Quién es Rima Edbouche, la misteriosa esposa de Ousmane Dembélé que nunca muestra su rostro
La influencer marroquí acumula más de 350 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido de moda, viajes y estilo de vida sin revelar su cara
- 3 minutos de lectura'
Ousmane Dembélé se consolidó como una de las máximas figuras del fútbol mundial y llega como una de las grandes figuras de Francia para el Mundial 2026. El delantero alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera en septiembre de 2025, cuando fue distinguido con el Balón de Oro. Sin embargo, a pesar de su enorme exposición pública, el jugador mantiene un perfil reservado en lo que respecta a su vida personal. En ese contexto, su esposa, Rima Edbouche, despierta la curiosidad de los seguidores debido a que evita mostrar su rostro en las redes sociales, una decisión que alimenta el misterio en torno a su intimidad.
El hermetismo que rodea al matrimonio de Ousmane Dembélé y Rima Edbouche parece responder a una elección personal más que a una estrategia mediática. La pareja contrajo matrimonio en 2021 en una ceremonia realizada con total discreción y, desde entonces, ambos mantienen un perfil bajo en las redes sociales, donde comparten escasos detalles de su vida en común.
Sin embargo, Rima cuenta con una activa presencia en Instagram, donde reúne más de 350 mil seguidores. A diferencia de otras figuras vinculadas al mundo del fútbol, suele evitar las publicaciones relacionadas con su intimidad familiar y tampoco muestra imágenes de la hija que tiene junto al delantero francés.
Moda, viajes y estilo de vida: así es la presencia digital de Rima Edbouche
Antes de casarse con Ousmane Dembélé, Rima Edbouche ganó popularidad en las redes sociales como creadora de contenido. De origen marroquí, logró reunir una amplia comunidad de seguidores gracias a publicaciones vinculadas con la moda, las tendencias y el estilo de vida, especialmente en plataformas como TikTok.
Actualmente, sus perfiles digitales mantienen esa misma línea estética. Entre sus publicaciones predominan las imágenes de viajes, looks, paisajes, experiencias en distintos destinos y contenidos relacionados con el universo fashion y lifestyle. Aunque continúa activa en redes, comparte aspectos muy seleccionados de su rutina y evita exponer detalles de su vida familiar.
Uno de los aspectos que más curiosidad genera es que rara vez muestra su rostro o a su hija en las publicaciones. Aunque nunca explicó públicamente los motivos de esta decisión, algunos la relacionan con una búsqueda de privacidad y con aspectos culturales vinculados a sus raíces marroquíes y a tradiciones presentes en el islam. De esta manera, logró mantener un perfil discreto pese a la enorme notoriedad que rodea a su esposo, una de las grandes estrellas del fútbol mundial.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Ousmane Dembelé
Gloria en Budapest. Los goles de la final y el penal que erró Arsenal que le dio el título al PSG
Messi, arriba. Así quedó la tabla de ganadores históricos de FIFA The Best, tras la premiación de Ousmane Dembélé
“Aquí ha pasado algo muy raro”. La reacción del padre de Lamine Yamal y su posteo tras perder el Balón de Oro ante Dembélé
- 1
El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se siente “oprimido” por las “injusticias” en la preparación
- 2
Messi, el jugador récord, el capitán leyenda, el hombre sensible
- 3
Messi explicó por qué rompió en llanto tras el primero de sus tres goles ante Argelia: “Pasé unos días difíciles”
- 4
Mundial 2026: Harry Kane hace olvidar ausencias y guía a Inglaterra en el triunfo frente a Croacia