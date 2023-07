Santiago Carreras en los Pumas: entre su talento, su nuevo papel y su falta de precisión

escuchar

La derrota de los Pumas por 22-21 en Ellis Park en el cierre del Rugby Championship dejó buenas señales en la construcción del equipo rumbo al Mundial de Francia. La reacción en el segundo tiempo frente a Sudáfrica, el campeón del mundo, fue un augurio positivo en un encuentro que se definió por la agresividad en el contacto del local en el primer tiempo y la falta de puntería de los argentinos en el segundo.

En este contexto Santiago Carreras volvió a tener un rendimiento entre vaivenes, en su primer partido en la función de pateador a los palos, ante la ausencia de Emiliano Boffelli, que había jugado todos los minutos del ciclo de Michael Cheika. Carreras asumió por momentos ese papel en su club, Gloucester, con 23 aciertos en sus 33 envíos a la hache, o sea, 69,6% de eficacia. En la altura de Johannesburgo empezó con el pie derecho y anotó los nueve puntos de los Pumas en el período inicial, incluida una patada de larga distancia. En el segundo un kick desde la mitad de la cancha se fue desviado a los 7 minutos, y uno a 40 metros del in-goal, a los 20. Tampoco logró el gol del try de Mateo Carreras, que habría dejado a los Pumas a tiro de try convertido. Eso llegó en la última jugada, por medio de Gonzalo Bertranou.

El apertura Carreras no tuvo muchas oportunidades de ejecutar un juego de conducción, algo que estaba en examen; la defensa de Springboks lo asfixió. afp - AFP

Durante los 69 minutos en que estuvo en la cancha, el cordobés expuso varias facetas virtuosas de su juego. Fue extraordinario en las disputas aéreas frente a un rival especialista en ese rubro, Springboks. Mostró destellos de su talento cuando recibió desde el fondo de la cancha, pero también dudas en la conducción del equipo. Su manejo de los tiempos aún dista de lo que se pretende en ese puesto, y el 10 esta vez no fue una amenaza en ataque. Su principal virtud es explotar los espacios, y en Ellis Park tuvo pocas oportunidades de romper la defensa sudafricana.

En el plano defensivo, el jugador de 25 años tuvo un gran cierre contra Kurt-Lee Arendse y sacó de la cancha al picante wing en la última pelota de la etapa inaugural. No así ante el gigante Eben Etzebeth, que le tiró sus 122 kilos y lo arrolló para anotar el primer try de la tarde en Johannesburgo. Por el golpe, debió dejar la cancha 11 minutos, en los cuales lo suplantó Tomás Albornoz, que en ese corto lapso generó un miniquiebre y mostró su desparpajo para jugar y asumir las riendas del seleccionado. Cuando Carreras aprobó el protocolo de conmoción cerebral y reingresó, el tucumano no volvió a tener una chance.

Los 122 kilos del colosal Eben Etzebeth pasaron por arriba de Santiago Carreras rumbo al primer try de Sudáfrica en Ellis Park. Agencia AFP - AFP

De buena temporada en Benetton, de Italia, Albornoz es uno de los siete jugadores que debutaron en el ciclo de Cheika, pero dispuso de pocos minutos de calidad. De las siete veces en que estuvo entre los reservas, entró a la cancha en apenas cuatro, y acumula escasos 27 minutos. Logró un try en la victoria de 2022 sobre Wallabies en San Juan, pero el staff de la selección optó por darle la más tiempo en ese puesto a Santiago Carreras, que en la última temporada, en Gloucester, ocupó esa posición diez veces entre la inglesa Premiership y la europea Champions Cup.

En 20 de los 21 últimos tests de los Pumas, Carreras utilizó la camiseta 10. Una apuesta que empezó por la pronunciada baja de rendimiento del histórico Nicolás Sánchez, el máximo goleador de todos los tiempos del seleccionado argentino, que aún lucha por un lugar en Francia 2023. Domingo Miotti, con poco rodaje en su club, Glasgow Warriors, y el experimentado Benjamín Urdapilleta, de Clermont, fueron descartados. En la mente del cuerpo de entrenadores, ellos no encajan en el estilo vertical que quieren impregnarles a los Pumas.

Compacto de Springboks 22 vs. los Pumas 21

La apuesta fue empezada por Mario Ledesma en la última etapa de su era y confirmada por Cheika, que confía en Santiago Carreras a punto tal que, de no mediar inconvenientes, el cordobés será el 10 de los Pumas en Francia 2023. Quedan dos partidos para el debut en la Copa del Mundo, que será frente a Inglaterra en Marsella. Todos los cañones apuntan al 9 de septiembre, y algo más allá.