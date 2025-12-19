Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Harry Kane (Bayern Múnich) pelea por quedarse con el galardón al igual que Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), el último ganador
- 3 minutos de lectura'
La Bota de Oro es un prestigioso premio individual que se entrega todas las temporadas y cuantifica los goles de cada futbolista a lo largo del año, con mayor o menor cantidad de puntos según la “dificultad” para convertirlos, es decir, según la liga en la que se anotan. Sin embargo, las estadísticas tienen en cuenta solo las ligas europeas, por lo que Lionel Messi (Inter Miami) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr), como otros, no entran en la pelea por el galardón.
Lo otorga el conglomerado European Sports Media, conformado por 14 medios de comunicación del Viejo Continente. Se otorgan dos unidades por cada anotación en los cinco torneos locales más importantes: Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, Serie A de Italia y Ligue 1 de Francia- y 1,5 o 1 por cada tanto en el resto de las campeonatos locales.
La tabla se conforma de julio a junio del año posterior, es decir, durante la temporada europea. Actualmente, cuando aún faltan seis meses para conocer al ganador, el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) se mantiene en lo más alto de la clasificación con 36 puntos gracias a sus 18 goles convertidos con el combinado bávaro. Sus principales perseguidores son el noruego Erling Haaland (Manchester City) y el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), actual poseedor del premio, con 34 unidades cada uno.
Más atrás aparecen varios jugadores de poco renombre a comparación de los ya mencionados. Luego está el serbio Darko Lemajic (RFS de Letonia) con 28, y lo siguen cuatro futbolistas con 27: el japonés Ayase Ueda (Feyenoord), el danés August Priske (Djurgardens de Suecia), el noruego Daniel Karlsbakk (Sarpsborg de Noruega) y el marfileño Ibrahim Diabate (Gais de Suecia).
El Top 10 lo completa el feroés Klaemint Olsen (NSÍ Runavík de Islas Feroe), con 26 puntos, y el danés Kasper Hogh (Bodø/Glimt de Noruega) y el sueco Nahir Besara (Hammarby de Suecia), con 25.5 cada uno. El único argentino en el Top 50 es Joaquín Panichelli (RC Estrasburgo), quien lleva anotados nueve goles en la vigente Ligue 1 de Francia, por lo que suma 18 unidades.
Así está la lucha por la Bota de Oro 2025-2026
- Harry Kane (Bayern Múnich) - 36 puntos.
- Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid) - 34 cada uno.
- Darko Lemajic (RFS de Letonia) - 28.
- Ayase Ueda (Feyenoord), August Priske (Djurgardens de Suecia), Daniel Karlsbakk (Sarpsborg de Noruega) e Ibrahim Diabate (Gais de Suecia) - 27.
- Klaemint Olsen (NSÍ Runavík de Islas Feroe) - 26.
- Kasper Hogh (Bodø/Glimt de Noruega) y Nahir Besara (Hammarby de Suecia) - 25.5.
Máximos ganadores de la Bota de Oro
- Lionel Messi (Argentina) - Seis premios.
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - Cuatro.
- Robert Lewandowski (Polonia), Luis Suárez (Uruguay), Diego Forlán (Uruguay), Thierry Henry (Francia), Mário Jardel (Brasil), Ally McCoist (Escocia), Fernando Gomes (Portugal), Dudu Georgescu (Rumania), Eusebio (Portugal) y Gerd Müller (Alemania) - Dos cada uno.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Bota de Oro
Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo
Coleccionista. Títulos de Lionel Messi: así quedó el palmarés del argentino, tras ganar la MLS 2025
Primer premio. Bota de Oro 2024/2025: así quedó la tabla de goleadores, con Kylian Mbappé en lo más alto
- 1
Finalissima: Argentina y España jugarán el 27 de marzo en Qatar
- 2
Paris Saint-Germain, con un salvador impensado, se llevó la Copa Intercontinental y acentuó la hegemonía europea
- 3
Argentinos Juniors jugará con un equipo ecuatoriano en la fase previa de la Copa Libertadores
- 4
El historial de Argentina vs. España: el Nene que opacó a Di Stéfano, la primera vez de Menotti y las últimas goleadas