Cuti Romero fue acusado por la Federación Inglesa por “conducta agresiva”

Se complica la situación para el capitán argentino del Tottenham: Cristian Romero fue formalmente acusado por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) de conducta “agresiva” y retraso al abandonar el campo después de ser expulsado el sábado contra el Liverpool en la Premier League, encuentro que terminó con derrota por 2-1 de los Spurs.

El jugador debe cumplir el domingo un partido automático de suspensión por esa doble amarilla y lo hará ante el Crystal Palace, pero podría recibir una sanción mayor tras estos cargos adicionales, contra los cuales Romero puede presentar un recurso hasta el 2 de enero.

“Se consideró que (Romero) actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del partido después de ser expulsado en el minuto 93″, dijo la FA en su comunicado.

Después del choque ante Crystal Palace del domingo, el Tottenham debe visitar al Brentford en el día de Año Nuevo, antes de recibir al Sunderland el 4 de enero y visitar al Bournemouth tres días después. “Cuti” Romero había llegado al partido ante el Liverpool con siete amarillas en esta Premier League.

Después del partido, el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, criticó al árbitro y consideró que su jugador no debía haber sido expulsado. El propio Frank tuvo que agarrar y empujar a su jugador, muy enojado, para que abandonara el terreno de juego.

Cristian Romero es urgido por el coach Thomas Frank a abandonar el campo tras la expulsión ante Liverpool JUSTIN TALLIS - AFP

El campeón del mundo con la selección argentina vio la segunda amarilla y roja en el minuto 90+3 y dejó a su equipo con nueve jugadores para los instantes finales, después de que su compañero Xavi Simons fuera expulsado en el minuto 33.

No es una situación cómoda la del Tottenham: al perder nuevamente quedó en una comprometida decimocuarta posición en la clasificación de la Premier League. Pese a que acumuló su quinta derrota en casa de la temporada de liga y la undécima del año, —un récord—, amplios sectores de la tribuna sur se pusieron de pie para aplaudir al equipo, que luchó por rescatar un resultado inesperado. Incluso con nueve hombres, el Tottenham presionó para empatar ante con los vigentes campeones.

El reclamo de Cuti Romero en el partido contra Liverpool; enfrente, Alexis Mac Allister

Críticas a Romero en The Athletic

A raíz de esta nueva situación disciplinaria que atraviesa el defensor cordobés, la subdivisión deportiva de The New York Times, The Athletic, publicó un duro análisis cuyo título dice: "Ni siquiera los más ardientes defensores de Cristian Romero pueden defender su último acto de petulancia".

Uno de los párrafos, dice: “Inusualmente para un jugador con tantos logros, la percepción general en el mundo de los Spurs es que el central internacional argentino está infravalorado en el fútbol inglés. Por cada seguidor neutral de la Premier League en redes sociales que describe a Romero, dos veces campeón de la Copa América y del Mundial 2022, como impulsivo y poco fiable, habrá innumerables aficionados del Tottenham defendiendo a su capitán. Su apoyo es tan firme porque saben lo importante que es Romero para el éxito del equipo. Cuando juega bien, los Spurs suelen jugar bien también”.

El autor de la nota, Elias Burke, prosigue, entre elogios y críticas: “Además de la intensidad y las entradas contundentes, la capacidad de Romero para romper la línea de pases es vital. Sin embargo, lo que los Spurs no pudieron evitar fue su reacción en ese momento”.

Cuando Cristian Romero se enfoca exclusivamente en lo futbolístico, resulta un jugador fundamental Ian Walton - AP

Conviene recordar: Romero recibió su primera tarjeta amarilla de la noche por protestar la decisión del árbitro de conceder el primer gol del Liverpool. Y en el cierre del partido contra el equipo rojo, y tras un cruce con Ibrahima Konaté, el ex Belgrano recibió la expulsión por parte del árbitro John Brooks. El defensor intentó reincorporarse tras una falta, impactando su pierna izquierda en el pecho del rival. “Si bien la reacción de Romero tras el primer gol de Liverpool pudo haber sido justificada, su segunda amonestación fue completamente inexcusable”, escribió el periodista.

“Creo que cualquier jugador necesita controlar sus emociones y mantener la serenidad”, dijo el DT Frank en la rueda de prensa posterior al partido. “No solo por ser capitán necesitas tener una serenidad excepcional. Eso siempre es bueno, por supuesto. Hablamos de un jugador muy apasionado que ha sido muy bueno para este club y este equipo durante muchos años”.

La bronca de Cristian Romero al retirarse -tardíamente- del campo tras ser expulsado JUSTIN TALLIS - AFP

El exlateral del Manchester United y de la selección inglesa Gary Neville, comentando el partido para Sky Sports, fue menos diplomático y calificó la reacción de Romero de “una locura absoluta”. Más tarde, el excentrocampista del Tottenham y ahora analista de Sky, Jamie Redknapp, añadió: “Lo que hizo Romero es lo que hace Romero”.

En tanto, el periodista de The Athletic cerró su análisis apuntando: “Incluso para el más ardiente defensor de Romero, es difícil calificar su conducta en ese momento como algo menos que petulante y egoísta. Ahora Frank tiene que prepararse para un partido crucial como visitante contra Crystal Palace el domingo con un líder menos en un equipo que ya tiene pocos personajes importantes”.