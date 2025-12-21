Estudiantes jugará la Supercopa Argentina y la Internacional y puede acceder a la nueva Recopa de Campeones

Estudiantes de La Plata cerró el año con un nuevo título de campeón y un calendario intenso por delante. Con la consagración por el Trofeo de Campeones, se clasificó para disputar la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, a partido único en ambos casos. Si gana al menos una de ellas, accederá a la nueva Recopa de Campeones, un triangular que definirá la octava estrella nacional de la temporada.

La victoria frente a Platense por 2-1 en San Nicolás le otorgó una segunda estrella en el año, tras la del torneo Clausura, y al mismo tiempo acceder a otros desafíos. En 2026 disputará la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, y la Supercopa Internacional frente a Rosario Central, luego de que AFA proclamara al club canalla “campeón de Liga” por haber quedado primero en la tabla anual.

El Trofeo de Campeones, ganado contra Platense en San Nicolás, habilita a Estudiantes de La Plata a disputar por lo menos dos copas el próximo año. Marcelo Manera

Ambas Supercopa son disputadas desde hace algunos temporadas (la Argentina, desde 2012, y la Internacional, desde 2022), pero con los años ha cambiado el criterio para determinar a sus protagonistas. Las dos son puestas en juego en un solo partido y prevén tiempos suplementarios en caso de empate en el tiempo regular y se definen mediante tiros desde un punto de penal si persiste la igualdad. La competencia por cada una de ellas es en sede neutral. La Internacional, que en rigor no es tal cosa, porque congrega a clubes de un mismo país, tiene definición fuera del país, con la excepción de 2024, cuando se desarrolló en Avellaneda.

El calendario no termina en eso. Si Estudiantes, logra ganar al menos uno de esos dos trofeos, luego luchará por la Recopa de Campeones, el nuevo triangular oficializado por AFA en su Boletín Especial Nº 6795 y que enfrentará a los ganadores de la Copa Argentina (el único ya determinado), la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Solo en caso de que un mismo equipo gane dos de los tres trofeos, se habilitará el ingreso de subcampeones, siguiendo un orden: primero, el de la Copa Argentina; luego, el de la Supercopa Argentina, y, por último, el de la Supercopa Internacional.

Guido Carrillo, referente pincharrata, en acción frente al Calamar; Estudiantes no sabe si seguirá en el equipo su capitán, Santiago Ascacibar (5). Marcelo Manera

La Recopa, que abarcará tres partidos en los que habrá obligatoriamente un ganador, otorgará puntos por victoria en tiempo regular, triunfo por penales o igualdad con derrota posterior, y aplicará los siguientes criterios de desempate: diferencia de goles, goles en favor y puntaje de fair play. AFA decidirá las fechas y las sedes.

Este panorama convierte a Argentina en el único país del mundo que tendrá ocho competencias nacionales por año. En ese esquema, Estudiantes ya se garantizó disputar dos trofeos en 2026, y puede acceder hasta a un quinto según cómo le vaya al pugnar por las Supercopa y eventualmente la Recopa. Un escenario inédito en el fútbol. Bien lo explicaba Claudio Chiqui Tapia en aquel video promocional: “No trates de entenderla. Disfrutala”.