Adolfito Cambiaso y La Dolfina ya tienen rival para la definición del 130° Campeonato Argentino Abierto de Polo: La Natividad. Por tercera vez consecutiva, habrá clásico familiar en la Catedral. Los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola, junto a las incorporaciones de la temporada actual, Facundo Pieres y Pablo Mac Donough, vencieron con autoridad al aguerrido equipo de La Ensenada por 17 a 14 y accedieron a la final. El sábado próximo, el clan de Cañuelas volverá a reunirse en Palermo, como en 2022, al igual que en 2021, y protagonizarán el partido de polo de mayor relevancia mundial.

Veinticuatro meses atrás, La Natividad alzó la copa, y La Dolfina la levantó hace doce. ¿Y este año? Será otra historia. Los mismos dolfineros contra los Lolitos y sus nuevos compañeros: Facundo, arribado desde Ellerstina, y el BigMac Pablo, llegado desde La Irenita, en lugar de Polito Pieres y el sudafricano Ignatius Du Plessis.

La Natividad vs La Ensenada. 26-11-23 LA NACION/Christian Grosso

Minutos después de concluido el match, los hombres de verde se reunieron en el podio, montado sobre un costado de la cancha, y opinaron acerca del próximo encuentro. Todos coincidieron en que será “duro”, “difícil”. “Tendremos que mejorar algunas cosas, y yo también deberé mejorar, hoy (por ayer) me mandé algunas macanas (no utilizó esta palabra exactamente) admitió Barto.

“Hay cosas para corregir y debemos enfocarnos en nosotros, en nuestro juego, más que en el contrario. También necesitaremos que los caballos lleguen bien”, agregó Pablo. “Creo que estamos bien para la final. Hoy se ganó ante un equipo que jugó en alto nivel. Me alegra jugar una nueva final y con este equipo”, deslizó Facundo. Y Jeta… A Jeta lo venció la timidez. Además, ya había hablado en la cancha, como siempre, con voz clara y varios gritos… de gol.

La Natividad vs La Ensenada. 26-11-23 LA NACION/Christian Grosso

Jeta hace la diferencia

La Natividad se plantó firme y decidido sobre el césped rigoreado por un noviembre de intensa actividad. No lo esperó a La Ensenada. Ni lo estudió demasiado. Fue directamente a buscarlo con la disposición táctica ya consolidada: Facundo de punta, Jeta de 2, Pablo organizando y Barto en el fondo, con licencia para mandarse al ataque dentro de un mecanismo de relevos y coberturas, cada vez más sincronizado.

El cuarteto finalista trató prolijamente la bocha y delegó en Mac Donough, un especialista, la elaboración de juego, el armado de acciones ofensivas. Y la maquina arrancó. Controló el trámite y sacó ventajas. No obstante el dominio ejercido, quedó la sensación, como en otras tardes, que para romper la defensa contraria, en este caso la ordenada y disciplinada de La Ensenada, La Natividad necesitó de la inspiración, la velocidad y la contundencia de Camilo, una cinta de fuego cada vez que encaraba los mimbres con pelota controlada. Un animal del gol, frio como el hielo para desenvolverse en la zona caliente, donde muchos experimentados titubean.

Lo mejor del partido

Pero, de momento, la regularidad no es el fuerte de este equipo. El funcionamiento con intermitencias, con altos y bajos, le pasó facturas a lo largo de la Triple Corona, lo pagó con derrota aquella tarde de Palermo, frente a La Hache y por el torneo de Hurlingham. Hoy no lo comprometió pero sí obligó a que reaccionara, a encauzar nuevamente un encuentro que parecía salirse de la huella. Y en esos momentos surgen las individualidades, o la gran individualidad. Porque son cuatro extraordinarios jugadores, con taqueo, personalidad, temple, muy bien montados. Y versátiles, dúctiles: Barto se adaptó al complejo rol de back y Jeta, actúa de 2 cómo si hubiese nacido para ese puesto. Esto de la falta de regularidad dentro de un mismo encuentro, es un tema a resolver pronto. Porque La Ensenada puede perdonar esos despistes, pero La Dolfina, que donde huele sangre hinca los colmillos, no dejará pasar la ocasión. Y si el objetivo es arrebatarle el trono a los Cambiaso, Stirling y Nero, La Natividad deberá trabajar en ese aspecto durante los siguientes días.

Juan Martín Zubía y Jerónimo del Carril, encabezaron la recuperación de La Ensenada. El 3, mostró todo su repertorio, fundamentalmente, una pegada precisa desde larga distancia; y el 4, descolló con su despliegue, con su seguridad a la hora de marcar a esos aviones verdes que se desprendían desde el medio campo. Ambos jugaron un gran partido. Y en el final, el público de Dorrego, conocedor del juego, les rindió un merecido tributo.

La Natividad vs La Ensenada. 26-11-23 LA NACION/Christian Grosso

Ganó La Natividad. Y en menos de una semana define el Abierto con La Dolfina. Son los dos mejores equipos del mundo. El futuro del polo. Y el presente.

La síntesis

La Natividad: Facundo Pieres, 9; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 39.

La Ensenada: Juan Britos (h.), 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 35.

Incidencias: En el quinto chukker fue amonestado Britos.

Progresión: La Narividad: 3-0, 5-3, 6-4, 8-7, 11-9, 14-10, 16-13 y 17-14.

Goleadores de La Natividad: F. Pieres, 3; C. Castagnola, 9 (2 de penal, un Penal 1); Mac Donough, 2, y B. Castagnola (h) , 3. De La Ensenada: Britos, 3 (1 penal); Zubía, 3, y Del Carril, 8 (5 de penal).

Jueces: Gastón Lucero y Matías Baibiene.

Arbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: N1 de Palermo.