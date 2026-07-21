Quién es María Caamaño, la niña que murió a los 13 años y fue homenajeada por la selección española

La muerte de María Caamaño, conocida como la “Princesa Guerrera Futbolera”, generó una profunda conmoción. La adolescente falleció a los 13 años luego de convivir durante seis años con un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta principalmente a niños y adolescentes y compromete los huesos y los tejidos blandos. Su historia trascendió el ámbito de la salud y conmovió a miles de personas, entre ellas a los integrantes de la selección española, que tras consagrarse campeona del Mundial 2026 le dedicó un emotivo mensaje en su memoria.

La celebración por la consagración de la selección española en la Copa del Mundo dejó uno de los momentos más emotivos de la jornada en el centro de Madrid. En medio de los festejos, que reunieron a miles de hinchas, Rodri y Álex Baena hicieron una pausa para recordar a María.

Rodri y Álex Baena recordaron a María durante los festejos

Los jugadores dedicaron unas palabras a la joven, cuya historia había conmovido al país. “Hace dos años nos acompañaba María, que desde el cielo seguro que levantará esta Copa del Mundo como hizo con la Eurocopa hace 24 meses”, se escuchó durante la celebración, en alusión al vínculo que la adolescente había construido con el seleccionado.

María Caamaño levantando la Eurocopa 2024

El homenaje continuó con un nuevo mensaje desde el escenario principal: “Queríamos acordarnos de hoy, como han dicho, de una personita muy especial, que es María, que nos dejó hace muy poquito”, expresó Rodri, y agregó: “Queríamos acordarnos de ella, así que un fuerte aplauso a María, que está viéndonos desde arriba”.

La historia de María Caamaño y su pasión por el fútbol

La pasión de María por el fútbol la llevó a acompañar de cerca a la selección española durante los últimos años (Foto: Instagram @mariacmfutbolera)

La historia de María Caamaño trascendió el ámbito deportivo y conmovió a miles de personas por su fortaleza frente a la enfermedad. El sarcoma de Ewing le fue diagnosticado cuando tenía apenas siete años, una situación que la obligó a alejarse del fútbol, deporte que soñaba con practicar de manera profesional.

A pesar de no poder cumplir ese objetivo, nunca perdió su pasión por el deporte. Hincha fanática del Atlético de Madrid y de la selección española, vivió algunos de los momentos más felices de su vida acompañando de cerca al equipo nacional, como cuando participó de los festejos en la plaza de Cibeles tras la conquista de la Eurocopa 2024.

La adolescente asistió a los festejos por la Eurocopa 2024 junto a la selección española (Foto: Instagram @mariacmfutbolera)

Incluso durante el tratamiento continuó siguiendo de cerca la actualidad futbolística. En sus redes sociales compartió que había visto desde el hospital el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por los cuartos de final de la Champions League. En ese momento, su familia contó que atravesaba días difíciles debido a que algunos estudios no habían arrojado los resultados esperados, una situación que se agravó en las últimas semanas hasta su fallecimiento.

El recuerdo de María Caamaño volvió a hacerse presente durante los festejos por el título mundial de la selección española y reflejó el profundo vínculo que había construido con el plantel a lo largo de los últimos años. Sin dudas, su historia dejó una huella que trascendió el deporte y continúa siendo motivo de homenaje e inspiración para miles de personas.