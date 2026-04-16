Murió a los 13 años María Caamaño, la “princesa futbolera” que sufría una rara enfermedad y dejó una gran enseñanza
La niña falleció este jueves tras padecer el sarcoma de Ewing, una enfermedad degenerativa detectada a sus 7 años; las condolencias por parte de jugadores, entrenadores y clubes españoles
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María Caamaño, conocida como la “Princesa Guerrera Futbolera”, falleció este jueves a los 13 años tras luchar contra la enfermedad del sarcoma de Ewing. Este tumor maligno y poco frecuente que afecta a niños y adolescentes apareció a los 7 y deterioró sus huesos y tejidos blandos.
La historia de vida de María conmovió al mundo del fútbol, al ser un ejemplo de resiliencia y lucha contra un cáncer que se detectó a una edad muy temprana y la alejó del deporte.
Sin poder cumplir su sueño de ser jugadora, Caamaño vivió momentos plenos de felicidad con el fútbol al ser parte, por ejemplo, de la celebración de la selección de España en Cibeles al conquistar la Eurocopa de 2024.
La noticia fue confirmada por sus familiares en Instagram, donde elaboraron un sentido comunicado para despedir a la adolescente. “Después de lo mucho que disfruto con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RÍA ya está descansando”, deslizó su círculo íntimo que incluyó una foto de la pequeña con su pulsera de España, abrazando a dos peluches.
“Como padres y hermana de M4RIA queremos agradeceros a todos los que estuvieron apoyándola siempre, día a día, en este largo partido y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2392 días”, destacaron sobre la intensa y larga lucha que tuvo María contra un cáncer que terminó deteriorando sus órganos vitales.
Hincha fanática del Atlético de Madrid, María reveló en sus redes que disfrutó el encuentro entre el Colchonero y Barcelona, por los cuartos de final de la Champions League, desde el hospital ya que algunos parámetros de sus estudios no dieron de manera favorable. “Estos días están siendo un poquito complicados”, indicó la familia en nombre de la joven que empeoró sensiblemente su estado de salud en los últimos días y encendió las alarmas en el cuerpo médico que la atendía.
“Solo podemos pedimos que sigan rezando por ella, y por nosotros. Para que la sigamos sintiendo tan cerca como la sentimos nosotros. Sin investigación no hay vida”, concluyó el triste comunicado que enlutó a la comunidad futbolera de España.
Su vínculo con el fútbol llevó a que jugadores, directores técnicos y hasta la cuenta oficial de la selección de España se expresen al respecto. “Descansa María, gracias a la vida por haberme cruzado en tu camino”, destacó Alex Baena, jugador del Atlético de Madrid, quien quedó consternado por el fallecimiento de María Caamaño.
Por su parte, la cuenta de La Roja subió un video con varias fotos de la presencia de María en los festejos por la obtención de la Eurocopa, donde fue recibida con mucho afecto por parte de los jugadores que hicieron historia.
“Hoy el cielo suma una estrella más. Una muy brillante y muy hermosa. La que nos acompañó en nuestros mejores momentos dándonos su luz. Seguiremos luchando, ganando y sonriendo. Contigo y por ti, María. Por tu ejemplo y tu memoria. Descansa en paz, pequeña”, reza el emotivo texto.
De inmediato, el Atlético de Madrid también se sumó a las condolencias: “Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por la pérdida de nuestra joven aficionada M4RÍA y transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz”.
Bajo el mismo tono, Diego “Cholo” Simeone también se expresó al respecto al subir una imagen de ella besando el escudo del club español: “María, te queremos”.
Otros protagonistas que se expresaron fueron Fermín, jugador del Barcelona, quien reposteó el video de la selección de España: “Descansa en paz, princesa. Gracias por enseñarnos lo que es luchar de verdad”.
Por su parte, Álvaro Morata, incluyó emojis para despedir a la pequeña que se convirtió en un símbolo de lucha.
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