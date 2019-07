Los Springboks rescataron un punto dorado en Wellington Fuente: AP - Crédito: Ross Setford

Lo que le pudo pasar el sábado pasado en Vélez con los Pumas le sucedió ahora en Wellington: si bien no perdieron, los temibles All Blacks se quedaron con un sabor amargo en el final, ya que Sudáfrica le igualó con un try de Herschel Jantjies en el último minuto. Fue 16-16, por la segunda fecha del Rugby Championship.

Los All Blacks se imponían por 16-9, pero no pudieron asegurar la victoria. Llegó el try de Herschel Jantjies y la conversión de Handre Pollard para un empate que envalentona a los Springboks al punto tal de que pueden ser campeones el sábado 10 de agosto en Salta, cuando enfrenten a los Pumas. Ello porque con este resultado obtenido en la tierra de los campeones del mundo, sumado a la victoria inaugural frente a los Wallabies (35-17), los dejaron como punteros del certamen: tienen 7 unidades contra 6 de Nueva Zelanda.

Además del try y la conversión del final, Sudáfrica marcó otros tres penales por intermedio de Pollard. Para los All Blacks, Jack Goodhue apoyó un try, a lo que se sumó una conversión y un penal de Beauden Barrett y dos penales de Richie Mo'unga.

En el historial jugaron 98 veces, Nueva Zelanda ganó 58 veces, Sudáfrica en 36 y empataron en solo cuatro ocasiones.

Los equipos formaron así:

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Ben Smith, Jack Goodhue, Sonny Bill Williams y Rieko Ioane; Richie Mo'unga y TJ Perenara; Matt Todd, Kieran Read y Shannon Frizell; Samuel Whitelock y Brodie Retallick; Owen Franks, Codie Taylor y Joe Moody.

Sudáfrica: Willie Le Roux; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian De Allende y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Faf de Klerk; Peter Steph du Toit, Duane Vermeulen y Kwagga Smith; Franco Mostert y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcom Marx y Steve Kitshoff.

