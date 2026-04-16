Murió a los 13 años María Caamaño, la “princesa futbolera” que sufría una rara enfermedad y dejó una gran enseñanza

María Caamaño, conocida como la “Princesa Guerrera Futbolera”, falleció este jueves a los 13 años tras luchar contra la enfermedad del sarcoma de Ewing. Este tumor maligno y poco frecuente que afecta a niños y adolescentes apareció a los 7 y deterioró sus huesos y tejidos blandos.

María Caamaño levantando la Eurocopa 2024

La historia de vida de María conmovió al mundo del fútbol, al ser un ejemplo de resiliencia y lucha contra un cáncer que se detectó a una edad muy temprana y la alejó del deporte.

Sin poder cumplir su sueño de ser jugadora, Caamaño vivió momentos plenos de felicidad con el fútbol al ser parte, por ejemplo, de la celebración de la selección de España en Cibeles al conquistar la Eurocopa de 2024.

El sentido video que publicó la selección de España por la muerte de María Caamaño

La noticia fue confirmada por sus familiares en Instagram, donde elaboraron un sentido comunicado para despedir a la adolescente. “Después de lo mucho que disfruto con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RÍA ya está descansando”, deslizó su círculo íntimo que incluyó una foto de la pequeña con su pulsera de España, abrazando a dos peluches.

La familia de María comunicó la triste noticia de su muerte

“Como padres y hermana de M4RIA queremos agradeceros a todos los que estuvieron apoyándola siempre, día a día, en este largo partido y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2392 días”, destacaron sobre la intensa y larga lucha que tuvo María contra un cáncer que terminó deteriorando sus órganos vitales.

Hincha fanática del Atlético de Madrid, María reveló en sus redes que disfrutó el encuentro entre el Colchonero y Barcelona, por los cuartos de final de la Champions League, desde el hospital ya que algunos parámetros de sus estudios no dieron de manera favorable. “Estos días están siendo un poquito complicados”, indicó la familia en nombre de la joven que empeoró sensiblemente su estado de salud en los últimos días y encendió las alarmas en el cuerpo médico que la atendía.

La salud de María empeoró en el último tiempo debido al progreso de la enfermedad

“Solo podemos pedimos que sigan rezando por ella, y por nosotros. Para que la sigamos sintiendo tan cerca como la sentimos nosotros. Sin investigación no hay vida”, concluyó el triste comunicado que enlutó a la comunidad futbolera de España.

Su vínculo con el fútbol llevó a que jugadores, directores técnicos y hasta la cuenta oficial de la selección de España se expresen al respecto. “Descansa María, gracias a la vida por haberme cruzado en tu camino”, destacó Alex Baena, jugador del Atlético de Madrid, quien quedó consternado por el fallecimiento de María Caamaño.

El comentario de Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid

Por su parte, la cuenta de La Roja subió un video con varias fotos de la presencia de María en los festejos por la obtención de la Eurocopa, donde fue recibida con mucho afecto por parte de los jugadores que hicieron historia.

El comunicado de la selección española de fútbol

“Hoy el cielo suma una estrella más. Una muy brillante y muy hermosa. La que nos acompañó en nuestros mejores momentos dándonos su luz. Seguiremos luchando, ganando y sonriendo. Contigo y por ti, María. Por tu ejemplo y tu memoria. Descansa en paz, pequeña”, reza el emotivo texto.

El comunicado del Atlético de Madrid por el fallecimiento de la joven

De inmediato, el Atlético de Madrid también se sumó a las condolencias: “Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por la pérdida de nuestra joven aficionada M4RÍA y transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz”.

La despedida de Diego Simeone a María

Bajo el mismo tono, Diego “Cholo” Simeone también se expresó al respecto al subir una imagen de ella besando el escudo del club español: “María, te queremos”.

Fermín, jugador del Barcelona, mostró su congoja por la muerte de María

Otros protagonistas que se expresaron fueron Fermín, jugador del Barcelona, quien reposteó el video de la selección de España: “Descansa en paz, princesa. Gracias por enseñarnos lo que es luchar de verdad”.

Álvaro Morata despidió con emojis a María Caamaño

Por su parte, Álvaro Morata, incluyó emojis para despedir a la pequeña que se convirtió en un símbolo de lucha.