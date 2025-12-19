Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

La Bota de Oro es un prestigioso premio individual que se entrega todas las temporadas y cuantifica los goles de cada futbolista a lo largo del año, con mayor o menor cantidad de puntos según la “dificultad” para convertirlos, es decir, según la liga en la que se anotan. Sin embargo, las estadísticas tienen en cuenta solo las ligas europeas, por lo que Lionel Messi (Inter Miami) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr), como otros, no entran en la pelea por el galardón.

Lo otorga el conglomerado European Sports Media, conformado por 14 medios de comunicación del Viejo Continente. Se otorgan dos unidades por cada anotación en los cinco torneos locales más importantes: Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, Serie A de Italia y Ligue 1 de Francia- y 1,5 o 1 por cada tanto en el resto de las campeonatos locales.

La tabla se conforma de julio a junio del año posterior, es decir, durante la temporada europea. Actualmente, cuando aún faltan seis meses para conocer al ganador, el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) se mantiene en lo más alto de la clasificación con 36 puntos gracias a sus 18 goles convertidos con el combinado bávaro. Sus principales perseguidores son el noruego Erling Haaland (Manchester City) y el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), actual poseedor del premio, con 34 unidades cada uno.

Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro en la última temporada y quiere retener el premio José Bretón - AP

Más atrás aparecen varios jugadores de poco renombre a comparación de los ya mencionados. Luego está el serbio Darko Lemajic (RFS de Letonia) con 28, y lo siguen cuatro futbolistas con 27: el japonés Ayase Ueda (Feyenoord), el danés August Priske (Djurgardens de Suecia), el noruego Daniel Karlsbakk (Sarpsborg de Noruega) y el marfileño Ibrahim Diabate (Gais de Suecia).

El Top 10 lo completa el feroés Klaemint Olsen (NSÍ Runavík de Islas Feroe), con 26 puntos, y el danés Kasper Hogh (Bodø/Glimt de Noruega) y el sueco Nahir Besara (Hammarby de Suecia), con 25.5 cada uno. El único argentino en el Top 50 es Joaquín Panichelli (RC Estrasburgo), quien lleva anotados nueve goles en la vigente Ligue 1 de Francia, por lo que suma 18 unidades.

Joaquín Panichelli, de gran presente en Racing de Estrasburgo, es el único argentino en el Top 50 de la lucha por la Bota de Oro SEBASTIEN BOZON - AFP

Así está la lucha por la Bota de Oro 2025-2026

Harry Kane (Bayern Múnich) - 36 puntos.

Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid) - 34 cada uno.

Darko Lemajic (RFS de Letonia) - 28.

Ayase Ueda (Feyenoord), August Priske (Djurgardens de Suecia), Daniel Karlsbakk (Sarpsborg de Noruega) e Ibrahim Diabate (Gais de Suecia) - 27.

Klaemint Olsen (NSÍ Runavík de Islas Feroe) - 26.

Kasper Hogh (Bodø/Glimt de Noruega) y Nahir Besara (Hammarby de Suecia) - 25.5.

Máximos ganadores de la Bota de Oro