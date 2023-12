escuchar

Este lunes, Camila Homs se despidió de la pista del Bailando 2023 (América). La modelo no fue eliminada del certamen, sino que por decisión propia abandonó la competencia. Además, entre lágrimas, escuchó el letal consejo por parte de Moria Casán al revelar cuál fue el motivo que la llevó a bajarse del ciclo.

Por primera vez en su historia, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli tendrá su continuidad durante el mes de enero, debido a que su comienzo fue en septiembre. Este habría sido el motivo por el cual Camila Homs decidió dejar su puesto como participante. Aunque una pelea con la participante Martina Morales, causó rumores de renuncia antes.

No obstante, en el día de su despedida, Homs blanqueó el motivo puntual que la llevó a ser determinante con su decisión. “Mis hijos van a ser mi prioridad siempre. Son muy chiquitos, me doy cuenta de que están creciendo muy rápido y me pasa de siempre sentir culpa cuando no estoy”, indicó.

Además, señaló que en estos momentos los dos pequeños comienzan sus vacaciones de verano y compartir tiempo con ellos es muy importante para ella. “Me imaginaba yo teniendo que ensayar todos los días, sin poder irnos a un lugar donde ellos disfruten, sin estar con la mamá todos los días como ellos quisieran y no me lo podía permitir”, expresó entre lágrimas. En la misma línea informó que los menores viajarán con ella para a visitar a su padre, Rodrigo De Paul, a Europa, por lo tanto, el tiempo compartido es menor.

Camila Homs se despidió de la pista del Bailando (Captura video)

A pesar de la tristeza que le genera esta situación, la modelo aseguró que está convencida de su accionar. Pero fue Moria Casán quien a la hora de su devolución como jurada del ciclo se tomó su tiempo para brindarle una “sugerencia” personal. “Me parece maravilloso que priorices a tus hijos pero siempre pensá en vos. Porque después los niños huyen y te agarran el síndrome del nido vacío”, introdujo, y causó el llanto de la participante.

“Yo entiendo que priorizás porque tenés al papá en otro lado y todo se complica, pero también me parece que podrías conciliar las cosas para priorizarte, porque siempre estás pensando en los demás al final”, continuó la One.

En la misma línea, lanzó un cuestionamiento hacia el jugador del seleccionado nacional. “Vos tenés ganas de seguir en esto y tenés que seguir con tus chicos y el chico se lo tenés que llevar al padre... ¿El padre no puede venir a buscar a los chicos y dejar de romper las pe...? De Paul: por favor, ya que paseás también, vení a buscar a los chicos. La chica sigue acá, no se tiene por qué ir”, cuestionó la jurado, fiel a su estilo con “lengua karateca”.

En ese entonces, en búsqueda de despegar a De Paul de la situación - sin ni siquiera querer que sea nombrado - la modelo aseguró que la decisión fue por una cuestión meramente personal, al tener en claro cuáles son sus prioridades. Entre lágrimas y agradecimientos, se despidió de la pista. Mónica Farro, quien quedó eliminada del certamen por el voto del público, será su reemplazante.