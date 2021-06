Polito, el Pieres distinto, con menos recursos, pero que sigue acumulando copas importantes

“Polito” es un Pieres, pero debe remar un poco más que sus primos de Ellerstina. Su papá, Paul, fue buen polista, pero no multicampeón del Argentino Abierto ni triplecoronado, y entonces la estructura equina de la familia no es tan poderosa como la de la Z. Pablo no tiene un hermano de quien pueda hacer succión como los autos de carreras para ganar impulso. No es que haya partido de 0, por supuesto, pero “Polilla” es un Pieres un poco más self-made man.

Y así fue haciendo su trayectoria, que llegó a la elite más tarde que las de sus primos Gonzalo y Facundo. Polito empezó a hacer ruido grande en 2012, unos siete años luego de ellos. En esa temporada logró su primera gran conquista, el Abierto Británico. Tenía 7 goles de handicap, hizo 8 en la cancha y en el equipo Cortium era un ladero del uruguayo David Stirling, a esa altura ya campeón de Palermo junto a Adolfo Cambiaso.

Menos de una década después, Pablo Pieres se dio este domingo el gusto, más bien gustazo, de ser el líder de un cuarteto campeón del segundo certamen de Europa, el de la Copa de la Reina. Y venciendo en la final a nada menos que Cambiaso. A Cambiaso y a su hijo, “Poroto”, que eran, y aún son, los monarcas del Abierto Británico y del Abierto de Estados Unidos.

Con Pieres como voz cantante y como figura sonante, UAE, el club de la jequesa emiratí Maitha Mohammed Rashid Al Maktoum, le ganó a Scone por un impensado 10-6 el trofeo que suele entregar la propia Isabel II, esta vez ausente en la cancha De la Reina, que en lugar de tener su usual aforo de 5000 espectadores en la final reunió a unos cuantos cientos. En un panorama mucho mejor que el del año pasado, claro, cuando a gatas podían asistir los polistas, sus colaboradores, los organizadores y nadie más.

Compacto de UAE 10 vs. Scone 6

Polito tuvo el placer de ganar con otro primo, Tomás Panelo, un chico de 21 años y 6 tantos que jugó como si tuviera más edad y más handicap. El número 2 ahogó a Scone en el medio de la cancha y cerró el arco en extrema defensa. Del ataque se encargaron Pieres y, paradójicamente, el back, Tomás Beresford, un irlandés de madre chilena y 25 años que sigue avanzando casilleros en el polo mundial. Pero que ya había festejado ahí, en el club Guards, de Windsor: en 2017 había obtenido la Copa de la Reina, y el premio al jugador más valioso, con la camiseta de RH y con... Cambiaso.

Esta vez Beresford, que se las arregla para no perder agilidad dado su larguísimo cuerpo, frustró a Adolfito, que había empezado bien el partido. Scone, con un polo de control de bocha, dominaba territorialmente a un rival que defendía y no tenía posesión. Pero el equipo rojo fue más superior en el juego que en el resultado (4-3) en los dos primeros chukkers, y en el tercero UAE revirtió todo: tanteador, desarrollo y tendencia.

Si es en familia, mejor: Polito Pieres (3) jugó y festejó con su primo Tomás Panelo (2), de gran actuación en la final en Windsor. Instagram @uaepoloteam

A medida que Adolfo se peleaba con la bocha y que Poroto y su amigo Isidro Strada (el tercer argentino de Scone) se perdían en el medio, Pieres y Beresford se agrandaban. Y cuando Polito está derecho, es goleador. Terminó con 7 tantos (uno solo de penal) y como estrella de una victoria que ya sorprendía por victoria misma y lo hizo aun más por la diferencia.

Su currículum ya presenta la Copa de Oro española, la inglesa y la Copa de la Reina, más Hurlingham y Tortugas. Le faltan el abierto nacional del país donde Pablo nació, Estados Unidos, y el del que siente suyo, la Argentina. A los 34 años, Polito aún tiene margen como para seguir elevando su ficha deportiva a la altura del apellido que lo distingue.

La síntesis de la final

UAE: Maitha Mohammed Rashid Al Maktoum, 0; Tomás Panelo, 6; Pablo Pieres, 9, y Tomás Beresford, 7. Total: 22.

Progresión: UAE, 2-2, 3-4, 5-4, 8-4, 9-5 y 10-6.

Goleadores de UAE: Pieres, 7 (1 de penal), y Beresford, 3 (2 de penal). De Scone: Strada, 1; Cambiaso (h.), 2, y Cambiaso, 3 (2 de penal).

Jueces: Jason Dixon y Peter Wright.

Jason Dixon y Peter Wright. Cancha: De la Reina, de Guards Polo Club, Windsor, Inglaterra.