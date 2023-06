Murus Sanctus logró su mayor conquista: se consagró en la Queen’s Cup, en Inglaterra, con Polito Pieres como líder positivo

escuchar

Tres argentinos y una de las empresarias más poderosas del Viejo Continente. De pronto, estaban dentro de los jardines del castillo de Windsor, en el Guards Polo Club, a unos 40 kilómetros de Londres, para jugar el partido de sus carreras deportivas. Uno de ellos, crack, campeón del Abierto de Palermo y también 10 de handicap, ya sabía muy bien de qué se trataba el tema: Polito Pieres había ganado la Queen’s Cup en 2021, ayer nomás, con el UAE Polo Team. Pero el petiso Alejandro Muzzio y Marcos “Cacu” Araya no. Y para ella, la Madame Corinne Ricard, se trataba de las experiencias más fantásticas y fascinantes de su vida.

Quizá sin saberlo, Murus Sanctus, el equipo que celebró en la Queen’s Cup al vencer a La Magdeleine por 11-10 en la final, haya concretado un sueño que comenzó impensadamente hace más de 90 años, cuando el empresario Paul Ricard creó un emporio de bebidas alcohólicas: Pernod-Ricard. El nombre del fundador suena a música para los oídos de los amantes del automovilismo: lo lleva el legendario circuito francés donde, entre tantas categorías, corre la Fórmula 1 y que el propio Paul mandó construir.

Murus Sanctus campeón: Corinne Ricard, Ale Muzzio, Polito Pieres y Marcos Araya @pololineok

A Paul Ricard lo heredó su hijo Patrick, que desarrolló la empresa como un entusiasta visionario y desató un boom comercial. Lo que era una firma dedicada a licores se expandió: se fusionó con su clásico rival, Pernaud. Patrick se transformó en presidente del holding en 1978. Los amantes de la buena bebida entenderán los alcances de lo que el hombre creó: el grupo pasó a ser propietario de marcas como el vodka Absolute, la ginebra Beefeater, el tequila Viuda de Romero, el whisky Ballantine’s y el ron Havana Club, además de una carta de vinos españoles como Campo Viejo, Siglo y Viña Alcorta, y los argentinos Balbi o Santa Silva, entre otros.

Polito Pieres y Marcos Araya, con la Queen''s Cup @pololineok

¿Números? Según estimaciones hechas hace una década por la publicación “Challenges”, Patrick Ricard poseía una fortuna familiar en ascenso que alcanzaba los 3650 millones de dólares. Ello lo convertía en la decimotercera persona más rica de Francia. En esos tiempos, la facturación anual del grupo empresarial superaba los 12.300 millones de dólares, con una capitalización bursátil en Francia de 28.200 millones de dólares.

Patrick se casó y tuvo tres hijos. Falleció en 2012 y su heredera fue... Corinne Ricard. Que en sus orígenes ya dejaba en claro su amor por los caballos, aunque prefería dedicarse a la equitación, a las competencias de salto. Hasta que un día la invitaron a ver polo. Al principio, confesó alguna vez, no le gustó el trato distinto que, según su óptica, se le brindaba a los caballos de una y otra disciplina. Pero sí la atrapó algo: que era un deporte de equipo. Distinto a lo que ella experimentaba en la equitación. Sentirse acompañada dentro de la cancha.

Corinne Ricard, la dueña de Murus Sanctus @pololineok

Corinne inició sus vínculos con el polo y en 2006 viajó por primera vez a la Argentina. “Quiero conocer el lugar donde se juega el mejor polo del mundo”. Se vinculó con el recordado Rubén Sola, adquirió un predio en General Rodríguez y fundó Murus Sanctus, su club. El nombre que tenía una quinta en la que ella jugaba en Francia y que le transmite “fuerza, energía”.

Durante varios años, Corinne Ricard jugó con Facundo Sola, hijo de Rubén. Y a fines de 2020 tiró el bombazo en el alto handicap argentino cuando armó un nuevo equipo para la Triple Corona y se llevó a Juan Martín Nero y a Pablo Mac Donough de La Dolfina, el múltiple campeón del Abierto de Palermo y ganador tres veces seguidas de la Triple. Armó un nuevo conjunto con Facu Sola y con el Sapo Guillermo Caset con la idea de tirarse a ganar el Argentino Abierto. No pudo ser: el 2021 vio consagrarse a La Natividad.

El carrito de la alegría: Polito Pieres, Corinne Ricard, Ale Muzzio y Cacu Araya @pololineok

Claro que una cosa es armar una organización y ver los partidos desde afuera y otra, muy diferente, ser protagonista, como patrón de equipo. O patrona. Corinne armó su equipo para la temporada británica sin ninguno de los jugadores que había tenido en la Triple Corona en 2021 y 2022 (Nero, Mac Donough, Facu Sola, Guillermo Caset, Jerónimo del Carril y Alfredo Bigatti). Y captó como líder de grupo a Polito Pieres, un jugador talentoso, que fue campeón de Palermo con La Natividad y que en 2023 afrontará un nuevo proyecto (La Hache), con Caset, Hilario Ulloa y Francisco Elizalde.

La Queen´s Cup es uno de los grandes torneos de Europa, reservado para equipos de hasta 22 goles de handicap. Guardaba la tradición, muy especial, de que el trofeo lo entregara la reina Isabel II, amante de los caballos y admiradora de los polistas argentinos. Murus Sanctus inscribió su nombre en el ilustre historial de campeones. Y entre sus protagonistas, Corinne Ricard. Que hace unos años, en una entrevista, aclaró que se retiró de la zona de fuego empresarial. Dijo que ahora el presidente del grupo es el sobrino de Patrick, Alexandre Ricard, y que ella prefería abocarse al polo y a los caballos.

Murus Sanctus 2020: en el medio, la empresaria francesa Corinne Ricard, la dueña del equipo Sergio Llamera

Camino al título, que logró invicto, Murus Sanctus derrotó a Twelve Oaks (10-6), a Cibao La Pampa (10-9), a Vikings (10-9) y a BP Polo (15-10) en la rueda de clasificación. Volvió a superar a Twelve Oaks (14-13) en cuartos de final, a King Power (10-7) en las semifinales y a La Magdeleine (11-10) en la definición.

Una final que fue muy pareja, luego de un mejor comienzo de Murus Sanctus, y que terminó de destrabarse en el quinto chukker, con un Polito Pieres formidable y un movedizo Ale Muzzio (finalista de Palermo en 2021 con La Dolfina), más el entusiasmo de Marcos Araya desde el fondo. Murus sacó tres goles de diferencia (10-7), y aunque La Magdeleine se le vino encima (10-9) en el sexto y último, un extraordinario gol de Polito sobre la línea de meta y casi sin ángulo terminó siendo decisivo. El empuje de Pablo Mac Donough, figura del subcampeón, no fue suficiente.

La emoción de Corinne

Para Corinne, la emoción fue total luego de la conquista. “Estoy más que contenta, estoy en el cielo. Tengo que pincharme en el brazo para saber que estoy acá, que la jugué, con Polito, Cacu, Ale. Es un equipo increíble. Se ha visto en la cancha lo que han hecho estos jugadores. La pasamos fabuloso, bárbaro, día a día. No puedo decir lo agradecida que estoy con ellos”, manifestó en ESPN tras la final.

Un logro imborrable! Corinne Ricard y una QueensCup que no olvidará nunca.

No menos exultante estaba Ale Muzzio. “Todos los partidos veníamos jugando bien, funcionaban los relevos. El partido final lo vivimos con muchos nervios. Veníamos a un ritmo muy bueno, muy divertido. No nos pudo ganar nadie. Este equipo es impresionante, la organización, la gente. A festejar”. Lo mismo que Marcos Araya: “Esto es lo más importante que jugué en mi vida. Con unos compañeros impresionantes. No sé cómo, pero lo disfrutamos. Cuando armamos este equipo, siempre soñé con que podía estar acá, en la final, y se nos dio. La onda desde el día uno fue genial. Nunca pensé que podía ser tan lindo todo esto”.

Hace dos años, Polito Pieres se había dado el gusto con UAE Polo Team, con la patrona Sheika Maitha, Tomás Panelo y Tommy Beresford. Pero, ¿qué mejor que repetir la experiencia? Un Polito maduro, que no sólo piensa en su alegría, sino también en los vencidos.

La alegría de Corinne Ricard: su título más importante @pololineok

“No lo puedo creer, es una sensación muy linda. El deporte a veces es muy injusto. Ganar o perder te cambia mucho. La Magdeleine jugó un partidazo, hizo un torneazo, y ahora deben estar tristes. Al principio jugué mal, estaba lento. Pero también sentía que no podía defraudar a mis compañeros. Me desperté un poquito, aunque fueron mis compañeros los que jugaron un huevo de punta a punta”, apunta el líder. Que hace unos días había sido especialmente elogiado por Muzzio y por Araya, distinguiéndolo como “el alma del equipo”, como “un líder positivo”. Polito acusó recibo. “Escuchar los elogios de mis compañeros para mí es todo. Murus Sanctus es una tremenda organización. Van a estar contentos toda la vida y yo me siento feliz de ser parte de esto”.

Una noche de festejos, asado, anécdotas y muchas risas en los alrededores de Londres. La imaginación nos permite suponer que no faltaba alcohol. Dicen que de eso, se encargaba Corinne...

La síntesis de la final

Murus Sanctus: Corinne Ricard, 0; Alejandro Muzzio, 7; Pablo Pieres, 9, y Marcos Araya, 6. Total: 22.

Alexandre Garese, 0; Facundo Fernández Llorente, 7; Pablo Mac Donough, 9, y Santiago Laborde, 6. Total: 22. Progresión: Murus Sanctus, 3-1, 5-4, 7-7, 8-7, 10-7 y 11-10.

Los últimos campeones

2010 : Dubai (Rashid Albwardy, F. Vismara, Pablo Mac Donough y Adolfo Cambiaso)

: (Rashid Albwardy, F. Vismara, Pablo Mac Donough y Adolfo Cambiaso) 2011: Talandracas (Edouard Carmignac, Facundo Sola, Lucas Monteverde y Milo Fernández Araujo).

(Edouard Carmignac, Facundo Sola, Lucas Monteverde y Milo Fernández Araujo). 2012 : Dubai (Rashid Albwardy, Alec White, Ignacio Heguy y Adolfo Cambiaso)

: (Rashid Albwardy, Alec White, Ignacio Heguy y Adolfo Cambiaso) 2013: Zacara (Lyndon Lea, Facundo Pieres, Rodrigo Ribeiro de Andrade y Matt Perry)

(Lyndon Lea, Facundo Pieres, Rodrigo Ribeiro de Andrade y Matt Perry) 2014: Zacara (Lyndon Lea, Gonzalo Deltour, Facundo Pieres y Matt Perry)

(Lyndon Lea, Gonzalo Deltour, Facundo Pieres y Matt Perry) 2015: King Power Foxes (Top Srivaddhanaprabha, Hugh Lewis, Gonzalo Pieres y Facundo Pieres)

(Top Srivaddhanaprabha, Hugh Lewis, Gonzalo Pieres y Facundo Pieres) 2016: Dubai (Rashid Albwardy, K. Hall, Adolfo Cambiaso y Juan Martín Nero)

(Rashid Albwardy, K. Hall, Adolfo Cambiaso y Juan Martín Nero) 2017: RH Polo (Ben Soleimani, Tommy Beresford, Rodrigo De Andrade y Adolfo Cambiaso)

(Ben Soleimani, Tommy Beresford, Rodrigo De Andrade y Adolfo Cambiaso) 2018: La Indiana (M. Bickford, A. White, Nic Roldán y Facundo Pieres)

(M. Bickford, A. White, Nic Roldán y Facundo Pieres) 2019: Scone (David Paradice, James Beim, Nicolás Pieres y James Harper)

(David Paradice, James Beim, Nicolás Pieres y James Harper) 2020: Les Lions/Great Oaks (Camilo Castagnola, Dillon Bacon, Bartolomé Castagnola -h.- y Santiago Laborde)

(Camilo Castagnola, Dillon Bacon, Bartolomé Castagnola -h.- y Santiago Laborde) 2021: UAE Polo (Sheika Maitha, Tomás. Panelo, Polito Pieres y Tomás Beresford)

(Sheika Maitha, Tomás. Panelo, Polito Pieres y Tomás Beresford) 2022: Great Oaks Les Lions (James Beim, Dillon Bacon, Juan Martín Nero y Cruz Heguy)

(James Beim, Dillon Bacon, Juan Martín Nero y Cruz Heguy) 2023: Murus Sanctus (Corinne Ricard, Aalejandro Muzzio, Pablo Pieres y Marcos Araya)