Ricardo Darín con Oscar Ruggeri: "Nos cuesta un huevo trabajar en equipo"

8 de septiembre de 2020

El primer actor argentino, Ricardo Darín, participó del programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports, y consideró que a los argentinos "nos cuesta un huevo trabajar en equipo". También criticó la idea de amigo-enemigo que, en su opinión, se expresa en diferentes espacios de la vida pública de nuestro país.

"Yo sé que esto es una gilada, pero soy de los que prefieren exaltar al rival. No me gusta denostar al rival", comenzó su reflexión el intérprete. Y agregó: "Me parece que la medida de tu hazaña, si lográs ganarle a tu rival, es precisamente eso. Una vez, me acuerdo que (Luis) Scola, a quien admiro muchísimo, no sé si en un olímpico o preolímpico había quedado Brasil afuera, y le pusieron un micrófono, y le dijeron: bueno, estarás contento de que Brasil quedó afuera. Y dijo: ¿Eh? ¿Cómo voy a estar contento? Yo quiero que esté adentro y tener la chance de poder ganarle. Es un gran equipo y lamento mucho que haya quedado afuera. Ese pensamiento es el que me gustaría que tuviéramos todos".

Sobre tomar las cosas de la vida como un Boca-River, Darín dijo que: "Todos somos responsables de no haber hecho un gran esfuerzo para evitarlo. (El fútbol) es un deporte que me maravilla y nunca dejo de maravillarme. Pero la primera vez que un chico por llevar puesta una camiseta de un rival en las afueras de un estadio fue asesinado, yo corto todo el fútbol en el acto. Ves, esto así no es. Cuando eso no ocurre y lo dejamos pasar, ahí es donde capa sobre capa nos vamos adormeciendo, y llega un momento donde en el bote, te fuiste metiendo tan para adentro, que cuando miras para la orilla, no la ves más. No sabés dónde fue que empezó".

"Yo creo que por eso estamos como estamos. Hay una falta de sentimiento común. Yo puedo estar en desacuerdo con algo que pienses vos, con respecto a cómo tenemos que caminar. Me gusta el debate la discusión, me parece que de eso se aprende mucho. Pero la pela para cortar la comunicación, no va", agregó.

Por otra parte, se manifestó como "un defensor de no considerar al rival un enemigo". "El rival es un rival, no un enemigo. Y esto lo podes trasladar a un montón de situaciones dentro de lo que es la vida. Cuando nos pasa lo que nos pasa, ahí te das cuenta que es una gilada estar peleándonos por boludeces. Esta es la realidad. Sería mucho más constructivo ponernos de acuerdo y mirar todos en una misma dirección a ver cómo nos paramos frente a todo esto, sin mezquindades, sin boludeces, porque hay muchas cosas muy importantes en juego. Hay mucho dolor".

Además, dijo que está "cansado de echarle la culpa a los políticos". "Es cierto que hay un descontento con la clase política en general, porque no está dando respuestas a lo que todos creen que necesitamos. Pero la verdad, es que me parece que tiene que ver con lo que somos nosotros".

Sobre la unidad entre los actores que piensan distinto, el actor de Nueve reinas, El hijo de la novia y El secreto de sus ojos, entre otras películas, consideró que lo que existe en su actividad, son "diferentes formas de pararte frente a todo lo que nos está ocurriendo".

Lo único que más o menos nos rescata y nos deja volar un poco con la cabeza, y fantasear y mirar el mundo como es afuera, es la ficción Ricardo Darín

En ese sentido, ejemplificó con el parate de los actores por la cuarentena: "Todos sabemos, con una mano en el corazón, que la actividad artística no ha sido considerada esencial. En un principio, yo coincidí con eso, pero en seis meses de encierro, lo único que más o menos nos rescata y nos deja volar un poco con la cabeza, y fantasear y mirar el mundo como es afuera, es la ficción. Eso, en gran medida, se lo debemos a todos los artistas".

Finalmente, el intérprete de 63 años, opinó que "tenemos individualidades maravillosas", pero "nos cuesta un huevo laborar en equipo. Viene una administración, la que sea (no estoy hablando de partidismos), y hace algo que está bien. El que viene atrás lo borra porque forma parte de lo que el otro se había anotado. ¿Y nosotros? ¿Por qué no sumas? ¿Por qué no lo corregís en vez de borrarlo del mapa? Es como una contienda permanente que apunta mucho más a ver quién la tiene más larga, que a ver cómo se sale de esto".