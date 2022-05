Jugada del oficialismo para evitar que JxC avance con la boleta única en Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados avanzó con una jugada para evitar que Juntos por el Cambio (JxC) y otras bancadas opositoras traten, el próximo jueves, la creación de una boleta única de papel para implementar en las próximas elecciones nacionales. Lo hizo por medio de una convocatoria al plenario una hora antes, para tratar proyectos que durante esta jornada recibieron dictamen de comisión.

Según pudo saber LA NACION, si el Frente de Todos alcanza el quorum de 129 diputados presentes el jueves a las 11, quedará abortada la convocatoria posterior a sesionar sobre boleta única , prevista para las 12 del mediodía. Pero en caso de que no lo consiga, entonces el pedido de JxC seguirá en pie.

El oficialismo consiguió este martes emitir dictámenes de mayoría para los proyectos de regulación del cannabis medicinal; una prórroga del incentivo a la actividad de la construcción; y la declaración de interés público a la respuesta integral a la infección por el VIH. Con esas tres iniciativas pidió la sesión para el jueves en el recinto de a Cámara baja.

Un plenario de comisiones dictaminó hoy la regulación del cannabis medicinal.

Una vez conocida la jugada del oficialismo, desde JxC calificaron como una “maniobra burda” destinada a desactivar la sesión especial opositora para debatir la instrumentación de la boleta única como instrumento electoral, iniciativa que cuenta con el apoyo de buena parte de las bancadas opositoras .

“Es una maniobra burda con el único propósito de obstaculizar el tratamiento de los proyectos de ley sobre boleta única. Lo único que logran es paralizar todavía más el funcionamiento de la Cámara de Diputados”, enfatizó Mario Negri, jefe del bloque de la UCR.

El kirchnerismo llamó a una sesión para el jueves a las 11, UNA HORA ANTES de la sesión pedida por la oposición para tratar #BoletaUnica.

Es una maniobra burda para evitar que haya más transparencia electoral y para seguir teniendo paralizado al Congreso. JxC no les dará quórum! — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 4, 2022

Negri, junto a los jefes de bloque de JxC, elevaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que se constituyan, de manera urgente, las comisiones que aún restan conformarse. Entre ellas la de Asuntos Constitucionales, la encargada de debatir, entre otros temas, las cuestiones electorales. El oficialismo ya anticipó su rechazo a debatir estos temas.

Ley de alquileres

En forma paralela, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá nuevamente el miércoles 11 de mayo para avanzar en el análisis de los proyectos y los correspondientes dictámenes para reformar la ley de alquileres, según adelantó la presidenta de ese cuerpo, Cecilia Moreau.

La presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau.