Rodrigo De Paul es uno de los futbolistas que más huella dejó en la gente luego de la conquista del Mundial de Qatar 2022. Es que no solamente fue una de las columnas vertebrales en todo el ciclo de Lionel Scaloni, que también conquistó la Copa América 2021 y la Finalíssima ante Italia en 2022, sino que además generó un feeling especial con la gente por su personalidad y la importancia que tuvo para que Lionel Messi se sienta contenido por el grupo en cada entrenamiento, en cada partido. Y cada vez que habla, lo hace a corazón abierto. Así festejó en el Mundial, así defiende a sus compañeros cada vez que ve que el grupo se siente amenazado por rivales.

“A mí se me nota mucho como me siento. Soy muy transparente, y tener un Mundial te da autoridad y te posiciona en otro lugar. Pero eso hay que cuidarlo”, se sinceró.

Y se anima a hablar sin pelos en la lengua. Por eso fue una sorpresa a medias cuando Jorge Valdano, en la entrevista que le hizo para su programa “Universo Valdano” de Movistar +, le consultó: “¿Sientes, como siento yo, que eres más importante en la selección argentina que en Atlético de Madrid?”, le preguntó al mediocampista, el exfutbolista y actual periodista que también fue campeón del mundo con la selección en México 86.

Rodrigo De Paul con Lionel Messi y la Copa del Mundo 2022 Instagram @rodridepaul

“Sí, creo que si. Depende de uno. Creo que yo tengo que dar un paso adelante en Atlético de Madrid. La diferencia fue que cuando yo llego a la selección argentina no había una estructura tan sólida, de jugadores o de una línea de cómo se hacían las cosas... Tuve mucha más injerencia en esa toma de decisiones”.

“En Atlético de Madrid ya hay una base totalmente construida, y uno de sube a ese micro. Este año me siento mucho más importante. En el primer y segundo año uno se va conociendo e intenta leer el mensaje del club y del vestuario. Pero este año me siento con mucha más injerencia”, explicó De Paul sobre su presente en el equipo que conduce Diego Simeone: “Este año me siento mucho más importante. En el primer y segundo año uno se va conociendo e intenta leer el mensaje del club y del vestuario. Pero este año me siento con mucha más injerencia”.

Hace un tiempo, el propio Cholo Simeone había reconocido que De Paul no estaba en un buen nivel, al menos cuando se ponía la camiseta de Atlético de Madrid. El 5 de noviembre de 2022, previo a la cita en Qatar, el entrenador había dicho: “Sabe que lo vamos a seguir y obviamente que tiene que demostrarle al club y al equipo todo lo que hace en la selección, que es fantástico. Acá a veces lo hace muy bien y hay veces que tiene menos continuidad”, había dicho sobre el rendimiento del mediocampista, frase que acompañó con un gesto de sube y baja con su mano. “Ojalá que siga mejorando porque lo necesitamos”.

Entrenamiento de la Selección Argentina Lionel Messi y De Paul Aníbal Greco

De Paul hizo un balance de lo que fue su carrera con Valdano. Sus orígenes en el fútbol, el duro salto desde Racing al Valencia con apenas 19 años, su redescubrimiento como futbolista en el Udinese Calcio (y la importancia que tuvieron la nutrición y la preparación física en su cambio) y sus vivencias con Messi y con la albiceleste para ganar el Mundial.

De Paul es uno de los grandes socios de Lionel Messi dentro y fuera de la cancha. Luego del triunfo ante Brasil por las Eliminatorias por 1-0 en el Maracaná, con el gol de Otamendi de cabeza, el ex mediocampista de Racing elogió al capitán en las redes sociales: “Defendiste a la gente y jugaste desgarrado por nosotros, gracias capitán”. Es que esa noche llamó la atención la condición física del 10, por la que debió ser atendido por los médicos durante el partido. Precisaba masajes en la zona del aductor de su pierna izquierda.

Ya antes del Mundial, De Paul ponía el foco en Messi: “La gente quiere que Argentina salga campeona del mundo, pero sobre todo tiene muchas ganas de que Leo (Messi) gane esta Copa. Y no solo en Argentina pasa eso, también en otros lugares del mundo. Leo ya ha dejado un legado muy relevante en la selección, eso es lo más importante. Todo lo que ha generado para el fútbol argentino va a quedar para la historia, no necesita nada más para reafirmarlo. Pero nosotros tenemos que ayudar para que Messi gane este Mundial simplemente porque sería algo muy merecido. Es lo que deseamos todos a los que nos gusta el fútbol, ¿no?”.

Y hasta justificaba sus actitudes en la cancha y su mención el por qué ponía tanto el punto en esa dirección: “Siempre me gustó tener un rol importante, nunca fui de pasar inadvertido. Pero en la selección tenemos un líder que es muy grande, una figura muy importante, alguien que, además de jugar como juega, con la palabra ya simplifica todo. Obviamente, cuando habla Leo se lo escucha con mucha atención. Entonces el rol que intento cumplir en la selección es del lado del ejemplo: entrenar a full, que el equipo sepa que siempre puede contar conmigo dentro y fuera del campo, entender cada momento que pasamos, aportar alegría, diversión al grupo. Eso te lleva a ser un referente. Pero no es solo un tema de actitud. Cuando las cosas te salen bien dentro de la cancha, tus compañeros empiezan a confiar más en vos, a respetarte más también fuera del campo. Creo que todo eso me condujo a ser no sé si un líder, pero sí un jugador importante dentro de la selección argentina. El líder es Messi”.

Después de conquistar Qatar, todo se potenció mucho más en el grupo que tiene a Messi como líder y a De Paul como uno de sus soldados. La selección los disfruta y el volante hasta se anima a reconocer que en la Argentina el juego fluye todo tan bien que debe rendir en la misma dirección en Atlético de Madrid.

