Copa de la Reina de polo: Cruz Heguy, el adolescente de la nueva generación familiar, quiere su foto con Isabel II, pero no sabe si podrá tenerla

Adolfo Cambiaso y Facundo Pieres son como Rafael Nadal y Novak Djokovic en el polo mundial, pero al servicio de equipos. Y la Copa de la Reina, una suerte de torneo de Grand Slam. Por eso, llama un poco la atención que ninguno de los dos cracks vaya a estar en la final del próximo domingo. Pero habrá otros excelentes jugadores. Estarán Juan Martín Nero e Hilario Ulloa, que bien pueden ser equiparados con Daniil Medvedev o Alexander Zverev. No acudirá el rey Felipe VI, que sí atestiguó la enésima conquista de Rafa en Roland Garros el último domingo, pero quizás concurra Isabel II. La anfitriona. La Copa de la Reina, de hecho, la homenajea.

Y se la disputa en Guards, el club de polo de la familia real británica, ubicado en Windsor, donde se encuentran las ruinas del castillo. Cinco argentinos habrá allí este domingo, pugnando por uno de los dos trofeos más importantes del polo de Europa. Los consagrados Nero y Ulloa serán las estrellas; Juan Britos, una figura, y Cruz Heguy y Santos Merlos, los valores que despuntan, con muy buena proyección a futuro.

Preparativos de Cruz Heguy para jugar; por primera vez es finalista por la Queen's Cup, uno de los dos trofeos más relevantes del polo en Europa.

Dos de los cinco integran un conjunto, Great Oak-Les Lions, y los otros tres forman el restante finalista, Park Place Vaara. Juanma Nero y Cruz Heguy comparten el primero, y en su semifinal, este miércoles, lograron un resultado grande: vencieron, y cómo, a Park Place, el cuarteto de Facundo Pieres y Francisco Elizalde. Facu levantó cuatro veces la Copa de la Reina, y sus equipos son siempre competitivos. Esta vez, el de Nero y Heguy les quedó lejos. Muy lejos: 10 a 5.

El otro cruce fue más parejo. Ulloa, Britos y Merlos son parte de Park Plaace Vaara, una segunda formación de la organización del patrón ruso Andrey Borodin, y les ganaron a dos habitués de la Triple Corona argentina, Pablo Mac Donough –de buena temporada inglesa hasta el momento– y Facundo Fernández Llorente, que conforman La Magdeleine. Apretadamente, por 10 a 9. Pero están tan metidos en la final como el holgado Great Oak-Les Lions.

A pesar del 10-5 de este último, para Cruz Heguy “la semi estuvo brava. Facu [Pieres] y Fran [Elizalde] son jugadorazos y tienen organizaciones impresionantes”. Y eso que ya le habían ganado, y también por mucha distancia, en un cruce de zona: 13 a 7. Está andando muy bien ese cuarteto, queda claro. Y el adolescente, que naturalmente es back pero está actuando como número 2, es una pieza importante en él. “Yo siento que vengo aprendiendo partido tras partido, muchas cosas. Vengo ganando confianza. Espero que para el domingo funcione todo: el equipo, los caballos... Y ojalá, ganar. La expectativa que teníamos era ganar uno de los dos torneos, la Copa de la Reina o la Copa de Oro, porque tenemos una organización como para hacerlo y un equipo muy bien balanceado. Los cuatro jugamos bien; el patrón, Dillon [Bacon], juega muy bien... Así que siento que tenemos un buen equipo”, comentó a LA NACION el hijo mayor de Eduardo “Ruso” Heguy, histórico back de Indios Chapaleufú II y cuatro veces campeón argentino en Palermo.

Un abrazo con su padre, Eduardo "Ruso" Heguy, que está acompañándolo en Inglaterra; "me dio los caballos y me enseñó todo", agradece el hijo al célebre número 4 de Indios Chapaleufú II.

Entre los hijos de la generación de los Heguy nacidos entre los sesentas y los setentas, el más adelantado es Cruz, que a sus 18 años ya ha ganado un trofeo extranjero trascendente, la Copa de Oro española. Quizás el domingo pueda tomarse una foto con uno bastante mayor. “Haber llegado a la final es un sueño. Siempre vine a Inglaterra y miré la Copa de la Reina y la Copa de Oro desde fuera. El año pasado las jugué por primera vez y no se me dio, pero por suerte este año alcancé la final. Increíble. Estoy muy agradecido a todos los que me dieron la oportunidad. A mi viejo, sobre todo, que me dio los caballos y me enseñó todo, y a mi familia. Es tremendo esto”, se complació el nieto de Alberto Pedro Heguy, a quien hace unos días envió por redes sociales un deseo de recuperación tras una operación.

Como número 2, también, enfrente tendrá en la final a Santos Merlos, de 16 años e hijo de Sebastián. Es otro al que no le falta estructura como para llegar lejos. Pero Cruz, más grande, parece estar un escalón más arriba en ese ascenso, por más que ambos tienen 4 goles de handicap. Y aunque aquel “los cuatro jugamos bien” puede sonar engreído –en realidad pareció sugerir que también el patrón contribuye valiosamente al rendimiento del equipo, y no sólo los tres profesionales–, el primogénito de los hijos de Ruso Heguy mantiene la humildad: “Me gustaría aprender de todos ellos”, alude a su papá, a su compañero Nero y a otros grandes backs del polo.

Es prudente, pero ambicioso. Está muy bien haber llegado a la final, pero quiere más. “La expectativa para el domingo es ganar. El otro [Park Place Vaara] es un equipazo, está balanceado y los cuatro juegan muy bien. Así que creo que va a ser una final muy divertida para ver y muy brava. Va a ser un buen desafío”, sostiene Cruz, que además tiene ganas de guardar un recuerdo particular de ese partido. Ignora si podrá. “No sé si va a estar la reina. Ojalá sí, porque estaría buenísimo tener una foto con ella. Pero bueno, es entendible que no vaya; ya está grande. Ojalá sí esté”, desea la presencia de Isabel II.

La monarca faltó a algunos de los acontecimientos que la celebraron en estos días en el Jubileo de Platino, la serie de festejos en Reino Unido por los 70 años de su reinado. Pero ¿quién sabe? Tal vez este domingo Cruz, o Santos, termine teniendo su imagen individual con su majestad. Por lo pronto, Heguy ya tiene un par de premios en el certamen: el MVP (Jugador Más Valioso) de esta semifinal, que obtuvo después de anotar 6 tantos, y el del cuarto de final que Great Oaks-Les Lions le había ganado por 12-10 a UAE, el cuarteto de Bartolomé Castagnola (h.), Lucas Monteverde (h.) y la jequesa emiratí Maitha Mohammed Rashid Al Maktoum. El muchacho de los veranos australes en La Pampa pasa veranos boreales entre la realeza extranjera.

Isabel II suele entregar la Copa de la Reina al campeón, pero faltó la última vez; la ausencia segura para este domingo es la de Adolfo Cambiaso, que no alcanzó las semifinales este año. Alejandro Querol - LA NACION

Síntesis de las semifinales

Great Oaks-Les Lions 10 vs. Park Place 5

Great Oaks Les Lions: Dillon Bacon, 0; Cruz Heguy, 4; James Beim, 7, y Juan Martín Nero, 10. Total: 22.

Dillon Bacon, 0; Cruz Heguy, 4; James Beim, 7, y Juan Martín Nero, 10. Total: 22. Park Place: Andrey Borodin, 0; William Harper, 4; Facundo Pieres, 10, y Francisco Elizalde, 8. Total: 22.

Andrey Borodin, 0; William Harper, 4; Facundo Pieres, 10, y Francisco Elizalde, 8. Total: 22. Incidencias: en el 4º chukker Tomás Marín Moreno (4) sustituyó a Harper.

en el 4º chukker Tomás Marín Moreno (4) sustituyó a Harper. Progresión: Great Oaks-Les Lions, 2-0, 4-0, 4-1, 6-2, 7-5 y 10-5.

Great Oaks-Les Lions, 2-0, 4-0, 4-1, 6-2, 7-5 y 10-5. Goleadores de Great Oaks-Les Lions: Heguy, 6; Beim, 1, y Nero, 3. De Park Place: Pieres, 4, y Elizalde, 1.

Heguy, 6; Beim, 1, y Nero, 3. Pieres, 4, y Elizalde, 1. Jueces: Howard Smith y Tim Bown. Árbitro: Ben Turner.

Howard Smith y Tim Bown. Ben Turner. Mejor ejemplar: Vasca Orgía (hija de Vasca Frida y Dolfina Maradona), cría y propiedad de Eduardo Heguy, montada por Cruz Heguy.

Park Place Vaara 10 vs. La Magdeleine 9