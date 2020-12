El abrazo de Martín Podestá (h.) y Santiago Loza, un momento muy emotivo Crédito: Captura video /ESPN

La jornada de más calor en el Abierto de Palermo de polo. Dentro y fuera de la cancha. Con más de 30 grados que impactan de lleno en los protagonistas del partido de la cancha 2, por la Zona A. Un partido especial: juegan los dos equipos de La Irenita. El principal, que obtuvo su plaza directamente y ya había disputados los torneos de Tortugas y de Hurlingham. Y La Irenita II, que accedió al certamen más importante del mundo proveniente de la clasificación previa. Por primera vez en el campeonato, dos formaciones del club de la localidad bonaerense de Daireaux. Con un apellido ilustre en este deporte que los identifica: el de los Mac Donough.

La Irenita va ganando por 7-5, en un encuentro arduamente disputado, con muchas dificultades para ambos de convertir, en virtud de las férreas marcas y también por el estado de las canchas, con mucho trajín en dos semanas y poco tiempo para reacondicionarlas en el año pandémico que acotó los calendarios. Ya se habían dado algunos roces, protestas, frases altisonantes durante un desarrollo ríspido, con un amonestado en el segundo chukker (Juan Ruiz Guiñazú -h.-). Una rareza para quien mira desde afuera o por TV: ¿cómo es la historia, son del mismo club y se pelean? Suele suceder (lo que no necesariamente indica que esté bien) que cuanto más estrechas son las relaciones, peor se comportan entre ellos y están más propensos a las reacciones. De pronto, la jugada.

Sale desde atrás el N° 1 de La Irenita II, Santiago Loza, de 24 años. Debutante del Abierto de Palermo, el sueño de su vida. Va a tomar la línea de la bocha el otro 1, el de La Irenita, también debutante en el torneo: Martín Podestá (h.), de 23 años. La jugada es riesgosa porque Podestá (h.) se cruza por delante de las patas de la yegua de Loza. De milagro no hubo encontronazo. Hay gritos, sí. Se ponen cara a cara. Discuten fuerte. Hasta hay algún camiseteo posterior. Crece el temor por una reacción aún peor. Pero no. Los referís, que fueron las figuras indiscutidas del encuentro al llevar las riendas en un contexto en el que el comportamiento de los protagonistas no ayudó en nada, se toman su tiempo. Son Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Consultan con el árbitro, Esteban Ferrari, que sigue todo desde fuera de la cancha y con monitor incluido. "El 1 de La Irenita II cambia la línea. Penal de 60 yardas para La Irenita". Los jugadores reciben la explicación, pero antes, Loza y Podestá (h.) son amonestados. "Por todo lo que pasó después de la jugada", se les aclara. Finalmente, Juan Martín Zubía erró el remate.

Facundo Fernández Llorente al ataque para La Irenita Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

Conocida la sanción, Loza y Podestá (h.) se saludan estilo pandemia: con un puño. Se dan cuenta que se extralimitaron, que se excedieron, que lo que hicieron no tenía nada que ver con el partido. Ni siquiera con la relación que tienen entre ambos. "Son amigos, están toda la semana juntos", aclara en la transmisión de ESPN Matías Mac Donough, coach de La Dolfina, pero ante todo, hombre de consulta de las dos alineaciones de La Irenita. Es uno de los símbolos del club, junto con su hermano Pablo, y continuando el legado del padre, el recordado Jorge Mac Donough.

El partido sigue. Las protestas también. Aunque cada vez queda menos tiempo. Con el score 8-6, la imagen vuelve sobre los dos número 1. Min Podestá abraza a Loza, que luce emocionado. Quizá cayendo en todo lo que había sucedido. Que tan cerca del bochorno habían estado. El saludo, afectuoso de ambos, dura unos pocos segundos, pero parecen una eternidad. No suele verse con frecuencia en las canchas de polo, sobre todo después de una gran controversia. Pero los chicos terminan dando un ejemplo de rectificación, de volver sobre sus pasos, y quizá haya sido la lección más importante que se estén llevando de su primera participación en La Catedral, en el escenario emblemático de este deporte. Sin público por protocolos, apenas algunos invitados especiales. Sí, falta algo: ganó La Irenita 8-6. Su primera victoria en Palermo 2020 en tres partidos. Hay saludos entre todos los jugadores. El calor de afuera no afloja y todavía no se entiende cómo no se adelantó el horario del partido (12 hs), del mismo modo que se corrió de las 16 a las 17 el del cotejo principal de la jornada, entre La Dolfina y RS Murus Sanctus para afectar menos a la caballada. Lo importante es que "el calor de adentro" ya aflojó.

Termina el día especial para las dos La Irenita. Un duelo sin concesiones. Y con mucho aprendizaje.

Los Fernández Llorente, Tomás y Facundo, luego del partido Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

Las formaciones

La Irenita: Martín Podestá (h) 7 (recibió una tarjeta amarilla en el 7° chukker), Juan Martín Zavaleta (h) 8, Facundo Fernández Llorente 7 y Juan Martín Zubía 8. Total: 30.

La Irenita II: Santiago Loza 7 (recibió una tarjeta amarilla en el 7° chukker), Tomás Fernández Llorente (h) 7, Juan Ruiz Guiñazú (h) 8 (recibió una tarjeta amarilla en el 2° chukker) y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29.

Progresión: La Irenita, 0-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-5, 6-5, 7-5 y 8-6.

Los tantos para La Irenita. Podestá (h.), 1 (Zavaleta (h.), 2; Facundo Fernández Llorente, 2, y Zubía, 3 (todos de penal). Para La Irenita II: Loza, 2; Tomás Fernández Llorente, 3 (todos de penal), y Ruiz Guiñazú (h.), 1.

Jueces: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas.

Árbitro: Esteban Ferrari.

