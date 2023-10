escuchar

Juan Martín Nero cosechó su título de campeón número 11 en el Abierto de Hurlingham y siente que a toda consagración hay que festejarla en pleno. Como si fuese la primera, como si fuese la última. Regresó el año pasado a La Dolfina tras una temporada de incursión en RS Murus Sanctus y con él volvió la solidez defensiva a un equipo que empieza a dar otra vez una sensación de imbatibilidad. “Es mucho más fácil jugar cuando el equipo funciona, y creo que ése es nuestro caso. Y que por eso tenemos una ventaja sobre la mayoría de los equipos, porque son nuevos”, valora en una charla para LA NACION el nacido hace 42 años en Trenque Lauquen, que regresó en 2022, fue nuevamente campeón de Palermo y está decidido a disfrutar al máximo cada vez que le toca levantar una copa.

Tras la nueva conquista de La Dolfina, la 33ª en certámenes de Triple Corona y la 12ª en Hurlingham, lograda con un 18-13 sobre el sorprendente La Hache en la cancha 1 del club decano del polo argentino, el para muchos mejor back de todos los tiempos bajó del podio y charló con su mesura y su reflexividad habituales, poco antes del Abierto de Tortugas, que se iniciará este martes, con el cruce con La Ensenada por la zona A, a las 13.30, con entrada gratuita y transmisión de Star+.

Curioso gesto de Adolfo "Poroto" Cambiaso a Juanma Nero en el podio de Hurlingham, con The Ayrshire Cup en manos del equipo que la levantó por vez número 12: La Dolfina. Santiago Filipuzzi

–¿Qué significa para vos este nuevo trofeo en Hurlingham?

–Hay tres torneos de Triple Corona y uno trata de ganarlos. Palermo es el que más queremos todos, pero Hurlingham y Tortugas siguen siendo recontra importantes. Es lindo retener el título en Hurlingham. A uno ya van quedándole menos temporadas, sobre todo en un nivel bueno, y por eso hay que aprovecharlas todo lo que se pueda. Ésta fue nuevamente la ocasión: aprovechamos que llegamos a la final y que el rival estaba sin su estrella, Polito [Pieres], si bien Rufino Bensadón es un gran jugador. Creo que Polito va a cambiar mucho. Pero jugamos bien y se ganó.

–Mencionaste que ya te queda menos polo en el alto nivel. ¿Eso hace que se disfrute cada triunfo mucho más que antes?

–Sí. No sé si es que hoy le doy un poco más de importancia, pero uno se da cuenta de que es difícil, de que hemos tenido la suerte de ganar muchos torneos y de que hay que aprovechar lo más que se pueda, porque ya nos queda poquito y van a empezar a ganarnos todos.

El trenquelauquense Nero es, para algunos observadores, el mejor back de la historia del polo; lo mismo creen de la formación de La Dolfina que casi monopolizó la última década. Instagram @ladolfinapoloteam

–¿La sensación de ganar es la misma o distinta a la hora del festejo?

–Tiene similitudes. La alegría es enorme, los caballos andan bien y eso es importante para el equipo de trabajo que está detrás, en el día por día. Somos nosotros los que ven que ellos están atrás, trabajando. Una forma de agradecerles ese trabajo es la copa. Ellos se matan todos los días laburando y eso da su fruto.

–Son torneos importantes, pero siempre se los considera puesta a punto para Palermo. ¿Ustedes están cerca de la sintonía fina que se necesita para lograrlo?

–Nosotros y los caballos vamos tomando más confianza. Ya jugamos tres partidos juntos y los caballos ya tienen esos tres partidos. Eso nos hace llegar mejor a Tortugas. Es muy bueno seguir por esta vía.

Excelente defensor, Juanma Nero es también un gran atacante; aportó 3 goles en la final contra La Hache en la cancha 1 de Hurlingham. Santiago Filipuzzi

-El año pasado fue de transición para La Dolfina, con la incorporación de Poroto Cambiaso y tu retorno. Da la sensación de que por momentos ya vuelan en la cancha...

–Sí, creo que jugamos muy bien. Sabemos a qué jugamos, ya tenemos un sistema y Poroto se adaptó muy bien a nosotros tres [Adolfo Cambiaso, David Stirling y él] y nos da esa juventud y esa frescura que se necesita, ya que los tres estamos bastante mayores. Poroto hace que el equipo siga funcionando y bien. Es mucho más fácil jugar cuando el equipo funciona y por ahí tenemos una ventaja sobre la mayoría de los equipos porque son nuevos. A nosotros nos pasó que en un comienzo no jugábamos tan bien, por eso digo que ahí tenemos una pequeña ventaja.

–Habías dicho que La Hache iba a ser un rival muy duro, y le ganaron por cinco goles...

–Es un rival fuerte, de jugadores peleadores, que han tenido 10 goles y que son 10 goles en la mayoría de los casos. Rufino es un gran jugador, pero creo que han extrañado un poco a Polito, que es una estrella y viene de temporadas muy buenas. Para ellos va a ser muy bueno tenerlo en la cancha. Creo que en esta final aprovechamos esa ventajita.

Francisco Elizalde intenta trabarle el taco a Nero, a quien reemplazó en La Dolfina en 2021; ese año el hombre de Trenque Lauquen actuó en RS Murus Sanctus, una de las pocas temporadas etapa en que no le fue bien en la Triple Corona. Santiago Filipuzzi

–Habiendo logrado este gran andar en tu vuelta a La Dolfina, ¿cómo ves a la distancia esa incursión por RS Murus Sanctus? ¿Era un cambio que necesitabas en ese momento de tu carrera?

–Hoy veo que, por supuesto, no salió como lo planeé. Hoy digo que le erré, porque no me salieron las cosas, por distintos motivos: lesiones, caballos... No sé si fue un fracaso, pero no nos fue bien, y uno aprende de esas cosas. Creo que me sirvió, me hizo mejor, y saqué muchas cosas positivas de ese año que me hicieron volver a ganar el año pasado y hoy estar acá nuevamente prendido.

–¿Te extrañaron?

–Creo que la extrañada fue mutua.

Compacto de La Dolfina 18 vs. La Hache 13, final de Hurlingham