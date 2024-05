Rodrigo De Paul cumplió 30 años, publicó fotos con sus hijos y compartió una profunda reflexión

Escuchar

La exposición mediática de Rodrigo De Paul creció en los últimos años. No solo por su rendimiento deportivo, que lo condujo a ser uno de los pilares de la obtención de la Copa del Mundo 2022 con la Selección argentina, sino por su vida personal, sobre todo cuando se puso de novio con una de las cantantes más populares del momento, Tini Stoessel; si bien la relación no prosperó, el futbolista se convirtió en uno de los más queridos a nivel nacional. Este viernes 24 de mayo cumplió 30 años, momento en que miles de fanáticos demostraron el cariño que le tienen y lo llenaron de mensajes de buenos deseos.

En el último tiempo, Rodrigo De Paul se volvió uno de los mejores jugadores de la Selección argentina por su rendimiento, su entrega y, en especial, su manera de defender a Lionel Messi dentro del campo del juego. Además, fue protagonista de la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022. Pero no solo agradó dentro de la cancha, porque fuera de ella se mostró como uno de los más verborrágicos del plantel por su divertida forma de ser.

Rodrigo De Paul cumplió 30 años. Foto/Instagram: @rodridepaul

Rodrigo De Paul junto a sus dos hijos. Foto/Instagram: @rodridepaul

Con motivo de su cumpleaños número 30, el jugador compartió un sentido mensaje a través de su cuenta personal de Instagram junto a un carrusel de imágenes que dejó en evidencia su gran presente personal y profesional.

“Llegaron los 30, aquí los abrazo para seguir experimentando y guardando momentos que me hacen ser quien soy”, introdujo el mediocampista del Atlético Madrid, y luego añadió: “Gracias a todos los que se acordaron de un día que siempre es especial. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más”.

En el carrusel de imágenes compartió una fotografía de espaldas junto a los dos hijos que tuvo con Camila Homs, Francesca y Bautista, con los que camina en la Ciudad Deportiva de Majadahond, donde entrena el plantel profesional del Atlético Madrid. Luego, mostró algunas imágenes con cada uno de ellos: en una le pinta las uñas a Francesca, y en la otra posa con Bautista, con el mismo verde de outfit.

Rodrigo De Paul junto a su hija Francesca. Foto/Instagram: @rodridepaul

Rodrigo De Paul junto a su hijo Bautista. Foto/Instagram: @rodridepaul

Pero la postal que más emocionó a todos es la que se muestra con una sonrisa durante el último amistoso con la Selección argentina, luciendo la nueva indumentaria que lleva el parche de Campeón del Mundo en el pecho.

“Feliz cumple ‘motorcito’, que sigan hablando, los de afuera son de palo”; “Es perfecto, mira todas las fotos, especialmente la de los niños”; “Te amo De Paul, te mereces todo” y “Los 30, en tu mejor momento de reflexión y ahora te toca volver a la felicidad de nuevo y para siempre”, fueron algunos de los mensajes de fanáticos con más likes en la caja de comentarios.

Además, Rodrigo De Paul compartió en sus stories una imagen de niño con la camiseta de Racing Club de Avellaneda en el Cilindro, cuando recién comenzaba su sueño de ser futbolista. “Nada de todo eso creí que podía pasar. Solo tenía una certeza, que siempre lo iba a intentar”, concluyó.

