Cuándo empieza la temporada 2026 del fútbol argentino

Los torneos de Primera División ya tienen cronograma definido y está señalado el fin de semana en que comienza a rodar la pelota, con el Torneo Apertura
- 3 minutos de lectura'
El Torneo Apertura 2026 ya tiene cronograma confirmado. Se llevará a cabo entre el fin de semana del 25 de enero y el del 26 de abril. Luego, en el segundo semestre del año, se realizará el Clausura, sin fechas exactas hasta el momento. Serán dos torneos con rótulo de liga para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pero con formato de copa, idénticos al 2025. Este campeonato, como todos los de la temporada, se puede seguir en canchallena.com.
Al igual que durante este año, habrá dos zonas de 15 equipos cada una y se jugarán 16 jornadas con dos partidos interzonales para cada club (un clásico/emparejamiento y otro frente a un rival designado al azar). Luego habrá cruces de eliminación directa desde octavos de final hasta llegar a la definición, que será en una sede neutral.
Platense, el campeón del Apertura 2024, debutará frente a Unión de Santa Fe, como visitante, en la zona A. Estudiantes de La Plata, ganador del último Clausura, visitará a Independiente por el mismo grupo. Por último, los “cinco grandes” deberán afrontar diferentes grados de dificultad en su primera aparición en el certamen: Boca chocará con Deportivo Riestra por la zona A; River con Barracas Central por la B; Racing con Gimnasia de La Plata por la B; y San Lorenzo con Lanús por la A.
Grupos de la temporada 2026
Zona A
- Boca.
- Independiente.
- San Lorenzo.
- Deportivo Riestra.
- Talleres de Córdoba.
- Instituto de Córdoba.
- Platense.
- Vélez.
- Estudiantes de La Plata.
- Gimnasia de Mendoza.
- Lanús.
- Newell’s.
- Defensa y Justicia.
- Central Córdoba.
- Unión de Santa Fe.
Zona B
- River.
- Racing.
- Huracán.
- Barracas Central.
- Belgrano de Córdoba.
- Estudiantes de Río Cuarto.
- Argentinos Juniors.
- Tigre.
- Gimnasia de La Plata.
- Independiente Rivadavia.
- Banfield.
- Rosario Central.
- Aldosivi.
- Atlético Tucumán.
- Sarmiento de Junín.
Todos los clásicos o emparejamientos interzonales
- Boca vs. River.
- Independiente vs. Racing.
- San Lorenzo vs. Huracán.
- Deportivo Riestra vs. Barracas Central.
- Talleres de Córdoba vs. Belgrano de Córdoba.
- Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Platense vs. Argentinos Juniors.
- Vélez vs. Tigre.
- Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de La Plata.
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.
- Lanús vs. Banfield.
- Newell’s vs. Rosario Central.
- Defensa y Justicia vs. Aldosivi.
- Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.
- Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín.
Todos los partidos interzonales
- Vélez vs. River.
- Barracas Central vs. Platense.
- Talleres de Córdoba vs. Rosario Central.
- Sarmiento de Junín vs. Estudiantes de La Plata.
- Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba.
- Argentinos Juniors vs. Lanús.
- Boca vs. Racing.
- Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente.
- Unión de Santa Fe vs. Aldosivi.
- Atlético Tucumán vs. Instituto de Córdoba.
- San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza.
- Central Córdoba vs. Tigre.
- Huracán vs. Deportivo Riestra.
- Newell’s vs. Banfield.
Así se juega la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 (fin de semana del 25 de enero)
Zona A
- Boca vs. Deportivo Riestra
- Independiente vs. Estudiantes
- Talleres vs. Newell’s
- Instituto vs. Vélez
- Unión vs. Platense
- San Lorenzo vs. Lanús
- Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza
Zona B
- Barracas Central vs. River
- Gimnasia vs. Racing
- Rosario Central vs. Belgrano
- Tigre vs. Estudiantes (Río Cuarto)
- Argentinos Juniors vs. Sarmiento
- Banfield vs. Huracán
- Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Mercado a fuego lento. El Rojo debe vender: la figura que está por irse, la que se niega y la que repescará pese a la reticencia de Chiqui Tapia
Un clásico. Horario de El Programa de Lavecchia, el especial de TyC Sports sobre la Navidad 2025
La TV del miércoles. El especial de Lavecchia con lo más destacado de la temporada, y los mejores goles del año
- 1
River Plate y sus refuerzos 2026: así está el mercado de pases del Millonario
- 2
Conmovedora escena: un hincha viajó solo a alentar a su equipo y fue ovacionado y abrazado por el plantel
- 3
Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo se conocen los grupos, con los rivales del xeneize
- 4
Por qué el partido inaugural del Mundial 2026 es la clave del éxito o el fracaso del equipo de Pochettino