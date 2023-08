Los Pumas, rumbo al Mundial: lo bueno y lo malo, y todo lo que hay que tener en cuenta

escuchar

El gesto adusto de los jugadores y el cuerpo técnico tras la derrota ante Sudáfrica refleja la severidad del caso. Los Pumas tenían una inmejorable oportunidad de darse una inyección de confianza de cara al Mundial de Francia 2023 y, en cambio, profundizaron algunas dudas con las que habían arrancado la temporada. A pesar de que la despedida ante el público argentino no fue la esperada y resultó en un llamado de atención, el balance de los cuatro partidos que disputaron en esta primera etapa de la preparación, la más exigente, es auspicioso. Los partidos del Rugby Championship, ante Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, habían marcado un ascenso escalonado que se frenó con la caída en Vélez. Antes de conocer los 33 que viajarán al Mundial y continuarán con la preparación en Portugal y España, donde el 26 enfrentarán al seleccionado local en el último amistoso antes del estreno ante Inglaterra, vale hacer un escaneo de dónde están parados los Pumas.

Mejor que hace un mes, peor que dentro de un mes

En el balance general, los Pumas dieron un paso al frente respecto de cómo llegaban, sobre todo luego las derrotas con Gales y Escocia con que cerraron 2022. Se mejoró en cuestiones estructurales como la disciplina, el scrum (gradualmente) y el maul defensivo. La defensa, por momentos, evidenció ser el estandarte que pretenden, la génesis de todo el andamiaje, y por momentos pecó por errores de coordinación. En todas estas cuestiones todavía el techo está lejos y hay margen para mejorar de aquí al 9 de septiembre.

Michael Cheika, en uno de los entrenamientos de los Pumas Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

El ataque fluye si hay inercia, si no…

Desde que asumió, Cheika advirtió que los progresos en el juego de ataque recién aparecerían en 2023. Y así fue. En Sydney y en Johannesburgo se vieron cosas muy interesantes, con acciones de juego continuado al estilo irlandés (un claro aporte de Contepomi desde Leinster) y capacidad de generar quiebres. El sábado, donde casi no hubo quiebres ni acciones de varias fases, quedó en claro que para ello primero hay que imponerse en la batalla física. Falta definición en los últimos metros.

La cabeza, el mayor rival

Desde tiempos inmemoriales, la falta de regularidad es la mayor falencia de los Pumas. “¿Cómo se puede ir creciendo desde el primer partido con Nueva Zelanda y ahora caer así?”, se preguntó Cheika. “Es una cuestión mental”, respondió. El sábado fue un amistoso, pero si eso ocurre durante el Mundial equivale a volverse a casa antes de tiempo.

Cinti llegó para quedarse, ¿Rubiolo también?

La mayor revelación de estos cuatro encuentros fue la del centro Lucio Cinti. El joven de 22 años estuvo en la cancha en los 320 minutos que disputaron los Pumas. Demostró ser un jugador completo, con velocidad, juego aéreo, tackle, patada, elusión, visión. Rindió mejor de 13 que de 12. Santiago Chocobares está llamado a acompañarlo, pero sólo se pudo mostrar 80 minutos, ya que al inicio tuvo descanso y el sábado salió al minuto de juego por un golpe en la cabeza. Otro jugador que sorprendió e hizo méritos para ser uno de los 33 es el segunda/tercera línea Pedro Rubiolo, que en caso de ser seleccionado sería el más joven del plantel (20 años).

Lucio Cinti, la revelación del seleccionado en estos partidos Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Carreras será el apertura titular, ¿quién es el suplente?

No hubo espacio para probar alternativas. La apuesta por Santiago Carreras como número 10 es clara. Cumplió esa función desde el inicio en todos los partidos y sólo salió unos minutos cuando estuvo golpeado ante los Springboks en Johannesburgo. Sánchez ingresó en los primeros dos partidos (27 minutos) y Albornoz en los últimos dos (28), y Carreras pasó de fullback. Cheika deberá optar por la experiencia de Sánchez o el mayor atrevimiento de Albornoz. “Queremos jugadores que se adapten al sistema y no al revés”, dijo Felipe Contepomi el jueves. Ventaja para Albornoz. Si lleva a ambos debería resignar un tercer medio-scrum, complicado por las dudas que presenta Cubelli en cuanto a lo físico.

Cubelli va al Mundial, ¿pero cómo llega?

Hay dos jugadores que no vieron acción, pero tienen peso propio como para estar entre los 33. Marcos Kremer, suspendido, y Tomás Cubelli, que tuvo un año complicado con lesiones y no llegó en óptimas condiciones físicas, por lo que se prefirió que se enfocara en ese aspecto. “Va a estar para el partido ante España”, anticipó Cheika (también estará habilitado Kremer). A pleno físicamente le da al puesto una dimensión más que Bertranou, pero la dinámica es una condición clave en el esquema de Cheika.

Tomas Cubelli Cameron Spencer - Getty Images AsiaPac

A Isgró le alcanzaron 73 minutos para subirse al avión

Aparte de Mateo Carreras y Emiliano Boffelli, que serán los wings titulares, el resto de los convocados jugó un partido cada uno, con la excepción de Delguy, que iba a actuar ante All Blacks pero se lesionó en la previa y no sumó minutos. El que mejor rindió fue la estrella de Pumas 7s, Rodrigo Isgró. Su actuación ante Wallabies le alcanzó para ganarse un lugar, aun cuando no completó su adaptación al juego de 15. Es decir, tiene mucho margen para seguir creciendo. Ni Cancelliere, ni Imhoff, ni Cordero, ni Bogado levantaron la mano. Hay lugar para uno más, y todo indica que será el tryman de los Pumas en Mundiales.

González es el nuevo 8

El experimento de ubicar a Juan Martín González como número 8 fue mejorando partido a partido. Le costó la base del scrum ante Australia, pero lo fue corrigiendo en los siguientes dos partidos. Le sobran destrezas y ductilidad. Y no le afectó en su rendimiento individual, donde mantuvo el protagonismo que había alcanzado en 2022. Hará un buen tándem con Pablo Matera (otro que jugó los 320 minutos) y Marcos Kremer.

Juan Martin González Joe Allison - Getty Images AsiaPac

La vuelta de Petti, la mejor noticia

Guido Petti Pagadizábal no jugaba un partido de rugby desde septiembre pasado, cuando sufrió una lesión en la rodilla en el último partido del Rugby Championship (ante Sudáfrica en Pretoria). El sábado, 47 minutos le alcanzaron para demostrar su clase mundial. Un jugador indispensable, capaz de darle un plus al equipo en varias dimensiones, tanto en las formaciones fijas, en la batalla cuerpo a cuerpo y en el juego suelto. “Recién arranca esto, en el día a día voy a seguir trabajando para llegar de la mejor manera al Mundial”, dijo tras el partido.

¿197 caps afuera?

Agustín Creevy se convirtió en el primer Puma en llegar a los 100 caps, lo que demuestra lo difícil que es alcanzar ese logro. Así y todo, hay tres jugadores que tienen un largo recorrido en el seleccionado y están con un pie afuera de la lista. Ellos son Nicolás Sánchez (97 caps), por lo expuesto más arriba; Matías Orlando (50), que no vio un minuto de acción en estos cuatro partidos, y Santiago Cordero (50), que pelea mano a mano con Juan Imhoff (43). Hoy al mediodía se develará el misterio.

Agustín Creevy es el primer jugador de los Pumas que llega a 100 caps Santiago Filipuzzi

Samoa no será un rival fácil

Los antecedentes colocaban a Samoa como un rival accesible (dos triunfos en los últimos dos Mundiales, ante Estados Unidos y Rusia), lejos de sus épocas de gloria en los 90. Sin embargo, en sus primeros dos partidos este año demostró que el duelo del 22 de septiembre en Saint-Étienne no permitirá desatenciones. Reforzado con los ex All Blacks Charlie Faumuina y Lima Sopoaga y el ex Wallaby Christian Leali’ifano, venció a Japón (con el aliciente de que jugó la mayor parte del partido con uno más) y goleó a Tonga. Chile, en cambio, fue aplastado por el pack de Argentina XV.