Una senadora camporista cruzó al Presidente por un laudo entre Mendoza y La Pampa

MENDOZA.- La tan mentada “obra del siglo” parece quedar en la historia, a pesar de las décadas de estudios, reclamos y expectativas en la tierra cuyana, principalmente por la férrea resistencia de la vecina La Pampa. Así, la mega-represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, que pretendía levantarse en Malargüe, en el sur de Mendoza, encontró la negativa de la Nación para avanzar, a pesar de que ya estaba encaminada la licitación internacional. La novedad llegó en boca del presidente Alberto Fernández, quien deberá laudar en el conflicto en las próximas semanas, pero que anticipó la resolución: aseguró que se deberá realizar un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, algo que Mendoza descartó de plano, ya que asegura que los informes fueron presentados en tiempo y forma.

Frente a este escenario, que s e preveía en Mendoza pero que nadie quería escuchar , luego de similares declaraciones que efectuó el mandatario nacional a mediados de 2020, se generó la reacción inmediata de todo el arco político. Claro está que los primeros en repudiar las palabras del presidente fueron los radicales pero lo que más llamó la atención fue la postura de la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien se despachó con todo contra el jefe del Ejecutivo nacional, casualmente, en medio de la tensa relación que mantiene con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La líder camporista mendocina, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, expresó en las redes sociales su malestar con la decisión presidencial. “NO COMPARTO LA DECISIÓN DE @alferdez si es que hace referencia a nuevos estudios y no cuestiones pendientes que deba presentar el gobierno de Mendoza. Lo digo con todo el respeto que se merece la investidura presidencial” , disparó la legisladora nacional y agregó: “Se está privilegiando una postura caprichosa y demagoga como la de La Pampa. Nadie está pensando en lo importante y estratégica que es esta obra para la Argentina y para el trabajo de miles de mendocinos y empresas de nuestra industria metalmecánica a través de IMPSA”.

Asimismo, Sagasti aprovechó la ocasión para lanzar también dardos contra el oficialismo mendocino. “Suárez y Cornejo no movieron un dedo por más de dos años para avanzar en la concreción de esta obra, deben estar festejando en silencio. Seguimos perdiendo oportunidades” , sumó la senadora camporista y remató con una advertencia: “Están desesperados por usar ese dinero sin visión estratégica porque no tienen proyectos hidroeléctricos concretos de similar envergadura. ATENTOS mendocinos con lo que van a querer hacer con estos fondos”.

Por caso, en medio de este sorpresivo anuncio presidencial, desde el gobernador Rodolfo Suarez hasta el propio Alfredo Cornejo, senador nacional, salieron al cruce de la novedad. “Como no podía ser de otra manera, es el Presidente @alferdez quien deja a los mendocinos sin Portezuelo del Viento. Y también, como no puede ser de otra manera, sin argumentos técnicos, sólo conveniencias políticas”, expresó Cornejo. En tanto, Suarez evidenció su malestar por la postura del presidente pero se mostró tranquilo por no haber avanzado con la adjudicación ya que podía tener un impacto legal y económico para las arcas locales. También, se observó ofuscado al intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien se despachó: “Si había una posibilidad de que el Presidente se reconciliara con la sociedad argentina demostrando que la forma de hacer política debía cambiar, creo que la perdió hoy en su anuncio. La decisión sobre Portezuelo es una de las peores noticias para la democracia y la institucionalidad”.

Tal como había anticipado LA NACION, el apoyo del presidente sólo vería la luz cuando la mayoría de las jurisdicciones que componen el Coirco ( Comité Interjurisdiccional del Río Colorado ), entre las que se encuentran también Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, se hayan puesto de acuerdo; algo que en Mendoza nunca estuvo a la vista de las posibilidades. El gran escollo es un estudio de impacto ambiental integral que reclaman, principalmente La Pampa, mientras que la provincia cuyana asegura que ya se realizaron todas las evaluaciones pertinentes con universidades nacionales y que no está dispuesta a volver a empezar. Así ahora, en el gobierno del radical Suarez ya prometen activar un Plan B, con otras obras hidroeléctricos sobre ríos de jurisdicción local.

Lugar donde se construiría Portezuelo del Viento. Marcelo Aguilar - La Nación

Por eso, tras diferentes pedidos de audiencias de Mendoza con el presidente, a la espera del laudo, que ahora fue anticipado, difícilmente se le puede torcer el brazo a la máxima autoridad nacional; sobre todo para que diga qué quiere hacer en el corto plazo con la esperada megaobra, consensuada años atrás luego del perjuicio sufrido por la promoción industrial, por un total de más de 1023 millones de dólares, de los cuales el 40% ya está en poder de la provincia cuyana. El dinero es enviado en cuotas regularmente por la Nación. Además, en el Poder Ejecutivo local siempre dejaron en claro que esperaban la definición presidencial antes de avanzar con la licitación, sobre todo para evitar cualquier reclamo posterior por vía judicial.