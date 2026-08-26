Rodrigo Palacio sorprendió al debutar en un equipo de básquet de Tres Arroyos

El exfutbolista Rodrigo Palacio, reconocido por su paso por Boca, la selección argentina y distintos clubes de Europa, volvió a destacarse, pero esta vez en otro deporte. La Joya debutó en TresaBasquet, un equipo de Tres Arroyos, y tuvo una actuación decisiva en la victoria 73-54 ante La Torcacita, último campeón del Torneo Centro-Sur.

Palacio terminó el encuentro con 12 puntos, seis asistencias y cinco robos, según informó Diario3. Su aporte ayudó al conjunto dirigido por Víctor “Cabe” Rodríguez a cortar una racha de tres derrotas consecutivas y asegurar la clasificación a las semifinales del certamen.

El exjugador de fútbol formó parte del equipo que la selección argentina presentó en los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014

El exdelantero fue titular y, de acuerdo con la crónica del medio local, su presencia le aportó al equipo jerarquía física y técnica. Desde el comienzo contribuyó a ordenar el juego y fue protagonista del buen arranque de TresaBasquet, que consiguió un parcial de 16-0 durante los primeros cinco minutos. Más de 100 personas presenciaron su debut.

La presentación tuvo, además, una conexión particular con su trayectoria como futbolista: antes de pasar por Banfield y llegar a Boca, Palacio jugó en Huracán de Tres Arroyos. Años después, volvió a competir en esa ciudad, aunque esta vez dentro de una cancha de básquet.

Durante su juventud, Rodrigo Palacio jugó al básquet en el club La Falda de Bahía Blanca

Por otra parte, esta no es la primera experiencia de Palacio en el básquet. El bahiense, de 1,76 metros, practicó ese deporte durante su juventud en el club La Falda, de su ciudad natal, antes de iniciar la carrera que lo llevó a destacarse como futbolista profesional.

En septiembre de 2022 se retiró del fútbol profesional. Brescia fue el último equipo en el que jugó antes de ponerle fin a su carrera. Luego, como contó LA NACION, se incorporó a Garegnano, un conjunto que competía en la Serie D del básquet italiano.

Rodrigo Palacio jugó en Inter entre 2012 y 2017 Reuters

Su recorrido más reconocido, sin embargo, fue dentro de las canchas de fútbol. Palacio comenzó su carrera en Bella Vista, donde pasó al plantel principal en 2001. Al año siguiente se incorporó a Huracán de Tres Arroyos y, en enero de 2004, fue transferido a Banfield. Su llegada a Boca se produjo a comienzos de 2005.

En el club de la Ribera disputó 185 partidos, convirtió 82 goles y obtuvo ocho títulos. Fue campeón de la Copa Sudamericana en 2005 y de la Copa Libertadores en 2007, además de conquistar las Recopas Sudamericanas de 2005, 2006 y 2008. También ganó tres campeonatos argentinos, en 2005, 2006 y 2008. En el plano individual, terminó como máximo goleador del Torneo Apertura 2006, con 12 tantos.

Con Boca, Rodrigo Palacio convirtió 82 goles y obtuvo ocho títulos

Después de cuatro años en Boca, en julio de 2009 fue transferido a Genoa a cambio de 4,9 millones de euros. Tres temporadas más tarde pasó a Inter, que pagó 10,5 millones por su pase. En el conjunto de Milán permaneció hasta 2017, cuando se incorporó a Bologna. En agosto de 2021 llegó a Brescia, donde completó la última temporada de su extensa trayectoria como futbolista, después de jugar durante más de una década en Italia.

Palacio también disputó 27 partidos y convirtió tres goles con la selección argentina. Participó de los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014. En este último formó parte del equipo dirigido por Alejandro Sabella que alcanzó la final y cayó ante Alemania.