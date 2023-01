Rally Dakar: Luciano Benavides y Skyler Howes, los rifles de asalto de Husqvarna

escuchar

El sueño no se detiene para Husqvarna, una compañía que se remonta a más de tres siglos y que en sus inicios poco tuvieron que ver las motos. En la fabricación de armamento para el ejército nórdico, la empresa tomó el nombre de la ciudad sueca que era sede de la factoría, estuvo el origen y el detalle que emparenta aquel pasado y el presente es el logo: una mirilla de rifle con una corona, en referencia a la relación con la familia real sueca.

Ciento veinte años atrás, la casa lanzó la primera motocicleta al mercado. Ahora, y después de pasar por varios dueños, lidera el Rally Dakar 2023 con el estadounidense Skyler Howes y el argentino Luciano Benavides, el menor de los dos hermanos salteños que compiten, es el primer piloto en repetir victoria en la actual aventura. Con cinco etapas por delante, en donde la caravana se internará en el desierto para terminar el domingo en el Golfo Pérsico, la categoría ofrece una paridad extrema en la pulseada por la victoria: nueve pilotos encerrados en 24 segundos.

Luciano Benavides ascendió con la victoria al séptimo puesto del clasificador general FRANCK FIFE - AFP

El principio del éxito de Husqvarna en el motociclismo estuvo relacionado con la incorporación del ingeniero sueco Folke Mannerstedt y los triunfos en el TT de la Isla de Man exhibieron el fortalecimiento de la marca, que tras la Segunda Guerra Mundial resurgió recién en la década del 60, con motos ligeras off road: 14 campeonatos mundiales de motocross y 24 de enduro, el palmarés que despertó el interés comercial de la firma sueca.

La compañía pasó por dueños como Electrolux, Cagiva –del Grupo MV Augusta Motor-, BMW Group y en 2013 quien tomó las riendas fue KTM AG. La empresa austríaca es la que ostenta mayor cantidad de triunfos en motos en el Dakar, con 18 festejos. Y pilotos de Husqvarna y de KTM son quienes ocupan los tres primeros lugares del clasificador general: Howes aventaja a Toby Price por apenas tres segundos, mientras que Kevin Benavides necesita recortar una diferencia de 5m09s en los relojes.

El día de descanso en Riad energizó a los pilotos de Husqvarna, quienes llegaron a la cita en forma y con antecedentes que los imponía como candidatos. “Lo veo muy bien. Fuerte en la preparación y también de la cabeza, con otra madurez. Entrenamos a la par e hicimos una tarea sólida en el año. Ojalá que pueda hacer su propia carrera y sobresalir en este Dakar”, le comentaba Kevin Benavides a LA NACION sobre las posibilidades de su hermano Luciano. Y el pronóstico no falló: ganó la etapa seis, la primera en su sexta participación, y repitió en el noveno especial, anotándose como el primer piloto en marcar un doblete en 2023 en motos.

“Qué bien se siente: hoy di el 100% todo el día. Alcancé a mi compañero Skyler [Howes] en el kilómetro 120 y desde ese punto hasta el final fuimos empujando fuerte. Avancé al puesto 7 en la general. Vamos que todavía queda mucha carrera y estamos más “faster” que nunca. A seguir con fuerza”, escribió en las redes sociales el piloto, de 27 años, que como en 2022 comparte motorhome con su hermano.

Skyler Howes, el estadounidense se mantiene al frente del clasificador general después de la novena etapa

Con los periodistas argentinos presentes en Arabia Saudita, el salteño analizó la etapa y cómo imagina el desenlace de la competencia. “No puedo creer de haber ganado, en repetir victoria. Un gran día: no pensé que podía ganar. Una etapa muy peligrosa, la más peligrosa hasta ahora del Dakar, y me jugué todo: se iba muy rápido, se arriesgó más de la cuenta. Al principio había dunas y ahí lo encontré a Joan Barreda (Honda) accidentado. No paré porque ya estaba el helicóptero. Pasé a un par de pilotos y después la navegación estuvo difícil. Hicimos un trabajo muy bueno con Skyler, que fue adelante al comienzo y yo iba corrigiendo. No está muerto quien pelea. Voy a seguir pelándola hasta el final. La arena me sienta bien”, resaltó en medio de una pequeña tormenta de viento y arena que invadió la ciudad de Haradh.

La experiencia de 2022 fue la peor en el clasificador para Luciano Benavides, al terminar decimotercero. La etapa de apertura desdibujó las expectativas, después de perder casi una hora. Pero para el salteño fue la mejor actuación, con un aprendizaje que pone de manifiesto en la nueva aventura. La salida del Dakar lo encontró fortalecido, al punto que en Abu Dhabi logró el primer triunfo parcial en el Mundial. El 1-2 de Husqvarna en el Rally de Marruecos, con Howes a la cabeza del clasificador, y los podios en el Rally de Andalucía y en el Desierto de Atacama expusieron el avance y la confianza adquirida tras el Dakar del año pasado.

“Lo de 2022 fue un golpe mental duro, porque corrí sabiendo que no tenía chances. Pero me sirvió para ensayar un cambio, y a eso se le sumó una mejora y una evolución muy grande en la moto. El equipo trabajó mucho en el chasis, el motor, en el torque, las suspensiones y la puesta a punto. Es una moto que le sienta bien a mi manejo, a mi peso y a mi estatura. Voy muy confiado al desierto, me da mucha seguridad”, relató Luciano, acerca de cómo consolidó de una temporada a la otra.

Luciano Benavides, junto con su compañero de KTM Toby Price, intentará atacar en las últimas etapas al representante de Husqvarna y líder del Rally Dakar, Skyler Howes FRANCK FIFE - AFP

El salteño se ilusiona con la victoria final y mientras tanto apoya a su compañero. “Llegamos a una sección en la que nos faltaba un waypoint y estaba en un lugar profundo, con piedras y mucho barro. Fue difícil navegar por ahí y sabía que nos estábamos desviando un poco. Luciano me alcanzó y rodamos juntos, muy rápido, en parte porque pensé que había perdido mucho más tiempo. Desde el repostaje a la meta hicimos un buen trabajo. Fue un día desafiante y estoy seguro de que habrá muchos más por venir a medida que avancemos hacia el final”, comentó Howes, que lleva cinco etapas al frente del clasificador general, aunque ahora la diferencia con Price es el tiempo que demanda un parpadeo.

Con 114 kilómetros de especial y 510 de enlace, la décima etapa resultará el ingreso a la parte más profunda del Empty Quarter, una zona no explorada por el Dakar. Husqvarna llevará la doble misión de resistir en lo más alto con Howes y profundizar el ataque de Luciano Benavides, que abrirá pista y buscará minimizar ese daño apoderándose de las bonificaciones que tienen aquellos que parten desde la cabeza de la etapa: el salteño apunta su rifle a lo más alto.