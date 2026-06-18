Quién es Rima Edbouche, la misteriosa esposa de Ousmane Dembélé que nunca muestra su rostro

Ousmane Dembélé se consolidó como una de las máximas figuras del fútbol mundial y llega como una de las grandes figuras de Francia para el Mundial 2026. El delantero alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera en septiembre de 2025, cuando fue distinguido con el Balón de Oro. Sin embargo, a pesar de su enorme exposición pública, el jugador mantiene un perfil reservado en lo que respecta a su vida personal. En ese contexto, su esposa, Rima Edbouche, despierta la curiosidad de los seguidores debido a que evita mostrar su rostro en las redes sociales, una decisión que alimenta el misterio en torno a su intimidad.

Ousmane Dembélé es una de las principales figuras de Francia en el Mundial 2026 (Photo by FRANCK FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

El hermetismo que rodea al matrimonio de Ousmane Dembélé y Rima Edbouche parece responder a una elección personal más que a una estrategia mediática. La pareja contrajo matrimonio en 2021 en una ceremonia realizada con total discreción y, desde entonces, ambos mantienen un perfil bajo en las redes sociales, donde comparten escasos detalles de su vida en común.

Rima Edbouche mantiene una activa presencia en redes sociales, aunque evita mostrar su rostro (Foto: Instagram @rima.edbouche)

Sin embargo, Rima cuenta con una activa presencia en Instagram, donde reúne más de 350 mil seguidores. A diferencia de otras figuras vinculadas al mundo del fútbol, suele evitar las publicaciones relacionadas con su intimidad familiar y tampoco muestra imágenes de la hija que tiene junto al delantero francés.

Moda, viajes y estilo de vida: así es la presencia digital de Rima Edbouche

La esposa de Ousmane Dembélé comparte contenido de moda, viajes y estilo de vida (Foto: Instagram @rima.edbouche)

Antes de casarse con Ousmane Dembélé, Rima Edbouche ganó popularidad en las redes sociales como creadora de contenido. De origen marroquí, logró reunir una amplia comunidad de seguidores gracias a publicaciones vinculadas con la moda, las tendencias y el estilo de vida, especialmente en plataformas como TikTok.

La influencer marroquí eligió preservar su intimidad (Foto: Instagram @rima.edbouche)

Actualmente, sus perfiles digitales mantienen esa misma línea estética. Entre sus publicaciones predominan las imágenes de viajes, looks, paisajes, experiencias en distintos destinos y contenidos relacionados con el universo fashion y lifestyle. Aunque continúa activa en redes, comparte aspectos muy seleccionados de su rutina y evita exponer detalles de su vida familiar.

Uno de los rasgos más llamativos de sus redes es la decisión de no mostrar su cara ni la de su hija (Foto: Instagram @rima.edbouche)

Uno de los aspectos que más curiosidad genera es que rara vez muestra su rostro o a su hija en las publicaciones. Aunque nunca explicó públicamente los motivos de esta decisión, algunos la relacionan con una búsqueda de privacidad y con aspectos culturales vinculados a sus raíces marroquíes y a tradiciones presentes en el islam. De esta manera, logró mantener un perfil discreto pese a la enorme notoriedad que rodea a su esposo, una de las grandes estrellas del fútbol mundial.