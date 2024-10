La atracción especial del partido de los 80 goles, pero por primera vez entre La Dolfina y La Natividad

Escuchar

Tensa calma en Cañuelas. Los principales equipos de ese distrito del Gran Buenos Aires, situado a 68 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aiores, La Dolfina y La Natividad, buscarán, desde las 16, en la cancha 1 del Hurlingham Club, el primer título de la Triple Corona 2024 de la Argentina. Se conocen, se respetan, se enfrentan seguido, conviven y sus hacedores son familia. Actualmente son los mejores jugadores integrando los mejores equipos del mundo. Ambos ostentando la máxima valorización: 40 goles.

Este dato eleva el extraordinario duelo a la categoría de histórico, ya que los anales del polo apenas registran cuatro partidos oficiales de handicap perfecto: dos en la temporada 2009 y los restantes correspondientes a la de 2018. En las cuatro ocasiones se cruzaron La Dolfina y Ellerstina, con dos victorias por bando. En 2009, se impuso la Z por 19-13, en la definición del Abierto de Hurlingham. Semanas más tarde, ganó LD por 17-16 en el match cúlmine de Palermo. En 2018, con el Abierto de Tortugas en juego, venció el club de los Cambiaso por 11-9. Y finalmente, otra vez en Hurlingham, la organización de General Rodríguez derrotó 12-11 a la de Cañuelas. De este modo, el club más antiguo de nuestro país, fundado en 1888 por miembros de la comunidad británica, en pocas horas más será la sede del tercer partido de handicap perfecto y, al mismo tiempo, de la segunda final de esas características. La entrada general, en la boletería del club, cuesta 40.000 pesos, y el acceso a la tribuna principal, 50.000. Si los tickets se compran on line, se les suma un recargo.

Jeta Castagnola, Pelón Stirling, Facu Pieres y Juanma Nero, otra vez protagonistas de un partido de película Christian Grosso - LA NACIÓN

Cuatro de los ocho polistas que hoy pisarán la cancha han participado en todos los encuentros oficiales de 80 goles. Adolfito Cambiaso , siempre vistiendo la camiseta de La Dolfina; Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero , la mitad con cada divisa; y Facundo Pieres , únicamente defendiendo a Ellerstina. En este sentido, todos ellos mantienen igual récord: dos triunfos y dos traspiés.

Facundo Pieres, incorporado a fines de 2023 a La Natividad, siente que es un acontecimiento especial. “La sensación de tratarse de un partido de 80 goles es linda. A mí ya me pasó jugando para Ellerstina, contra La Dolfina y también en Hurlingham. Por supuesto que es especial, por ser los dos equipos de arriba, por la calidad de jugadores que habrá en la cancha, por ser La Dolfina y La Natividad… Y porque nos enfrentamos en la final de Palermo del año pasado, en lo que creo que fue un partidazo. Ojalá que este de hoy también salga bueno para la gente”.

Adolfito Cambiaso y su sobrino Jeta Castagnola: dos generaciones, talento puro Sergio Llamera - LA NACIÓN

En la vereda opuesta, Pelón Stirling , el mejor polista uruguayo de todos los tiempos, siente más o menos lo mismo: “Es espectacular”, resume. “Obviamente que jugar un partido de 80 goles es muy lindo. Que el polo vuelva a tener partidos de semejante jerarquía significa que está en un gran nivel, y ser parte de eso me encanta. Eso sí, se trata de una final y las finales hay que ganarlas. A eso apuntamos en La Dolfina” , aseguró.

Facundo y Pelón aseguran que sus equipos llegan bien. Están confiados. Y también admiten que tienen cosas por mejorar. “Desde nuestro último partido, contra La Hache, hay cosas para corregir –explica el delantero de La Natividad–. Son cosas vinculadas al ritmo, al funcionamiento y también a los caballos. Yo creo que es bueno haber jugado y ganado una semi y tener cosas para mejorar. Nosotros somos un equipo al que en estas instancias le tengo mucha fe. Igualmente, que andemos bien y que juguemos bien no nos asegura la victoria, porque enfrente hay un gran equipo. Como siempre, encararemos este partido con mucha humildad y respeto, pensando más que nada en nosotros y en tratar de jugar lo mejor posible. De La Dolfina no te puedo decir demasiado porque todavía no nos cruzamos, pero es La Dolfina y se trata de una final. Y para ganarle a La Dolfina, en una final, hay que jugar muy, muy bien”, resalta Pieres.

Mac Donough pegando un backhander; La Natividad viene de derrotar a La Hache en una intensa semifinal Hernan Zenteno

Por su parte, Stirling señala: “El equipo está motivado por llegar a una nueva final de la Triple Corona, después de un partido duro contra Ellerstina, que por suerte supimos sacar adelante. Creo que debemos mejorar en todo. Esta es una época en la que uno tiene que ir de a poquito poniéndose a punto y poniendo a punto los caballos. Estamos en ese camino. Y disputar una final siempre es lindo. Significa que el equipo sigue estando vigente y haciendo las cosas bien. La Natividad es muy fuerte y cuenta con cuatro grandes jugadores , quienes nos ganaron Palermo el año pasado. Pero nosotros vamos a lo nuestro, con la confianza de siempre en el equipo y, yo especialmente, en los tres compañeros que tengo y en la organización”.

La Natividad y La Dolfina se enfrentaron siete veces en torneos de la Triple Corona, los Castagnola vencieron en cinco oportunidades y los Cambiaso en dos. Este será el primer cruce de 80 goles.

Poroto Cambiaso al ataque frente a Ellerstina en la semifinal; el N° 3 lo definió en chukker suplementario Santiago Filipuzzi

Las formaciones

La Natividad: Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. La Dolfina: Adolfo Cambiaso (n.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (n.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva. Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva. José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 del Hurlingham Club.

La Ensenada, campeón de la Drysdale

Arrollador en los dos primeros chukkers, incluso pese a haber perdido a una de sus figuras por lesión (Juan Martín Zubía), La Ensenada festejó el título subsidiario del Abierto de Hurlingham. Venció a Cría La Dolfina, en Pilar, por 15-11 y se adjudicó la Copa Joseph Drysdale, disputada por los equipos que perdieron en el debut en la competencia principal. En ese comienzo abrumador, La Ensenada sacó ventajas de 4-1 y 5-1 en ambos parciales y ya la diferencia se hizo indescontable para Cría La Dolfina, que exhibió una reacción en el quinto parcial. Pero la historia ya estaba sentenciada. En el ganador se destacó Alfredo Bigatti.

Síntesis de La Ensenada 15 vs. Cría La Dolfina 11

La Ensenada: Juan Britos (h) 9, Alfredo Bigatti 9, Juan M. Zubía 9 (Lesionado, fue reemplazado por Santiago Loza 7 a los 1m52s del segundo chukker) y Jerónimo del Carril 9. Total: 36.

Juan Britos (h) 9, Alfredo Bigatti 9, Juan M. Zubía 9 (Lesionado, fue reemplazado por Santiago Loza 7 a los 1m52s del segundo chukker) y Jerónimo del Carril 9. Total: 36. Cría La Dolfina: Rufino Bensadón 8, Diego Cavanagh 8, Alejo Taranco 8 y Bautista Bayugar 8. Total: 32.

Rufino Bensadón 8, Diego Cavanagh 8, Alejo Taranco 8 y Bautista Bayugar 8. Total: 32. Progresión: La Ensenada, 4-1, 9-2, 10-3, 11-4, 11-8, 12-9, 15-9 y 15-11.

4-1, 9-2, 10-3, 11-4, 11-8, 12-9, 15-9 y 15-11. Goleadores, de La Ensenada: Britos (h), 4; Bigatti, 2; Juan M. Zubía, 3; Loza, 2 (uno de Penal 1), y Del Carril, 4 (todos penales).

Britos (h), 4; Bigatti, 2; Juan M. Zubía, 3; Loza, 2 (uno de Penal 1), y Del Carril, 4 (todos penales). De Cría La Dolfina: Bensadón, 3; Cavanagh, 2 (uno de Penal 1); Taranco, 2, y Bayugar, 4 (todos penales).

Bensadón, 3; Cavanagh, 2 (uno de Penal 1); Taranco, 2, y Bayugar, 4 (todos penales). Dos tarjetas amarillas: Diego Cavanagh, 1m52s del segundo chukker.

Diego Cavanagh, 1m52s del segundo chukker. Jueces: Matías Baibiene y Martín Pascual.

Matías Baibiene y Martín Pascual. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Gonzalo López Vargas. Cancha: AAP, en Pilar.