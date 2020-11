Como en la final de Palermo del año pasado, Adolfo Cambiaso vuelve a liderar a La Dolfina Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

En un año en que todo es diferente, hay algo que no cambia. Ellerstina y La Dolfina definiendo un certamen de la Triple Corona. Así y todo, la final del 80º Abierto de Tortugas luce bien distinta a las anteriores. El campeón defensor estrena formación con un extrafamiliar por primera vez en diez años. El equipo de Adolfo Cambiaso llega diezmado, sin tres titulares por lesión, dos jugadores que no están al 100% y un chico de 14 años en el cuarteto.

Es el décimo año consecutivo en que Ellerstina y La Dolfina dirimen la Copa Emilio de Anchorena, el primero de los tres certámenes del polo grande en la Argentina. Por Triple Corona, el clásico de estos tiempos sirvió para dirimir 27 de los últimos 30 torneos, incluido este.

El historial favorece ampliamente a La Dolfina, ganador de 21 de los 31 enfrentamientos entre sí en finales (6-4 en Tortugas). No obstante, el favorito del partido de hoy a las 16 es Ellerstina. En el equipo de Cambiaso, el astro es el único que se mantiene en pie en la formación titular, ya que Juan Martín Nero, David Stirling y Pablo Mac Donough son bajas por distintas lesiones. Por si fuera poco, Cambiaso arrastra una dolencia en las costillas luego de una caída previa a la semifinal que lo obligó a jugar infiltrado y Rodrigo Ribeiro de Andrade, uno de los sustitutos, no pudo terminar ese encuentro por una fuerte contractura en la espalda. Va a estar desde el inicio, aunque no sabe si podrá terminar.

Ellerstina vs La Dolfina, nuevamente frente a frente en el gran clásico del polo de los últimos años Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Otro de los suplentes es el hijo de Adolfito, del mismo nombre aunque más conocido por su apodo de Poroto. Con sólo 14 años, batió un récord al convertirse en el más joven en disputar la Triple Corona. En los primeros dos partidos demostró que le sobran condiciones para jugar en este nivel. Ahora tendrá un nuevo desafío en el partido más trascendente de su joven carrera.

Ellerstina, amplio favorito

En este contexto, Ellerstina es amplio favorito. Con Hilario Ulloa como nuevo integrante, tuvo un aceitado funcionamiento en cuartos de final, aunque estuvo más intermitente en la semifinal ante RS Murus Sanctus, partido que resolvió con temple sobre el final. La última vez que alguien ajeno a la familia Pieres integró el equipo fue en 2011, cuando Ignacio Heguy se alió a los Pieres. Terminaron ganando Tortugas, pero luego de sucumbir en Hurlingham y Palermo fue reemplazado por el cuñado de los tres hermanos, Mariano Aguerre. Entre 2015 y 2019, el cuarto integrante fue su primo Pablo Pieres.

Hay otras diferencias que hacen que sea un clásico atípico. El Covid-19 retrasó la temporada y cuando normalmente en esta época se está definiendo Hurlingham, todavía se juega el primer Abierto. Que la definición sea un martes no deja de ser singular, más allá de que muchas veces hubo finales entresemana a causa de las condiciones climáticas. Afortunadamente (y eso también es una novedad), este año el clima fue más que benévolo. Extrañamente, el Abierto de Tortugas se disputa en el predio que la Asociación Argentina de Polo posee en Pilar y no en el Tortugas Country Club, que también queda en Pilar. Tampoco habrá público a pesar de que es un lugar amplísimo y al aire libre. El partido se podrá ver en vivo por ESPN.

Un contexto diferente para la final de Tortugas 2020, con Ellerstina como favorito Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Previamente, a las 11 en el mismo predio, La Natividad-Las Monjitas y La Ensenada-La Aguada definirán la subsidiaria Copa Sarmiento. Dos equipos con mucha juventud en sus filas y promesa de buen polo.

Lo mejor vendrá por la tarde. El contexto es distinto, hasta varios de los protagonistas. Pero no deja de ser el clásico de siempre.

Las formaciones

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39. La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 6; Rodrigo Ribeiro de Andrade, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.

Adolfo Cambiaso, 10; Adolfo Cambiaso (h.), 6; Rodrigo Ribeiro de Andrade, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32. TV: ESPN

ESPN Inicio: 16.

16. Cancha: predio Alfredo Lalor, Pilar.

