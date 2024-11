Qué dijo uno de los dueños de Inter Miami sobre quién será el nuevo técnico de Messi

En medio de las dudas sobre quién será el nuevo técnico de Leo Messi en Inter Miami, uno de los dueños del club, Jorge Mas, respondió este viernes sobre la posible llegada de Javier Mascherano para ocupar ese cargo. Y pese a que no confirmó todavía su nombre para reemplazar a Gerardo Tata Martino, ya que avisó que la decisión se comunicará en los próximos días, el empresario dio una serie de detalles que debería cumplir el nuevo DT que parecieron guiños para el hombre que hasta hoy ocupa el puesto de entrenador de la selección argentina Sub 20.

“No voy a discutir nombres ni a confirmar o rechazar a una persona u otra. Lo que sí voy a confirmar es que estamos muy cerca del final del proceso y que vamos a estar anunciando al nuevo técnico en los próximos días ”, aseguró Mas, en conferencia de prensa, mitad en español y mitad en inglés, desde Florida.

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, durante la conferencia de prensa que dio este viernes en Fort Lauderdale CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, el multimillonario enumeró una serie de condiciones que debe tener el nuevo DT que se corresponden con el perfil de Mascherano. “Cuando conversé con Tata sobre su salida nos propusimos la tarea de empezar la búsqueda de nuestro nuevo entrenador y qué criterio hay. Algo que valoramos mucho es la experiencia de un potencial individuo, sea como jugador o como técnico. Para ser entrenador de nuestro club hacen falta características muy específicas. Tenemos una combinación de los mejores talentos generacionales en cada posición y Leo Messi, el mejor jugador de la historia, con muchachos más jóvenes. Es una combinación importante. Debe ser un entrenador que tenga la experiencia de poder entrenar muchachos jóvenes , en una liga muy competitiva por diseño, por restricciones que existen en la plantilla; y, al mismo tiempo, que pueda tomar y mejorar el club”, detalló.

No es un detalle menor que Mascherano haya jugado gran parte de su carrera en Barcelona y que haya integrado por largo tiempo la selección argentina, dos condiciones que lo ponen cerca de Messi, una figura clave en la toma de decisiones, y de quien es gran amigo. Pero lo que más llamó la atención fue que Mas se haya referido a la necesidad de que desembarque alguien que tenga experiencia en el manejo de jugadores jóvenes, justo cuando el exvolante ofició como DT de la Argentina en las categorías Sub 20 y Sub 23.

El abrazo de Mascherano con Messi cuando eran compañeros en la selección argentina Aníbal Greco - LA NACION

“El estilo de fútbol que queremos es de ataque, de presionar al rival, de anotar goles, de jugar un fútbol bonito, de posesión, dado el talento que tenemos. Este es un club que siempre va a atacar, nosotros no vamos a jugar un fútbol donde nos parqueemos atrás a salir cero a cero. La característica de un entrenador es esa: se va a esperar ganar”, ahondó el empresario, aunque remarcó que lo “más importante” son los valores personales que tenga el nuevo director técnico y, entre eso, su manejo del vestuario.

“Tenemos un vestuario de muchachos muy jóvenes, del mejor crack que ha jugado al fútbol en la historia. Y necesitamos una combinación especial que esté familiarizado con él y haya jugado en los niveles más altos del fútbol ”, insistió. Masche cumple con esos parámetros. Con Leo jugaron juntos en el Barcelona y también en la Selección, desde las juveniles hasta el Mundial de Rusia. Además, el posible nuevo técnico compartió equipo con Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, algunos de los nombres más importantes del Inter Miami.

Martino y Mascherano, cuando uno era DT y otro jugador de la selección argentina; ahora, el Jefecito podría suceder al Tata como entrenador de Inter Miami Fabián Marelli - LA NACION

Más allá de todas las coincidencias, Mas quiso mantener el misterio. “Se han dicho muchos nombres, hemos visto todos los rumores [que andan dando vuelta]. Les puedo confirmar que estamos muy cerca de formalizar un acuerdo con un entrenador. Y un anuncio de un entrenador del Inter Miami vendrá en los próximos días”, avisó.

La palabra del Tata

Antes que Mas, Martino brindó una conferencia solo, en la que se despidió del club. Como se sabía, dijo que su intención era volver a Rosario, su ciudad natal, por cuestiones “estrictamente personales”. En ese sentido, el experimentado DT explicó: “No podemos volver el año próximo, necesito estar en Rosario por cuestiones personales. Hemos disfrutado mucho y agradezco la oportunidad de haber trabajado en este club que demanda mucho y tiene mucho por hacer; fue muy atrapante formar parte del cambio durante este año y medio, nos ha puesto muy felices, lo hemos disfrutado”.

Además, Martino contó que tomó la decisión de partir antes del primer partido de los playoffs, cuando ni siquiera el resto del cuerpo técnico lo sabía. Inter Miami quedó fuera en esa etapa de la MLS tras caer en el tercer partido ante Atlanta.

Jorge Mas y un gesto de cariño con Tata Martino, el técnico saliente de Inter Miami CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cinco o seis días después de la eliminación me junté con [el responsable Operaciones del club] Raúl [Sanllehí], hablé con Leo [Messi] y con Jorge [Mas]. Son los tres que primero supieron de la noticia [de que me iba], entre viernes y sábado, y lo llevábamos muy bien hasta el martes, que todavía yo no había hablado con los futbolistas y se desencadenó todo. Cuando fui a hablar con los jugadores era algo que ya sabían. Cuando se corta un vínculo de esta manera, sin demasiados motivos aparentes, le pido al que está afuera que lo entienda. Ocupo un lugar que un montón de entrenadores quisieran y cualquiera diría ‘este loco está en este lugar, viviendo en esta ciudad, trabajando en esta liga y se va’. Yo tengo cosas de estas en mi carrera. Pasa lo que pasa y me tengo que ir. Cuando uno habla de cuestiones que tienen que ver con lo personal no hay mucho para hacer, les agradezco que me han respetado. El club sigue adelante como corresponde y seguramente con muchos éxitos”, aventuró.

De momento, Martino evitó cerrarle las puertas a conducir algún equipo del fútbol argentino, pero no lo consideró viable al menos por “varios meses del año próximo”, ya que aseguró que en ese tiempo no tendrá la posibilidad de trabajar.

LA NACION