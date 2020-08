Facundo Pieres marca un supuesto foul y Bartolomé Castagnola (h.) va por la bocha; criterioso, Barto juega a los 19 años como si fuera un veterano. Crédito: @Imagesofpolo @guardspoloclub @Polocam.TV

Esta rareza que es la pandemia impidió que los chicos de Cañuelas, que en el verano son de Embajador Martini, La Pampa, se saludaran con su majestad Isabel II, soberana de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Siempre la nonagenaria monarca entrega el trofeo que la homenajea desde 1960, la Copa de la Reina. Pero esta vez no estuvo, como tampoco el público, en la final del segundo torneo europeo de polo en importancia. No es que Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola estuvieran ávidos de verla, pero su alteza real le habría puesto un toque más memorable a la foto que ellos, junto a Santiago Laborde y el patrón estadounidense Dillon Bacon, se tomaron como campeones luego de una definición vibrante contra Park Place, la que Les Lions/Great Oaks ganó por 9-8 gracias a un gol de oro del hermano menor, Camilo.

Camilo es "Jeta". El lunfardo que hay en ese apodo parece estar muy lejos de la solemnidad del Palacio de Buckingham, pero el castillo real de Windsor fue testigo de su éxito este domingo, a pocos metros de la cancha principal de Guards Polo Club. Y en sus dos mundos que parecen tan disímiles, los Castagnola e Isabel II tienen algo en común: la afición a los caballos. A la señora le tiran más los de carrera -ha sido una exitosa criadora-; a los argentinos, los de polo. Ellos viven del, por y para el polo.

Facundo Pieres, cinco veces ganador de la Copa de la Reina, y Camilo Castagnola, que definió para conquistar el segundo trofeo grande de Europa para los hermanos de Cañuelas en dos años. Crédito: @Imagesofpolo @guardspoloclub @Polocam.TV

No es que Gonzalo (h.) y Facundo Pieres, sus rivales de este domingo, no lo hagan. Pero a sus 19 y 17 años, Barto y Jeta ocupan gran parte de su vida con los tacos, sea a caballo o... en moto. Se divierten como niños cuando juegan manejando un manubrio en vez de riendas y pegándole a una pelota de tenis en vez de a una bocha. Y tienen algunos rasgos típicos de adolescentes: las palabras que usan, mirar a cada rato el teléfono y... dormir hasta tarde. Pero no porque se acuesten a cualquier hora -no son de salir-, sino porque descansan mucho. Pero mucho en serio. Once, doce horas por día. Ayer, por ejemplo, pasó casi lo mismo de hace 13 meses.

En julio de 2019 debían jugar la final del Abierto Británico a las 15 y se despertaron a las 12... teniendo una hora y fracción de viaje hasta el club. Este domingo, la definición era también a las tres de la tarde y se levantaron al mediodía... pero la cancha estaba a un cuarto de hora de la casa. El despertador sonaba desde las 10.30, y Barto seguía durmiendo... Y sólo cuando apareció su mamá, Camila, y lo llamó tres o cuatro veces, el hermano mayor volvió a la realidad.

Número 3 contra número 3: Gonzalo Pieres (h.) y Barto Castagnola lanzados mano a mano en Windsor, donde no hubo público general ni estuvo Isabel II, que siempre acude a entregar su copa. Crédito: @Imagesofpolo @guardspoloclub @Polocam.TV

Mate y una tostada fueron un desayuno que terminó anticipándose muy poco al almuerzo. A las 13 comieron pasta y al rato se fueron a la cancha, con algo de fruta. "¿Viste? Fue clave dormir hasta las 12", decían risueñamente más tarde, una vez levantada la Copa de la Reina.

No por dormir mucho dejan de ser buenos profesionales. Practican tantísimas horas, tienen buena conducta, se alimentan bien y... descansan bien. Todo eso agregan al talento natural y a la organización que encabeza su papá, Lolo, siempre ocupado en darles lo mejor. Por algo llegó en seguida una nueva oportunidad cuando la temporada inglesa de 2020 estuvo a punto de naufragar para ellos.

El festejo del grupo, con Barto (izquierda); Lolo y Camila, sus padres (arriba a la izquierda) Camilo (centro, atrás, de gris) y colaboradores y allegados. Crédito: Camila Cambiaso

En marzo, cuando el coronavirus se apoderaba de la agenda mundial, el patrón Michael Bickford les anunció que se daba de baja del circuito, que comenzaría en mayo. Los Castagnola tenían acordado con él defender la camiseta de La Indiana, y con los caballos ya en preparación (incluidos ocho que les prestó Ali Albwardy, su patrón original, de Dubai, ausente con aviso este año), ambos se quedaban sin trabajo por dos meses. Pero al día siguiente surgió otro dueño de equipo, desconocido para ellos: Dillon Bacon, estadounidense de 29 años y 2 goles de handicap, les propuso unir fuerzas en Les Lions/Great Oaks.

Y vaya cómo les fue: alcanzaron las tres finales grandes (Trofeo Príncipe de Gales y copas de Oro y de la Reina) de la temporada. Pero hasta este domingo se debían una victoria juntos. Y no la tenían nada fácil contra los Pieres y una organización, Park Place, que venía también de dos finales perdidas, pero las de 2018 y 2019 por el propio trofeo que hace honor a Isabel II, aunque en ambos años sin Gonza ni Facu. Los Castagnola, Laborde y Bacon tenían una dificultad extra: remontar el 0-1 inicial que otorgaban por la diferencia de handicaps (23 contra 22). Empezaron bien y llegaron a estar 8-5 arriba, pero los Pieres, que son excelentes, empataron con un 3-0 en el sexto período y los llevaron a un chukker suplementario.

Camilo Castagnola festeja su gol de oro, el que le dio a Les Lions/Great Oaks la Copa de la Reina; Adolfo Cambiaso, eliminado por sus sobrinos en los cuartos de final, puso un "me gusta" a la foto en Instagram. Crédito: Helen Cruden

Y en esa instancia, los de Cañuelas parecen infalibles: habían ganado con goles de oro el cuarto de final y la semifinal de este certamen, más la final del Abierto Británico de 2019. Esta vez, Jeta, delantero de goles importantes, resolvió tras un contraataque de Barto, criterioso en la cancha como siempre. Y el día terminó con baile y asado en el club que llevaba 31 años sin conquistar un trofeo importante. En 2020 disputó tres, ganó uno y fue subcampeón dos veces. Así van haciendo camino los Castagnola, con los dos títulos mayores de Europa ya ganados al cabo de su tercer año de viajes al exterior como profesionales.

En Les Lions/Great Oaks hubo asado y baile para celebrar la Copa de la Reina, el primer trofeo importante del club en 31 años. Crédito: Instagram

Lo que les falta es el detalle de tener a la reina en su foto de campeones, pero chances van a sobrarles. Por lo pronto, otra foto, la de Camilo festejando su gol de oro, recibió en Instagram un "me gusta" de su tío, y rival, Adolfo Cambiaso, a quien ellos habían eliminado en los cuartos y quien querría tenerlos como compañeros algún día en la Triple Corona argentina. Por sobrinos, y por jugadorazos, claro.

La síntesis de la final por la Copa de la Reina

Les Lions/Great Oaks : Camilo Castagnola, 7; Dillon Bacon, 2; Bartolomé Castagnola (h.), 8, y Santiago Laborde, 6. Total: 23.

Park Place : Andrey Borodin, 0; Will Harper, 3; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Facundo Pieres, 10. Total: 22.

: Andrey Borodin, 0; Will Harper, 3; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Facundo Pieres, 10. Total: 22. Progresión: Les Lions/Great Oaks (0-1), 3-1, 3-2, 4-3, 6-4, 8-5, 8-8 y 9-8 (en chukker suplementario; gol de oro de C. Castagnola).

Goleadores de Les Lions/Great Oaks: C. Castagnola, 5 (2 de penal); B. Castagnola, 1; Laborde, 2, y F. Pieres, 1 (en contra). de Park Place: Harper, 1; G. Pieres, 1, y F. Pieres, 5 (2 de penal).

Jueces: Jason Dixon y Tim Bown.

Árbitro: Peter Wright.

Cancha: De la Reina, de Guards Polo Club, en Windsor, Inglaterra.