Javier Mascherano dirigiría a Lionel Messi en Miami: dejaría la selección Sub 20 y firmaría por tres años con el Inter

Javier Mascherano sería el nuevo entrenador de Inter Miami. El hasta ahora DT de la selección Sub 20 dejaría su puesto en la AFA y viajaría a Estados Unidos para convertirse en el sucesor de Gerardo “Tata” Martino, quien renunció al cargo en la franquicia de la Florida tras perder con Atlanta United en los playoffs de la Major League Soccer. El Jefecito firmaría por tres años y dirigiría a a Lionel Messi.

En las últimas horas, la prensa estadounidense especulaba con dos nombres para el puesto que dejó vacante Martino: ambos eran conocidos de la Pulga. Mascherano, por un lado, y Xavi Hernández por el otro. Ambos, además, coincidieron en Barcelona junto al rosarino. Al parecer, la franquicia estadounidense que tiene como dueños a David Beckham y al empresario Jorge Mas Canosa se decantó por el ex jugador de River, Corinthians, West Ham y Liverpool, entre otros equipos, quien todavía integra el organigrama de la AFA como DT de la Selección Sub 20. Consultada la asociación que gobierna Claudio Tapia, las fuentes indicaron que Mascherano “estuvo en el país y no dijo nada (sobre su salida)”, pero en la AFA entienden que “dará un paso al costado”. Esa salida, entonces, será para dirigir a su amigo Messi en Estados Unidos.

Javier Mascherano, durante su último torneo oficial al frente de una selección juvenil: dirigió al equipo olímpico en París 2024 Silvia Izquierdo - AP

Una gestión con idas y vueltas

Mascherano había asumido en la Selección Sub 20 en diciembre de 2021. En 2022, su primer año en el cargo, sumó apenas un título en el torneo de L’Alcudia y un quinto puesto en el Maurice Revello (el rebautizado torneo Esperanzas de Toulon), además de una eliminación en primera ronda en los Juegos Odesur. Su gestión, con idas y vueltas y renuncias fallidas en el medio, duró casi tres años. En ese lapso dirigió a los principales equipos juveniles: la Sub 20 en el Mundial realizado en el país y la selección olímpica, tanto en el torneo clasificatorio como en los Juegos Olímpicos de París. No ganó medalla ni tampoco se subió al podio. La mayor frustración de su ciclo fue no haber podido conseguir el boleto para el Mundial Sub 20 de 2023, que se iba a disputar en Indonesia, en el torneo sudamericano de la categoría, jugado en Colombia. Al regreso, el Jefecito pegó el portazo: “Se quiso ir sólo, a pesar de los ofrecimientos de renovación y el buen vínculo con Claudio (Tapia). No lo pudimos retener”, le explicó una fuente de la AFA por entonces a la agencia Télam.

Argentina-Nigeria, por el Mundial Sub 20

El principal sostén de la gestión Mascherano fue Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Lo quería sí o sí en el organigrama de la AFA, como referente de la mejor etapa de la historia de los juveniles y, sobre todo, como compañero y amigo de Messi. Lo cierto es que más allá de los escasos buenos resultados, el rumor era que no se llevaba del todo bien con Lionel Scaloni, el entrenador de la mayor. Corría marzo de 2023 y en la AFA recordaban cómo al cuerpo técnico de los campeones del mundo les había irritado la presencia de Mascherano en Qatar durante el Mundial. La banca de Tapia tapó todo, incluso la eliminación en primera ronda del torneo en Colombia.

La geopolítica, más tarde, colaboró para que Mascherano continuara en el cargo. Argentina, que no estaba clasificada para el Mundial Sub 20, se transformó en país organizador: la FIFA le quitó el Mundial a Indonesia por cuestiones políticas y buscó con urgencia un país que lo reemplazara. La AFA y el gobierno argentino presentaron su postulación y Conmebol la avaló. Bastó que la sede fuera adjudicada a nuestro país para que el equipo albiceleste estuviera clasificado. Por la ventana, pero clasificado al fin. Mascherano, entonces, volvió al puesto. Y se dijo que limaron sus asperezas con Scaloni. Mascherano se había despedido de todos, incluidos los jugadores y los empleados del predio de Ezeiza, que ahora lleva el nombre de Messi. Gracias a una gestión del propio Scaloni, el Jefecito volvió sobre sus pasos. Y continuó al frente del equipo. En la AFA lo querían -lo quisieron- hasta 2027. Y no parecían importar los resultados:

Tras la eliminación en el Mundial Sub 20 en octavos de final con Nigeria, Mascherano guió a la Argentina olímpica a París 2024. El preolímpico, esta vez, invitó a soñar. Argentina ganó el grupo B y se clasificó a la fase final, donde venció 1-0 a Brasil, pero terminó segundo por detrás de Paraguay, el campeón. Obtuvo su ticket a la Ciudad Luz y fue una de las más grandes esperanzas de medalla de toda la delegación. Sin embargo, cayó en los cuartos de final del torneo por 1-0 ante el local, Francia. Desde entonces, Mascherano siguió en el cargo y continuó realizando las convocatorias para la Sub 20. Su última imagen data de la semana pasada, en la Bombonera: acompañado por uno de sus hijos fue a ver a los campeones del mundo frente a Perú. Saludó y sonrió. Ahora lo espera Miami. Lo espera Messi.

