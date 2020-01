Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

De chicos eran muy amigos, a pesar de los casi cinco años de diferencia. Compartieron equipos de Triple Corona entre 1996 y 2010, y hasta uno, Bartolomé Castagnola, se casó con la hermana del otro. Pero un día, cuando Adolfo Cambiaso cambió de compañeros en La Dolfina para 2011, el vínculo se quebró. Y hasta hoy sigue roto.

Los hijos de Lolo, el marido de Camila Cambiaso, son sobrinos de Adolfito. Y viven a un kilómetro y medio exacto de su tío, en línea recta de casa a casa. El debut de los chicos con la camiseta argentina, en abril de 2017 a los 16 y los 14 años, se dio junto a Adolfo (15-6 sobre el Uruguay de David Stirling por la Copa de las Naciones en Palermo). El debut de Cambiaso como comentarista televisivo, en noviembre último, se dio en la presentación absoluta de Barto y Camilo en el Campeonato Argentino Abierto (13-7 de La Natividad a La Albertina). Hay vínculos por todos lados, pero... hoy por hoy parece imposible que vuelvan a compartir un conjunto de polo.

"No, no intervengo en la relación entre ellos. No opino del tema", sostiene tajante ante LA NACION Lolo Castagnola. Y en seguida profundiza: "Hay muchas cosas que pasaron. Cambiaso dijo el año pasado que yo me distancié por el polo, pero fue por otras cosas que no voy a decir nunca. Yo no quiero que mis hijos el día de mañana jueguen con él. Pueden jugar con Poroto, pero con Cambiaso no. No quiero que les pase lo mismo, entonces no van a jugar con él", asevera quien fue siete veces campeón de Palermo junto a su cuñado.

"Poroto" es el primogénito de Cambiaso. Primo de los Castagnola, como sus hermanas Mia y Myla. Le prestó dos yeguas a Camilo, que las usó frente a Las Monjitas. "Estaban buenas. Buen préstamo", comenta Jeta Castagnola. Y su hermano Barto cuenta cómo es la relación con los Cambiaso. "A Adolfito lo veo cuando voy a La Dolfina a visitar a Mia, a Poroto. Tomamos mate ahí, charlamos un rato... Pero no lo vemos tantas veces. Nos llevamos bien. Y con los primos nos llevamos recontra bien. Con Poroto jugamos un torneo, el Metro Mediano, que ganamos. Y con Mia nos llevamos rebién".

Este año los Castagnola compartirán La Natividad-Las Monjitas con Polito Pieres, 14 y 16 años más grande que ellos, y nuevamente con Ignatius Du Plessis, 11 y 13 años mayor. Del otro lado, todo apunta a que Cambiaso, hoy de 44 años, formará equipo algún día con Poroto, a quien le lleva 30. ¿Llegarán a unir sus caminos los dos Castagnola y los dos Cambiaso antes de que Adolfo se retire de la Triple Corona?

"Si me dicen, lo veremos en su momento. No sé", duda por un instante el padre de los hermanos. Pero en seguida se pone firme de nuevo: "Es una cosa que ya está. No quiero mezclarme más en el polo con Cambiaso. Que jueguen con Poroto sí, ni hablar. Está Lucas Monteverde, está Felipe Dabas... Muchos amigos de ellos vienen bien".

Adolescencia y boliches

"Cuando podemos, vamos a un boliche. Nos divierte salir con amigos en Cañuelas", cuenta Barto Castagnola a sus 19 años. "Un poco se conocen entre todos acá", agrega Camilo, de 17. Tipos tranquilos si los hay, dejan ídem a su padre cuando de salidas se trata. "Los conozco bien. No me preocupa, gracias a Dios. Sé lo que son", apunta Lolo, que dice mostrarles "todas las noticias", a propósito del asesinato a Fernando Báez Sosa en una discoteca de Villa Gesell.

Por las dudas, Jeta toma sus recaudos. "Trato de salir en grupos grandes, con muchos amigos. Solo no voy, es medio peligroso", advierte. Su hermano mayor aclara: "Nunca en mi vida me peleé. Ni en el colegio, ni en un boliche ni en nada. Es más: si veo problemas, trato de disparar". Lo mismo pasa con Camilo: "Yo soy remiedoso. Disparo mal", admite.

En efecto, están enterados del homicidio de hace unos días a manos de un grupo de rugbiers. Y Barto tiene una opinión contundente sobre el asunto: "Lo que pasó ahí fue una locura. A esos flacos, perpetua".