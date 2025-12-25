Cuándo empieza la temporada 2026 del fútbol argentino

El Torneo Apertura 2026 ya tiene cronograma confirmado. Se llevará a cabo entre el fin de semana del 25 de enero y el del 26 de abril. Luego, en el segundo semestre del año, se realizará el Clausura, sin fechas exactas hasta el momento. Serán dos torneos con rótulo de liga para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pero con formato de copa, idénticos al 2025. Este campeonato, como todos los de la temporada, se puede seguir en canchallena.com.

Al igual que durante este año, habrá dos zonas de 15 equipos cada una y se jugarán 16 jornadas con dos partidos interzonales para cada club (un clásico/emparejamiento y otro frente a un rival designado al azar). Luego habrá cruces de eliminación directa desde octavos de final hasta llegar a la definición, que será en una sede neutral.

Platense, el campeón del Apertura 2024, debutará frente a Unión de Santa Fe, como visitante, en la zona A. Estudiantes de La Plata, ganador del último Clausura, visitará a Independiente por el mismo grupo. Por último, los “cinco grandes” deberán afrontar diferentes grados de dificultad en su primera aparición en el certamen: Boca chocará con Deportivo Riestra por la zona A; River con Barracas Central por la B; Racing con Gimnasia de La Plata por la B; y San Lorenzo con Lanús por la A.

Estudiantes de La Plata, ganador del Torneo Clausura 2025, aspira a tener un gran 2026 Prensa Estudiantes de La Plata

Grupos de la temporada 2026

Zona A

Boca.

Independiente.

San Lorenzo.

Deportivo Riestra.

Talleres de Córdoba.

Instituto de Córdoba.

Platense.

Vélez.

Estudiantes de La Plata.

Gimnasia de Mendoza.

Lanús.

Newell’s.

Defensa y Justicia.

Central Córdoba.

Unión de Santa Fe.

Zona B

River.

Racing.

Huracán.

Barracas Central.

Belgrano de Córdoba.

Estudiantes de Río Cuarto.

Argentinos Juniors.

Tigre.

Gimnasia de La Plata.

Independiente Rivadavia.

Banfield.

Rosario Central.

Aldosivi.

Atlético Tucumán.

Sarmiento de Junín.

Todos los clásicos o emparejamientos interzonales

Boca vs. River.

Independiente vs. Racing.

San Lorenzo vs. Huracán.

Deportivo Riestra vs. Barracas Central.

Talleres de Córdoba vs. Belgrano de Córdoba.

Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Platense vs. Argentinos Juniors.

Vélez vs. Tigre.

Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de La Plata.

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Lanús vs. Banfield.

Newell’s vs. Rosario Central.

Defensa y Justicia vs. Aldosivi.

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín.

River y Boca se enfrentarán en la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 Aníbal Greco - La Nación

Todos los partidos interzonales

Vélez vs. River.

Barracas Central vs. Platense.

Talleres de Córdoba vs. Rosario Central.

Sarmiento de Junín vs. Estudiantes de La Plata.

Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors vs. Lanús.

Boca vs. Racing.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente.

Unión de Santa Fe vs. Aldosivi.

Atlético Tucumán vs. Instituto de Córdoba.

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza.

Central Córdoba vs. Tigre.

Huracán vs. Deportivo Riestra.

Newell’s vs. Banfield.

Así se juega la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 (fin de semana del 25 de enero)

Zona A

Boca vs. Deportivo Riestra

Independiente vs. Estudiantes

Talleres vs. Newell’s

Instituto vs. Vélez

Unión vs. Platense

San Lorenzo vs. Lanús

Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza

Zona B