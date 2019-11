Castagnola por tres: Bartolomé (padre) en el centro, junto a sus hijo "Barto" y Camilo, con la camiseta de La Natividad. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

A Bartolomé Castagnola se le atrasó un poco el plan. Cuando en 2016 sus dos hijos polistas levantaron la Copa República Argentina, Lolo se entusiasmó con que Barto, el mayor, disputara la clasificación para el Argentino Abierto al año siguiente, y Camilo, el menor, en 2018. Llegó 2019 y recién ahora los dos hermanos compitieron por un lugar en el torneo máximo. Ese "recién" es engañoso: tienen 18 y 16 años. Y lograron el objetivo: tras seis temporadas, el apellido "Castagnola" vuelve al Abierto de Palermo.

Los adolescentes son debutantes pero generan mucha expectativa. Vienen de lograr el Abierto Británico (el principal certamen de Europa) en julio y la Xtreme Polo League en Pilar en septiembre, y el mayor además obtuvo la Copa Coronación con la camiseta argentina, en Inglaterra. Con semejantes antecedentes, más el de aquella Copa República de hace tres años, Barto y Jeta convocan a seguirlos en su primera participación en el Argentino.

La consiguieron con los colores de su club, La Natividad, junto a Matías Torres Zavaleta y el sudafricano Ignatius Du Plessis. En la última fecha de su grupo, el equipo de 28 de handicap venció con suficiencia a un rival algo mejor en los papeles, La Irenita II (29), por 13 a 9 y ganó la zona.

Barto Castagnola en el seleccionado argentino que goleó a Inglaterra en julio. Fuente: AP

El otro grupo, y la otra plaza en el Palermo, quedaron en poder de La Irenita (28), gracias a un 12-0 a La Dolfina III (28). El triunfador formó con Juan Ruiz Guiñazú, Juan Jauretche, Clemente Zavaleta (h.) y Diego Araya, pero en el Abierto Matías Mac Donough, hoy lesionado, recuperará la titularidad, en lugar de Araya.

El sorteo de las zonas del Argentino determinó que La Natividad compartirá el grupo B con Ellerstina, Las Monjitas, Cría Yatay y La Albertina, y que La Irenita será parte del A junto a La Dolfina, La Aguada, La Dolfina Polo Ranch y La Ensenada.

Camilo Castagnola debutó en la Triple Corona al reemplazar por un chukker en La Dolfina a su tío Adolfo Cambiaso durante el Abierto de Tortugas. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Con sus 18 y 16 años, Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola recuerdan otros estrenos precoces: Adolfo Cambiaso y Facundo Pieres, a los 17, y Gonzalo Pieres (h.), que jugó como suplente a los 16.

La Triple Corona

Mientras se aguarda la final de mañana La Dolfina vs. Ellerstina por el Abierto de Hurlingham en Palermo, hoy se definirá la rueda de perdedores del de Tortugas. A las 16.30, La Albertina y La Ensenada dirimirán la Copa Domingo F. Sarmiento, en la cancha 7 y con entrada gratuita. Por La Albertina no actuará Agustín Merlos, que ayer se accidentó y quedó internado, fuera de peligro. A última hora de anoche no estaba designado su reemplazante.