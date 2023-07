River campeón: el llanto de Martín Demichelis tras la consagración en el Monumental y el abrazo con Evangelina Anderson

escuchar

En el marco de la celebración del nuevo título que consiguió River Plate en la Liga Profesional de Fútbol, su entrenador, Martín Demichelis, se emocionó hasta las lágrimas al finalizar del encuentro en el que el millo derrotó 3 a 1 a Estudiantes de La Plata. El DT llegó en noviembre de 2022 al club de Núñez y en su primer campeonato logró el título local del fútbol argentino con cifras arrolladoras.

Dos fechas antes de que termine el torneo y con nueve puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Talleres de Córdoba, River ganó su título local N°38 y estiró su marca como el máximo ganador en el ámbito doméstico.

En un clima, de alegría, frente a un Monumental en el cual no cabía un alma más, Martín Demichelis fue uno de los protagonistas de la victoria millonaria y protagonizó un momento que quedará enmarcado en el recuerdo de los hinchas.

Al igual que Ramón Díaz en el campeonato que consiguió River en 2014 y casi de la misma forma que Marcelo Gallardo en su primer campeonato con el club en 2014 cuando consiguió la Copa Sudamericana, el ex-Bayern Múnich rompió en llanto. Y es que cuando se terminaba el tiempo agregado de tres minutos que indicó el árbitro, el director técnico se mostró emocionado e incrédulo ante lo sucedido . Acto seguido, y mordiéndose la lengua, se quebró en llanto frente a las cámaras por la alegría de su primer título en River como entrenador.

Qué dijo Demichelis tras coronarse campeón

Tras consagrarse campeón, Demichelis hizo declaraciones en diálogo con ESPN: “Esto no es del cuerpo ni de los jugadores, es de todos, es del mundo River que hoy está feliz. Me alegro de haber aportado este granito de arena a una historia muy enriquecedora. Estoy emocionado, feliz. Es muy difícil explicar lo que es ver desde adentro al Monumental feliz”, dijo.

Y continuó: “Fuimos sobre todo en el primer tiempo la demostración de por qué somos campeones, me siento representado por los jugadores, salimos campeones a lo River, y solo tengo palabras de agradecimiento para mucha gente que me ayudó”.

El DT sostuvo que intentó distintas tácticas, pero que siempre tuvo convicción. “Uno intenta tantísimas cosas, desde ideas locas que tenemos los entrenadores, pero estaba convencido de que lo podíamos hacer de la manera que al hincha de River le gusta y gracia a Dios y con los jugadores a pesar de que llegó un entrenador nuevo se adaptaron, se divirtieron”, resaltó.

También, resaltó las derrotas que atravesó el millonario durante la Liga Profesional: “Hemos tenido partidos malos, pero a lo largo del torneo creo que fuimos justos ganadores. Me siento muy orgulloso de haber sido parte de este plantel. Es muy grande este estadio, mucha gente, fiel, hace años que no para de llenar el estadio no importa la hora el día”, sentenció Demichelis.

En ese sentido, ponderó la importancia de su familia y su esposa Evangelina Anderson. “Sin mi mujer hubiera sido imposible el día a día, por todo lo que significa ser el entrenador de River, lo pude disfrutar y tuve la energía para seguir adelante. Hubo momentos difíciles como los primeros partidos que perdimos...”.

Por la noche, Anderson y Demichelis se fundieron en un abrazo tras el triunfo del millonario. Vale recordar que la exmodelo y sus tres hijos regresaron a la Argentina y abandonaron la ciudad alemana donde vivían tras la asunción de Demichelis el 15 de noviembre como director técnico de River, en un nuevo desafío profesional nada más y nada menos que en el club que lo formó como jugador de fútbol.

“Se bancó venir a la Argentina y ella sabe que venimos de vivir una semana muy especial, así que esto se lo dedico a ella también”, había dicho Demicheli en otra oportunidad.

