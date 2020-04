Polito Pieres y el príncipe Tunku Ismail Idris, que cuando supo del remate frustrado no dudó de poner dinero para colaborar, y sin quedarse con el reloj.

22 de abril de 2020

Con 10 goles de handicap, Pablo Pieres es uno de los mejores polistas de la actualidad. Su pase de Ellerstina, el equipo de sus primos, a La Natividad, el de los ascendentes hermanos Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola, fue una de las bombas de fin de 2019 . Pero antes de afrontar la Triple Corona de este año, los polistas viajaron al exterior para jugar junto a sus patrones, dueños de equipos que solventan el polo profesional.

Así, se relacionan con algunas de las personas más poderosas del mundo. Polito lo aprovechó para ayudar al Hospital Austral, de Pilar, que está montando el Hospital Solidario Covid para atender a personas que carecen de cobertura médica. El patrón Tunku Ismail Idris, príncipe heredero del estado malayo de Johor, donará 12.000 dólares al Austral, que abrirá su hospital de campaña el 30 de abril. "Es un gesto impresionante de su parte. Él está en Malasia y no tiene por qué ayudar en Argentina. Eso muestra su generosidad", sostiene Pieres sobre su amigo, desde Palm Beach, Estados Unidos, donde aguarda poder regresar a la Argentina.

La relación de Polito con el Austral no es nueva. Hace poco más de una década su hermana Tania sufrió un grave accidente vial y allí le salvaron la vida. Desde entonces el polista contribuye con ese centro de salud. "Mi mamá [Florencia] es quien me motiva. Es un ídolo. Ella ayuda a familias humildes en Pilar y Marabó y me dijo que diera una mano ahora. Como el hospital está cerca, los conocemos y sabemos que son buena gente. Nos gusta ayudar", explica Pablo.

El Austral construye el Hospital Solidario Covid, que entrará en funciones el 30 de mayo y atenderá a pacientes cuyo estado sea crítico que no tenga cobertura y sean derivados del sistema de salud pública.

"El Hospital Austral es una asociación civil, sin fines de lucro, que en mayo cumplirá 20 años. En ese sentido, el Hospital Solidario Covid es un proyecto en conjunto con la Universidad Austral, integrado al sistema de salud público y al partido de Pilar", detalla Manuel Rocca Rivarola, el jefe de Pediatría y director médico asociado a cargo de llevar adelante la iniciativa, que recibirá a pacientes críticos desprovistos de cobertura y derivados del sistema de salud público.

"Lo que va a faltar con esta pandemia es una cierta cantidad de camas de alta complejidad. En el hospital nos dedicamos a eso y pensamos que podemos aportar nuestro granito de arena ayudando con la atención a los pacientes críticos. Se va a montar el Hospital Solidario Covid en el campus y va a tener 60 camas de alta complejidad, iguales a las que están en la unidad crítica del hospital Austral. Va a atender a adultos, ya que el impacto más grande es en ellos", añade Rocca Rivarola.

¿Cómo llegó el polista a conseguir ese dinero? Pieres decidió subastar un lujoso reloj Piaget, pero nadie llegó a hacer una oferta. "Le escribí al príncipe para pedirle ayuda y no dudó ni un segundo. Me dijo que al reloj me lo quedara, pero voy a llevárselo y que él haga lo que quiera. Me siento mal por haberle pedido, porque sabía que él iba a darme una mano de todas formas, más allá del reloj", cuenta el delantero.

El reloj de alta categoría que fue puesto en subasta por Pablo Pieres y no recibió ofertas.

Johor es un estado del sur de Malasia que se conecta con Singapur mediante rutas elevadas sobre el mar. Allí llegó Polito en 2017 por medio de Juan Manuel Román, un polista que trabaja ahí desde hace veinte años. Junto a él, Marcos Rooney e Ignatius Du Plessis forman un buen grupo de amigos.

"Fui a visitar a Juan Manuel y nos hicimos amigos del príncipe. Desde entonces estuve unas seis o siete veces, siempre para jugar al polo. Este año íbamos a jugar juntos en Sotogrande; iba a ser su primera vez compitiendo en España", cuenta Pablo Pieres. El príncipe es patrocinador de Ellerstina y, además de serlo del polo, es fanático del fútbol. De hecho, es el dueño de Johor FC, el campeón de la liga local, cuyo equipo es dirigido por el ex delantero de Rosario Central, River y Boca Luciano Figueroa.

Desde Johor llegó ese dinero que ayudará a cubrir algunos de los gastos iniciales del hospital. "No es la primera vez que Polito dona. Ya lo hizo para el piso pediátrico y en repetidas ocasiones. Esta donación sirve porque el costo es muy alto, todo cuesta. Desde un respirador o un monitor de saturación de oxígeno hasta un insumo descartable. El desafío no es ponerlo en marcha, sino mantenerlo mientras dure todo esto. Nosotros calculamos que será por entre cuatro y seis meses", sostiene el doctor Rocca Rivarola.

Por eso, el hospital sigue recibiendo donaciones particulares y de empresas mediante su página de internet (www.hospitalaustral.edu.ar), en la que también se puede registrarse como voluntario. "Como cualquier empresa, el hospital está pasando hoy por una fuerte crisis. Necesitamos donaciones y voluntarios. Desde médicos, enfermeros y kinesiólogos hasta el sector de hotelería, que hace a la vida de un hospital", concluye Rocca Rivarola. El 30 de abril marcará el inicio del Hospital Solidario Covid y su cierre será determinado sólo por el final de la pandemia.