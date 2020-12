Juan Martín Nero, Adolfo Cambiaso, Pablo Mac Donough y David Stirling en la cancha 1 de Palermo, donde tantos éxitos obtuvieron; los cuatro fantásticos pueden estar en su décimo y último Argentino Abierto juntos. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

La temporada 2020 será por siempre la que permitió a Adolfito Cambiaso compartir equipo en la Triple Corona con su hijo Poroto, pero también será recordada por los innumerables contratiempos que debió padecer La Dolfina, el más campeón de las últimas dos décadas y uno de los mejores equipos de la historia.

La que parece ser la última temporada de los "cuatro fantásticos" juntos terminó siendo distinta por estar atravesada por la pandemia de coronavirus, que impide público masivo en los campos de polo, pero para este glorioso equipo fue además particularmente accidentada, difícil, incómoda, un constante cuesta arriba. Con formaciones alternativas no logró estar en condiciones de arrebatarle a Ellerstina la chance de ser campeón, tanto en Tortugas como en Hurlingham.

Palermo es especial para La Dolfina, y cuando ya se resignaba a no contar con la formación completa en el Abierto, logró reunir nuevamente en una cancha a Adolfito Cambiaso, David Stirling, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. Claro: aún faltaba la sintonía fina. Y por ello sufrió ante Murus Sanctus su primera derrota luego de ocho años y 34 partidos en el Campeonato Argentino Abierto. Un resultado que no sólo le cortó un larguísimo invicto, sino que además puso en suspenso su clasificación para la final. Sin embargo, La Dolfina la alcanzó con una sensacional actuación y una victoria por 21-10 en un partido especial frente a La Natividad-Monjitas, el equipo de los sobrinos de Cambiaso, Camilo y Bartolomé Castagnola.

Para Adolfito, el equipo debía aparecer, y apareció. "Hoy jugamos mejor. Era la idea; intentamos también hacerlo contra Murus Sanctus. Creo que arrancamos bien y después bajamos un poco la guardia y jugamos mal; hoy mantuvimos un poco más el ritmo y aparecimos bastante. Creo que todavía quedan cosas por mejorar, pero vamos mejor encaminados para darnos una chance en la final", evaluó este sábado el capitán de La Dolfina. "Nosotros sabíamos que teníamos que aparecer; somos un equipo que en algún momento aparece. Tuvimos tres partidos juntos en la temporada. Jugar tres partidos, nomás, no es fácil, pero como nos conocemos tanto sabíamos que íbamos a darnos una chance. Por lo menos estamos en la final y eso es mucho", agregó ante ESPN.

Cambiaso jugó ante La Natividad-Monjitas con lo que sería un desgarro en el supraespinoso derecho; los inconvenientes físicos fueron una constante en La Dolfina en 2020. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

Demasiadas lesiones llevaron a La Dolfina a tener muy poco disponible de su formación estelar durante los dos primeros torneos de la Triple Corona. Pablo Mac Donough y Pelón Stirling sufrieron problemas musculares y Juanma Nero debió ser intervenido quirúrgicamente por sus fracturas en la muñeca y la clavícula izquierdas. Y como si eso fuera poco, Cambiaso sufrió una fisura de costilla y más tarde un desgarro en un hombro, pero siempre se mantuvo en el equipo. "Era importante que pudiéramos jugar los cuatro juntos. Tuvimos lesionados, pensábamos que Juanma no iba a poder jugar la temporada. Nos pasó de todo. Por eso es lindo tener la posibilidad de estar en una final del Abierto", valoró el número 1.

El propio Nero, que estuvo en duda para Palermo y este sábado deslumbró en la cancha 1, se mostró muy satisfecho con el regreso del equipo a su nivel habitual de tantos años: "Estoy muy contento porque se jugó bien, se ganó y se llegó a otra final. Tuvimos un año bastante particular como equipo, y yo también. Llegar a una final cuesta un montón. Volvimos a jugar como podemos hacerlo y estoy muy feliz", afirmó el back. "Era una temporada particular para todos. Jugamos cuatro partidos en nueve días. Estuve hasta hace un mes y medio recuperándome en un quirófano. Sabemos cómo debemos jugar, pero no lo podíamos hacer", contextualizó el trenquelauquense.

Juan Martín Nero fue operado de dos fracturas hace un mes y medio y no sabía si llegaría a intervenir en Palermo; terminó siendo la figura en la definición de zona para acceder a la final del Abierto. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

En el horizonte, el próximo sábado, hay una nueva final de Palermo, quizás la más especial para La Dolfina en caso de que la gane: puede ser la última de esta formación. "Uno no es consciente de lo que hemos logrado, pero tenemos que enfocarnos en este Abierto porque quizás sea el último juntos", dijo Nero sin evitar el tema más sensible que hoy atraviesa al cuarteto.

Este domingo, en un mano a mano para definir el segundo finalista y rival de La Dolfina, que surgirá de la zona B del Abierto de Palermo, se enfrentarán Ellerstina y La Dolfina Polo Ranch. ¿A cuál prefieren los defensores del título? ¿Al "hermano menor" o al rival de siempre, que haría más prestigiosa la definición?

"Ojalá gane La Dolfina Polo Ranch, que es un equipo de La Dolfina y tiene mi apoyo, pero me gustaría también jugar otra final contra Ellerstina. Sería lindo", apuntó Adolfito. Nero fue más contundente: "Sería lindo jugar con La Dolfina PR, pero Ellerstina claramente es favorito. Ojalá pase algo raro, aunque no lo veo. Aunque también será lindo volver a jugar contra Ellerstina".

Si bien se vio desmembrado durante algo más de media temporada, La Dolfina reunió todas sus piezas en Palermo y todo lo anterior ya parece quedar muy atrás. Es que Palermo es donde siempre muestra su mejor versión y de qué está hecho este equipo. Tras los inconvenientes y la derrota, tardaron un solo partido en mostrar lo bien que les sienta este torneo y lo que los motiva la posibilidad de un nuevo título en el certamen más importante del mundo. Así lo ve Nero, y por eso envió un aviso al adversario del próximo sábado en la cancha 1 de Palermo: "Estamos rebién. Si llegamos a la final, es porque estamos muy bien".

