (h.), 1.

Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Martín Pascual. Árbitro: Gastón Lucero.

Cancha: Nº 1 de Palermo.

