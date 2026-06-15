Copa de la Reina de polo: Camilo Castagnola y Lorenzo Chavanne se impusieron con Balanz en la gran final

Castagnola & Chavanne conforman la más exitosa sociedad del momento. Dos jóvenes virtuosos unidos para generar victorias alrededor del circuito mundial de polo 2026. Primero triunfaron en Estados Unidos, allá por los meses de marzo y abril, cuando el dúo, jugando para Pilot (con Curtis Pilot y Makenzie Weisz) levantó, consecutivamente, la Copa de Oro y la del Abierto de ese país. Y ahora, al iniciarse la temporada europea, obtuvieron la prestigiosa Copa de la Reina de Inglaterra, defendiendo la camiseta de Balanz Capital, la organización del patrón argentino Claudio Porcel (con el británico Ned Hine).

Una sociedad de pocas palabras y muchas acciones. Porque Camilo Castagnola, de 23 años, y Lorenzo Chavanne, de 18, hablan más dentro de la cancha que afuera. Lo prefieren, les viene mejor. Se sienten más cómodos. Ese es su hábitat natural. Allí, de a caballo y sobre el césped, hablan muy claro, coordinan y se entienden a las mil maravillas. Juntos conforman un tándem completo: defienden y atacan, marcan y juegan, tocan y pasan, según la situación, y buscan el arco en cuanto divisan un hueco y, por lo general, con bastante precisión… Además, andan siempre bien montados. En la final de la Copa de la Reina, torneo que antecede al Abierto Británico, por la Copa de Oro, marcaron la gran diferencia. El contundente 17-7 reflejado en el tanteador, ante el batallador y perseverante Aureus, se explica, en mayor medida, por las prestaciones de la fantástica dupla, autora de 15 de los 17 tantos conseguidos.

Ambos equipos pasaron por duros exámenes antes de llegar al último día de la competencia, en la cancha principal del Guards Polo Club, situado en Windsor, al oeste de Londres. Superaron a sus adversarios por apenas un gol: Balanz Capital, 12-11 a Dubái, con Bartolomé Castagnola (h.) en sus filas; y Aureus, 11-10 a La Dolfina-Marqués de Riscal, liderado por la leyenda Adolfito Cambiaso. Aureus no se sintió hecho con dejar en el camino a uno de los candidatos, se plantó firme delante de la sociedad Castagnola & Chavanne, pero el anhelo ya se había hecho realidad y el objetivo primordial, estaba cumplido.

Dos chukkers duró la batalla final. En el tercero Balanz Capital aceleró, y acabó con la oposición. Jeta Castagnola conduciendo desde atrás, más Lorenzo Chavanne (goleador del certamen con 51 tantos) siempre cerca para combinar y Ned Hine y Claudio Porcel, atendiendo a sus obligaciones de marca, bloqueo y relevos, desarmaron la estructura defensiva de Aureus. En una ráfaga, Castagnola & Chavanne anotaron cinco goles y el partido se rompió. Se terminó. Diego Cavanagh, Teo Lacau, Mark Tomlinson y el zimbabuense Jake Coventry, no pudieron hacer mucho más. Sólo les quedó la rebeldía natural para luchar hasta el último instante por achicar el marcador.

La historia de Instagram de Camilo Castagnola luego de ganar la Queen’s Cup. Captura

En el balance, la actuación de Aureus merece el elogio. Y termina siendo un homenaje a la memoria del patrón del equipo, el indio Sunjay Kapur. El polista de 53 años falleció, en 2025, tras colapsar durante un partido de este mismo torneo. El curioso y fatídico episodio se produjo al ser picado por una abeja que se tragó accidentalmente. Su mujer, la actriz india, Karisma Kapoor insistió para que el equipo siguiera compitiendo y se armó un nuevo cuarteto en derredor del inglés Mark Tomlinson. Diego Cavanagh y Teo Lacau reemplazaron a los hermanos Panelo (Tomás y Benjamín), y se sumó Jake Coventry, quien venía trabajando con Tomlinson y que tuvo una participación saliente en la semi frente a La Dolfina-Marqués de Riscal. Además, el Guards Polo Club instauró el Trofeo Sanjay Kapur, puesto en juego al principio de la Copa de la Reina en uno de los partidos de Aureus. Frente a Balanz Capital, en el juego decisivo, los integrantes del equipo indio llevaron en el dorso de sus camisetas el nombre del patrón: Sanjay.

“Esto es increíble, un sueño… Estoy muy feliz”, declaró Claudio Porcel, apenas se bajó del caballo y se abrazó a sus familiares y amigos. El hombre de 61 años, se convirtió en el primer patrón argentino en ganar la Copa de la Reina. “No lo puedo creer… Qué compañeros increíbles que tuve”, señaló Ned Hine, de 23, con el hombro derecho aún dolorido por una rodada al concluir el segundo chukker. Castagnola y Chavanne, ya habían hablado en la cancha.

Con esta victoria, Jeta suma su segundo trofeo del torneo que siempre entregaba la Reina Isabel y que en esta edición no contó con la presencia del rey Carlos. La primera alegría, el jugador más desequilibrante del mundo, la vivió en 2020, con los colores de Les Lions/Great Oaks. Y para el resto, ha sido el primer festejo en el podio de la Copa.

Castagnola & Chavanne, arrasaron en los dos torneos de mayor relevancia en Estados Unidos. La misma dupla, con otros socios, acaba de ganar en el arranque de la temporada británica. Ellos son dos jóvenes virtuosos unidos para generar victorias alrededor del circuito mundial. Y conforman la sociedad más exitosa del momento.

La historia de Instagram de Lorenzo Chavanne luego de ganar la Queen’s Cup. Captura

La síntesis

Balanz Capital (17): Claudio Porcel, 0; Ned Hine, 5; Lorenzo Chavanne, 7, y Camilo Castagnola, 10. Total: 22.

Aureus (7): Jake Coventry, 2; Mark Tomlinson, 5; Diego Cavanagh, 8, y Teo Lacau, 7. Total: 22.