La sonrisa tiene un motivo: Camilo Castagnola está por montar a caballo y hacer su estreno absoluto en la Triple Corona, a los 16 años. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

En 1992, Adolfo Cambiaso debutó a los 17 años en la Triple Corona. El crack tiene dos sobrinos que vienen volando en el polo: Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola. Y al más chico de los dos le dio este jueves la oportunidad de ser más precoz que él mismo en la elite de este deporte: a los 16 años, Camilo se calzó la camiseta de La Dolfina y tuvo su estreno en el Abierto de Tortugas, para jugar el último chukker de un triunfo por 15 a 8 frente a La Albertina en el último cuarto de final.

El propio Cambiaso le dejó su lugar. No quería cargar más su dolorida espalda, y convocó al adolescente, que en este torneo es suplente en el equipo de 40 goles de handicap. En el sexto período, cuando la victoria ya era irremontable, Adolfito se acercó al galope a los palenques, gritó "¡vestite, Jeta!" y siguió jugando. Pero el chico no estaba: ya se había ido a prepararse para jugar por La Natividad la final del Metropolitano de Alto Handicap (terminaría 11-4 sobre Los Indios-Indios Chapaleufú). Tuvieron que llamarlo por teléfono y a los dos minutos bajó de la camioneta junto a su madre.

Dieciséis y 44 años, sobrino y tío, 6 y 10 goles de handicap: Camilo Castagnola y Adolfo Cambiaso. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

En la carpa azul lo esperaban el mejor jugador del mundo y la camiseta número 1 con el apellido "Cambiaso". "Lo busqué antes, en el quinto chukker, pero no lo vi", explicó luego Adolfito. Ya cambiado, Castagnola caminó unos pasos con una enorme sonrisa y, antes de montar, recibió un saludo de David Stirling, un gesto que se pareció al que le adjudican a Diego Maradona para con Ricardo Bochini en el Mundial México 1986 de fútbol.

"Estuvo buenísimo. Fue poco tiempo pero lo disfruté mucho. No lo esperaba; me había ido de los palenques porque tenía que jugar otro partido. Debutar así con este equipo y reemplazando al mejor del mundo es lo mejor que hay", expresó simple y escueto, como su personalidad, Camilo Castagnola. En la cancha se divirtió durante esos preciados 6 minutos y medio al lado de otros cracks: Stirling, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. No se modificó mucho el desarrollo, y hasta descontó La Albertina. Pero la historia del día ya estaba escrita, el sueño ya estaba cumplido.

A la izquierda, Camilo Castagnola, con la camiseta 1 de La Dolfina, el apellido "Cambiaso" en la espalda y sus primeros instantes en el Abierto de Tortugas; su equipo superó por 15-8 a La Albertina, en el último de los cuartos de final. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Sobre todo, después de que Castagnola mirara los primeros períodos desde los palenques con pantalón blanco, buzo bordó y una actitud como de distraído. Como si manejara con altura cierta desilusión por haber estado a punto de jugar desde el comienzo y vivir, tan joven, su estreno absoluto en la Triple Corona. Luego se le dio la chance. Y puede tener otra en esta misma temporada: Jeta disputará la clasificación para el Abierto de Palermo junto a su hermano Bato, por La Natividad, en un cuarteto de 28 goles. De alcanzar la meta, será titular en el campeonato más importante del planeta.

"Llevate la camiseta. Si querés, regalala", le dijo su tío al despedirlo en los palenques antes de que cambiara de cancha y de chip para afrontar el otro partido. Difícilmente Camilo vaya a soltar la prenda obsequiada por el mejor polista de todos. "Lo conozco desde que nació y él forma parte de una camada de chicos muy buena. Estuvo bueno que jugara, pero la carrera de los chicos Castagnola ya era muy importante porque ganaron una Copa de Oro en Inglaterra. No creo que este haya sido el momento más importante", destacó Cambiaso.

Más allá de la historia del tío y el sobrino, y siguiendo con la tónica accidentada del inicio del Abierto de Tortugas, la lluvia y las caídas volvieron a dar el presente en el certamen, esta vez en la cancha 1 del predio de la Asociación Argentina de Polo en Pilar. Parecía que otra vez los problemas iban a ser el tema central de una jornada de Triple Corona.

Sucedió que el mal tiempo apareció en la reanudación de Cría Yatay vs. La Dolfina Polo Ranch, que terminó en un ajustado 13-11 luego de estar 5-1 previamente a la interrupción del martes, y también en el siguiente, en el que impactaron las caídas de Pelón Stirling e Ignacio Toccalino en el el cuarto chukker. Ambos se llevaron un par de raspones y sustos, pero siguieron jugando, a diferencia de Juan Martín Zavaleta y Nicolás Pieres, que habían dejado sus lugares en Ellerstina 17 vs. La Ensenada 6.

Castagnola y David Stirling, que fue compañero su padre en la temporada 2010 y lo saludó poco antes de que montara para debutar en el máximo nivel del polo. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Los ganadores de este jueves se enfrenarán el próximo lunes, ya en Tortugas, en la segunda semifinal. Pero esta vez, la historia principal pasó por otro lado. Como tantas, con Cambiaso como protagonista. Quien compartió 17 temporadas con su cuñado, Bartolomé Castagnola, proyecta ahora a su sobrino Camilo, hijo de Lolo. Algo así como cerrar un círculo.

La síntesis de La Dolfina 15 vs. La Albertina 8

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. La Albertina: Agustín Merlos, 8; Francisco Elizalde, 8; Ignacio Toccalino, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 32.

Agustín Merlos, 8; Francisco Elizalde, 8; Ignacio Toccalino, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 32. Incidencias: en el 7º chukker, Camilo Castagnola (6) reemplazó a Cambiaso.

Progresión: La Dolfina, 3-1, 8-2, 10-2, 12-4, 13-6, 15-7 y 15-8.

La Dolfina, 3-1, 8-2, 10-2, 12-4, 13-6, 15-7 y 15-8. Goleadores de La Dolfina: Cambiaso, 3 (2 de penal); Stirling, 3; Mac Donough, 7 (2 de penal), y Nero, 2 (1 de penal). De La Albertina: Merlos, 2; Elizalde, 2; Toccalino, 2, y Cappella Barabucci, 2 (ambos, de penal).

Cambiaso, 3 (2 de penal); Stirling, 3; Mac Donough, 7 (2 de penal), y Nero, 2 (1 de penal). Merlos, 2; Elizalde, 2; Toccalino, 2, y Cappella Barabucci, 2 (ambos, de penal). Jueces: Martín Pascual y Rafael Silva. Árbitro: Federico Martelli.

Martín Pascual y Rafael Silva. Federico Martelli. Cancha: Nº 1 de AAP.

La síntesis de Cría Yatay 13 vs. La Dolfina Polo Ranch 11

Cría Yatay: Valerio Zubiaurre, 8; Cristián Laprida (h.), 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.

Valerio Zubiaurre, 8; Cristián Laprida (h.), 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32. La Dolfina PR: Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32.

Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32. Progresión: Cría Yatay, 2-1, 6-1, 9-3, 10-5, 11-6, 12-9 y 13-11.

Cría Yatay, 2-1, 6-1, 9-3, 10-5, 11-6, 12-9 y 13-11. Goleadores de Cría Yatay: Zubiaurre, 3; C. Laprida, 1; Pittaluga, 4 (todos de penal), e I. Laprida, 5. De La Dolfina PR: Terrera, 3; Britos, 5, y Cavanagh, 3 (1 de penal).

Zubiaurre, 3; C. Laprida, 1; Pittaluga, 4 (todos de penal), e I. Laprida, 5. Terrera, 3; Britos, 5, y Cavanagh, 3 (1 de penal). Incidencias: en el 4º chukker fueron amonestados Zubiaurre y Cavanagh.

en el 4º chukker fueron amonestados Zubiaurre y Cavanagh. Jueces: Guillermo Villanueva y José Ignacio Araya. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Guillermo Villanueva y José Ignacio Araya. Gonzalo López Vargas. Cancha: Nº 6 de AAP.