De Ricardo Darín a Nacha Guevara: quiénes son los famosos que se pronunciaron a favor de la marcha por la educación pública

Bajo el lema “en defensa de la educación pública”, la comunidad universitaria argentina se manifiesta este martes en oposición al recorte presupuestario que pone en jaque la posibilidad de continuar brindando clases en lo que resta del año. Artistas y personalidades destacadas de nuestro país expusieron sus críticas a la gestión de Javier Milei e impulsaron desde sus redes sociales la movilización en defensa del presupuesto educativo.

Nacha Guevara publicó un video con la Constitución Nacional

“A la marcha por la UBA con un libro”, arengó la artista desde su cuenta de Instagram y se mostró junto a una edición de la Constitución Nacional en sus manos.

Ricardo Darín y Dolores Fonzi se mostraron preocupados por el futuro del cine y de la educación

Tras pronunciarse en contra de la desfinanciación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) semanas atrás, Ricardo Darín volvió a posicionarse en defensa del cine nacional al expresar su descontento por los recortes en el organismo que se publicaron ayer en el Boletín Oficial. El actor dio a conocer su postura a través de las redes sociales al compartir un mensaje de la también actriz Dolores Fonzi, en el cual se denuncia la reducción de fondos destinados al desarrollo y producción cinematográfica en la Argentina aplicada por el Gobierno de Javier Milei.

posteo Darin

La actriz expresó su preocupación por el impacto que estos recortes tienen en la industria cinematográfica del país, afectando directamente a la producción de películas argentinas y al empleo en el sector. “El cine argentino es cine y es Argentina y no podemos permitir que la ignorancia, la indiferencia y el odio nos destruyan. Marchemos”, resaltó la actriz invitando a participar de la marcha convocada para hoy en favor de la universidad pública.

Lizy Tagliani recordó una emocionante anécdota de cuando era pequeña

Lizy Tagliani PATRICIO PIDAL/AFV

Al cierre de su programa Arriba Bebé en radio La Pop 101.5, la conductora se mostró a favor de la educación pública y reflexionó al aire sobre su propia experiencia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) donde estudia Derecho.

“Mi función es hacer reír, contar mi vida y si le sirve a alguien mi experiencia bienvenida sea. Pero a los 5 o 6 años, nos tomábamos el colectivo 306 con mi mamá en el Camino de Cintura. Tomábamos el bondi y yo siempre atrás, en el fondo, veía a muchos chicos y para mí las carpetas que usaban eran inmensas”, contó. “Yo le decía ‘ma, a donde van todos esos chicos?’. ‘A la facultad’, me decía mi mamá. ‘¿Y yo algún día voy a ir a la facultad’ y me decía ‘sí, todos van a la facultad’. La Universidad Pública, sobre todo la de Lomas de Zamora, es la facultad de todos los ‘Luisitos’ que alguna vez soñaron con ir a esa universidad después de laburar de policía o de mucama, como mi prima”. Conmocionada por sus recuerdos, agregó: “Llegar es difícil, pagarte los libros es muy difícil, trabajar, probablemente si tenés 3 o 4 pibes y además querés tener una carrera es muy difícil. Son esfuerzos constantes que uno hace, en mi caso, para llevarle a mi mamá el día que palme, el título y decirle ‘ves, uno en la familia terminó y se recibió y tiene un título universitario’”.

Finalmente expresó: “Es por eso que voy a ir. Desconozco la parte política y ojalá que se solucione y que sea todo lo mejor. Pero, fundamentalmente , [la universidad pública] es la gran posibilidad que tenemos muchos de tener la herramienta más importante que tiene el ser humano: el conocimiento ”.

Julieta Zylberberg: “Viva la educación pública, viva la UBA”

“Quiero manifestar mi enorme preocupación por el desfinanciamiento de la educación pública, de nuestra universidad pública”, expresó la actriz Julieta Zylberberg en un video compartido por el sitio Familias por la Educación Pública, y agregó: “Nuestra educación de altísimo nivel garantiza igualdad de oportunidades para todos los argentinos”.

“Nuestros días en el Carlos Pellegrini. Nuestra escuela. El año que egresamos y en el reencuentro 20 años después. Me dio a mis amigas que amo, me dio muchísimos conocimientos, los mejores profesores. Pero también me mostró el país en el que vivo, las diferentes realidades que coexisten, me enseñó de empatía, me enseñó a luchar por lo que es nuestro. Viva la educación pública, viva la UBA. Nos quieren brutos y dominados, no permitamos que eso pase”, escribió hoy junto a una foto en un aula del colegio donde estudió.

Esteban Lamothe: “No tengo título universitario, pero banco la educación pública”

Lamothe

El actor de El estudiante compartió en sus redes sociales varias fotografías en apoyo a la marcha del día de hoy y arengó la convocatoria “Es hoy”, escribió junto a una captura de una escena de la ópera prima de Santiago Mitre bajo el título “la educación pública a través del cine”.

El actor de Merlí, Frances Orella: “Se está degradando la enseñanza pública”

Francesc Orella, el actor protagonista de la serie de producción española Merlí, hizo una acérrima defensa de la educación pública argentina, con duras críticas al Gobierno nacional. El artista se sumó así a otros colegas y personalidades públicas que hicieron lo propio en vísperas a la Marcha Universitaria que se lleva adelante en diversas ciudades del país.

Julieta Díaz y un tierno posteo a favor de la educación pública

La actriz Julieta Díaz compartió tiernas fotos de dos momentos inolvidables de su paso por la escuela pública. En la primera fotografía se la puede ver con su guardapolvo blanco junto a sus compañeras de primaria en el colegio Juan De Garay en San Telmo. Y en la segunda imagen se aprecia el momento de su graduación en la secundaria República del Líbano en Barracas junto a abuela Celia “que llora sin parar de la emoción de que su única nieta termine la secundaria como ella no pudo”. Y agregó: “Gracias a la educación pública por tanto”.

Lola Arias agradeció su paso por la UBA

La escritora, actriz, performer y directora teatral argentina Lola Arias no se quedó atrás y compartió una sentida reflexión en sus redes sociales: “Estudié literatura muchos años en Puán pero nunca me recibí porque no me importaba el título ( después me arrepentí). Estudié escritura dramática en la EMAD y estrené mi primera obra en el Centro Cultural Rojas y llovió dentro del escenario por problemas de filtraciones. Mi madre fue profesora de literatura en Puán y viví de cerca la lucha de lxs docentes… Conocí a las personas más brillantes del mundo en la universidad argentina. Tuve lxs profesorxs más geniales y lxs compañerxs más inspiradxs e irreverentes”, escribió junto a una fotografía de su libreta universitaria.

“Todo lo que me pasó en la vida fue gracias a la educación pública que tuve en este país. Los mejores recuerdos de mi juventud son de los pasillos de Puán y de sus baños putrefactos. El sueño de estudiar y tener un futuro no puede ser un privilegio de lxs que lo pueden pagar. Nuestra universidad necesita más recursos, no este desguace. Nos vemos en la marcha”, cerró.

Gustavo Santaolalla fue otra de las figuras que ratificó su apoyo a la marcha estudiantil en reclamo de un mayor presupuesto en un video en su cuenta de X : “Por una universidad libre, laica y gratuita”, arengó.

Educación pública, gratuita y federal SIEMPRE! 🇦🇷 pic.twitter.com/RA6qGCZJcq — Gustavo Santaolalla (@santaolallaok) April 23, 2024

Dalma Maradona también se sumó a la causa desde sus redes sociales. “Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante 5 años y recibirme ahí. Igual, ¡no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla! En este caso, orgullosa de haber sido parte ”, sostuvo. Además de los mencionados, varios otros artistas y figuras públicas hicieron públicas sus opiniones sobre la educación pública, como Juan Minujín, Mariana Enríquez, León Gieco y Lola Berthet.

El posteo de Dalma Maradona instagram.com/dalmaradona

Unidos por la educación pública

Violeta Urtizberea junto a Dolores Fonzi y Santiago Mitre instagram.com/violeurtizberea

Violeta Urtizberea también se sumó a la marcha y posó desde las calles porteñas junto a Dolores Fonzi y Santiago Mitre y otras amigas. Muy cerca de ellos, Julieta Nair Calvo también salió a pelear por la educación pública y gratuita y no dejó de compartir una historia de Instagram de la cantidad de gente que estaba a su alrededor.

Mercedes Morán fue otra de las actrices que no se perdió la movilización. “ Respirando humanidad. Viva la cultura ”, escribió en un posteo en donde compartió una foto de lo que se encontró en las calles porteñas.

El posteo de Julieta Nair Calvo desde la marcha instagram.com/julietanaircalvo

Un cantante comprometido

A través de su cuenta de Instagram, Walas, el cantante del grupo Massacre, también demostró su apoyo a la educación pública. “Hola, soy Wallas, cantante de Massacre. Me sumo a la lucha en defensa de la educación pública. Yo me forjé en escuelas públicas, mi nena actualmente va al Esnaola, que es escuela pública. La educación pública y la salud pública son las bases del capital humano. Así que sumo mi voz en defensa de la educación pública”, expresó en un video que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo. Más tarde también subió algunas historias de la movilización, en la que se lo podía ver acompañado de su colega Ricardo Coleman.

