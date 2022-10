“Fue como una final de Palermo”: la frase de Polito Pieres que revela cómo vivió La Natividad el choque con La Dolfina definido en la última jugada

Recuperó la bocha, avanzó unos metros, se acomodó, apuntó al arco y sacó un remate rasante de unos 90 metros. Habían pasado 20 segundos de la primera campana al final del séptimo y último chukker y el termómetro del partido, el partidazo, igualado en nueve, estaba en su nivel más alto de emotividad. El disparo de Camilo Castagnola terminó metiéndose entre los mimbres pese al esfuerzo de David Stirling que le puso todavía más suspenso a la definición y La Natividad volvió a vencer a La Dolfina.

“Fue como una final de Palermo”, describió Pablo Pieres. Razón no le falta. La primera semifinal del Abierto de Tortugas tuvo todos los condimentos de una definición del mejor torneo del mundo. Un partido que rápidamente se está convirtiendo en un clásico, no sólo por la cercanía de ambos clubes en Cañuelas (están uno enfrente de otro), el parentesco entre los Cambiaso y los Castagnola, sino también por el choque de estilos que despliegan y la vistosidad de cada uno de ellos. Por tercera vez consecutiva, el triunfo fue para La Natividad.

Poroto Cambiaso entre sus primos, Camilo y Barto Castagnola LA NACION/Rodrigo Néspolo

De hecho, fue una revancha de la última final de Palermo, sólo que esta vez Cambiaso se reforzó con la vuelta de Nero y la inclusión de su hijo “Poroto”, quien a los 16 años jugaba el partido más importante de su carrera. Para La Natividad, la victoria significó la primera final en Tortugas y la posibilidad de ganar su tercer título consecutivo de Triple Corona. Para La Dolfina, queda el consuelo de saberse cerca y la certeza (casi una redundancia repetirlo), que nunca hay que dar por muerto a Adolfo Cambiaso.

Porque si Jeta Castagnola se vistió de héroe en ese final infartante fue porque antes La Dolfina, de la mano de su líder, pudo remontar un partido que La Natividad parecía tener controlado. Hasta llegó a ponerse por uno arriba a dos minutos del final.

Esos 20 segundos finales

#ESPNPolo Todo parece normal hasta que te das cuenta que Jeta solo tiene 19 años. 😳 pic.twitter.com/m8bgmgPPZw — ESPN Polo (@espnpolo) October 2, 2022

“Es algo increíble. No nos venía tratando muy bien Tortugas, así que estamos contentos de llegar a la primera final acá” , dijo el menor de los hijos del Lolo (19 años). “En la última jugada me di vuelta y me quedó la bocha un poco atrás, pero me pude acomodar y me concentré en pegarle bien. Parecía que Pelón llegaba, pero por suerte entró con lo justo”.

La Natividad marcó el ritmo de entrada. Aunque le costó desplegar su juego de palo largo y a correr y fueron pocas las veces que pudo estirar la cancha, dominó el medio en una gran actuación de Bartolomé Castagnola y un Polito Pieres omnipresente. Así de a poco fue construyendo una ventaja que llegó a ser de 7-3 en el quinto chukker y que podría haber sido mayor en relación a las llegadas que había tenido cada uno hasta allí.

Barto Castagnola y Polito Pieres, felices LA NACION/Rodrigo Néspolo

La Dolfina dependía en exceso de la genialidad de Cambiaso, que a sus 47 años sigue siendo determinante, y así se mantenía en partido. “Arrancamos más o menos, con mucha falta de taqueo todo el partido. Ellos estuvieron más finos y ahí estuvo la diferencia”, dijo Poroto. “Al final lo levantamos y estuvimos cerca. Yo tenía un pase con dos jugadores solos para ganarlo [por la última jugada del partido]. No se nos dio, pero con cosas para mejorar estuvimos muy cerca”.

Las cosas empezaron a cambiar en el sexto (penúltimo) chukker. El partido se hizo más lento, aparecieron algunos fouls evitables de La Natividad y el rival se acercó. Dos penales de 60 yardas de Cambiaso, que había errado uno temprano pero en los momentos cruciales parece agigantarse, dejaron las cosas igualadas en ocho. Apareció también Poroto, para habilitar dos veces a Stirling, la segunda para adelantar a su equipo por uno.

Barto Castagnola abraza a su hermano Camilo, autor de un golazo para definir el partido con La Dolfina LA NACION/Rodrigo Néspolo

“Hicimos algunos fouls de más y Cambiaso es un animal en esos momentos”, reconoció Camilo. “Yo no le podía pegar a la bocha, no estuve fino de taqueo. Sabíamos que iba a ser parejo hasta el final. Por suerte pudimos mantener la calma y lo dimos vuelta al final”.

Jeta no hizo mucho de esa magia que hipnotiza al público, pero apareció en su máximo esplendor en el momento indicado. Palo larguísimo para habilitar a Polito e igualar el partido 9-9 a 1m19 de la campana final y el golazo del triunfo 100 segundos más tarde.

Tortugas le venía siendo esquivo a La Natividad. En sus dos participaciones anteriores había quedado eliminado en cuartos de final. El hecho de estar en la final habla también de la mayor profundidad de su caballada. Todavía no entraron en juego los mejores ejemplares. Además, sumó su tercera victoria consecutiva ante La Dolfina. El clásico empieza a teñirse de verde.

Nadie oculta que el gran objetivo es llegar a la final de Palermo. Todavía falta para la gran cita del año, pero el partido que jugaron La Natividad y La Dolfina no tuvo nada que envidiarle.

La Natividad 10 vs. La Dolfina 9

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39.

Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 39. La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39. Progresión: La Natividad, 1-1, 3-2, 5-2, 6-3, 7-4, 8-6 y 10-9.

Los tantos para La Natividad: Camilo Castagnola, 5 (2 penales y un córner); Polito Pieres, 3; Bartolomé Castagnola (h.), 1, Du Plessis, 1.

Los tantos para La Doflina: Adolfo Cambiaso (h.), 5 (2 penales y 1 córner); Stirling, 2, y Adolfo Cambiaso (n.), 2 (ambos de penal).

Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Martín Pascual. Árbitro: Rafael Silva.

Cancha: Nº 7 de Tortugas.

Este domingo, la otra semifinal

El rival de La Natividad para la primera final de Triple Corona de 2022 surgirá del encuentro que sostendrán este domingo, en el Tortugas Country Club, desde las 16, Ellerstina y Cría La Dolfina (televisa ESPN en Star+).

En la primera jornada, Ellerstina derrotó a La Irenita 3 por 18 a 7, mientras que Cría La Dolfina sorprendió a La Irenita por 10-7.

Así formarán los equipos esta tarde:

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total, 38.

Cría La Dolfina: Rufino Bensadón, 8; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total, 32.

Por la semifinal de la Copa Sarmiento (subsidiaria), desde las 13.30 se enfrentarán La Irenita y La Irenita III. Ya se clasificó para la final La Ensenada RS Murus Sanctus, que ayer derrotó por 18 a 13 1/2 a La Irenita II.