La habilidad de Poroto Cambiaso al ejecutar un cogote en velocidad; el número 2 tuvo un gran cierre de temporada. Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

Xavier Prieto Astigarraga

En noviembre se convirtió, a los 14 años, en el jugador más joven registrado en la historia en participar en la Triple Corona, la mejor serie de torneos de polo del mundo. Le dio la chance su papá, Adolfo Cambiaso, al elegirlo como suplente de Juan Martín Nero en La Dolfina. Pero ahora, con 15 recién cumplidos, "Poroto" Cambiaso hace camino propio: Brava, su equipo, logró la clasificación para los abiertos de Tortugas, Hurlingham y Palermo de 2021, gracias a una victoria contundente en el repechaje.

En el partido decisivo por el acceso al último cupo para la Triple Corona del año que viene, Cambiaso, Isidro Strada y los brasileños Rodrigo Ribeiro de Andrade y Pedro Zacharias derrotaron por 13-8 en Pilar a Cría Geté, que venía de protagonizar el Campeonato Argentino Abierto y que, con Tomás García del Río (7) en lugar de Valerio Zubiaurre (8), sumaba tres goles de handicap más que su rival, 31 contra 28.

A Adolfo Cambiaso, que el día anterior había celebrado muy efusivo la octava conquista consecutiva de Palermo por parte de La Dolfina, esta vez se lo vio con los ojos enjugados. Cuando llegaron los jugadores de Brava a los palenques, se puso a saltar con una barra de hinchas, a cantar "¡dale, campeón!", a abrazarse en grupo entre bengalas de humo azul. Dijo estar más emocionado que el día anterior. Por un momento lo pareció. Se trataba del éxito del hijo y de varios ahijados polísticos, a los que ayuda con caballos y oportunidades.

Padre e hijo, conversando en un descanso en la cancha 1 de Pilar; Adolfo festejó la clasificación de Poroto con más emoción que la que tuvo el día anterior el ganar el Argentino Abierto por La Dolfina. Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

A Strada, por ejemplo, lo cobija desde hace seis años (el número 4 tiene 26) en el gran paraguas de La Dolfina. "Gordisi" fue siempre mediocampista, pero Adolfito le sugirió jugar como back en Brava, y para él terminó siendo el mejor del equipo en la temporada. Ribeiro de Andrade es el suplente que en la final de Palermo 2019 tomó el lugar del lastimado Nero y definió el título con dos goles en el último chukker. Zacharias, una promesa de Brasil, fue incluido a instancias de su compatriota al no poder jugar Santiago Torres, el originalmente invitado por Poroto.

Cabeza levantada, panorama de cancha: además de taqueo, Poroto tiene cabeza para jugar al polo. Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

Una vez más asombró ese equipo. Había ganado la Copa Pilar y la prestigiosa Cámara de Diputados, y ahora superó por cinco goles a un adversario tres tantos superior en valorización. Impresionante. Es que todo le sale bien a La Dolfina en estos días (Brava es un apéndice de la estructura de Cañuelas). En diez días se recuperó en el Argentino Abierto y tumbó a los dos adversarios en teoría más fuertes para consagrarse por octava vez seguida campeón argentino. Y en el segundo escalón del alto handicap se le dieron la Copa Cámara y la clasificación para la Triple Corona por parte de Brava.

Y ahora queda lo que todos esperan: la determinación de si seguirá el cuarteto Cambiaso-Stirling-Mac Donough-Nero,cansado de triunfar. Una de las causas por las cuales no iba a continuar es el deseo de Adolfo de compartir el circuito mayor de torneos con Poroto, por un par de temporadas al menos. El crack tiene 45 años y ya no deberían quedarle tantas posibilidades de hacerlo competitivamente, aunque por otra parte, a esa edad, sigue ampliando récords y ganando Palermo. De hecho, desde hace varios años se viene diciendo que le quedan dos o tres de alto rendimiento. Pero él no se baja: nadie tuvo 10 goles de handicap a los 45. Y continuará teniéndolos por otro año, el 27º sucesivo (uno de los récords que extiende).

Poroto encabeza la vuelta de Brava a los palenques y empieza un festejo con saltos, cantos, bengalas de humo y tres tiros. Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

Como Poroto quiere compartir con los mismos compañeros la serie Tortugas-Hurlingham-Palermo, y su padre está dispuesto a darle ese gusto, queda un factor menos para condicionar la permanencia de la formación de La Dolfina. Claro que deberán decidirlo los cuatro integrantes, y con que uno no desee continuar, la separación sería un hecho. Pero todos, en mayor medida o menor, han dado signos de querer seguir otro año. Tienen claro que en ningún otro equipo tendrán tan mano como en éste las copas y además lo disfrutan fuera de la cancha, pero a la vez alguno ya quiere ir proyectando su era personal post La Dolfina. Ninguno es un pibe ya: David Stirling tiene 39 años; Pablo Mac Donough, 38, y Nero, 39.

El uruguayo ya viajó a Chile, de donde es su señora. Así que los cuatro conversarán por videoconferencia y tomarán una determinación esta semana, para tener certidumbre y no demorar los procesos organizativos para la temporada 2021. Hay mucho que depende de ellos: constitución de equipos, distribución de caballos, contratos corporativos. Por caso, el propio Brava está sujeto a lo que decidan los cuatro fantásticos, porque en caso de disgregarse éstos, pueden formar dos conjuntos y eso, reglamentariamente, puede terminar haciendo inocuo el triunfo de Poroto y compañía de este domingo: resulta que los puntos del ranking son individuales (de los jugadores, no de los conjuntos), y si se componen dos cuartetos nuevos, puede quedar fuera el propio Brava. Una situación compleja de entender, propia de un sistema -el ranking- complejo de explicar.

Además, que La Dolfina tuviera tres equipos en la Triple Corona (el campeón, Polo Ranch y Brava) haría difícil sostener estructural y competitivamente a todos en cuanto a caballos y personal. Las crías -incluidos los clones- vienen muy bien, pero tener suficientemente provistos a doce polistas en el máximo nivel de exigencia no es fácil incluso para las grandes organizaciones.

En fin. La decisión que en estos días tomarán los campeones de Palermo desencadenará todo. Sea cual fuere, no modificará un hecho: Poroto Cambiaso se ganó en la cancha, y no por mera designación a dedo, el derecho a ser parte de la Triple Corona. Terminó llevado en andas, con el casco aún puesto y una bengala de humo azul en la mano derecha en los festejos en la cancha 1 del predio de la Asociación Argentina de Polo. El apellido le dio los caballos y la oportunidad; a los goles y las buenas actuaciones los puso él. Ahora le queda esperar.

Buenos caballos no le faltan al Cambiaso de 15 años de edad, pero a la destreza, la dedicación y los goles los pone él. Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

La síntesis de Brava 13 vs. Cría Geté 8

Brava: Pedro Zacharias, 7; Adolfo Cambiaso (n.), 6; Rodrigo Ribeiro de Andrade, 8, e Isidro Strada, 7. Total: 28.

Pedro Zacharias, 7; Adolfo Cambiaso (n.), 6; Rodrigo Ribeiro de Andrade, 8, e Isidro Strada, 7. Total: 28. Cría Geté: Tomás García del Río, 7; Cristián Laprida (h.), 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total. 31.

Tomás García del Río, 7; Cristián Laprida (h.), 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total. 31. Progresión: Brava, 1-2, 4-3, 7-3, 9-6, 10-7, 11-8 y 13-8.

Brava, 1-2, 4-3, 7-3, 9-6, 10-7, 11-8 y 13-8. Goleadores de Brava: Zacharias, 2; Cambiaso, 2; Ribeiro de Andrade, 5, y Strada, 4 (3 de penal). De Cría Geté: C. Laprida, 1, e I. Laprida, 7 (6 de penal).

Zacharias, 2; Cambiaso, 2; Ribeiro de Andrade, 5, y Strada, 4 (3 de penal). C. Laprida, 1, e I. Laprida, 7 (6 de penal). Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Matías Baibiene.

Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Matías Baibiene. Cancha: número 1 del complejo Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

