Academia de buen rugby: CASI brilló, superó a uno de los candidatos y se ilusiona

Ánimo de alegría y euforia, como desde hacía años no sucedía. Este CASI ilusiona a su gente y ayer dio un paso adelante en esa búsqueda de volver a pelear en los primeros planos del rugby de Buenos Aires; la goleada por 55-20 sobre Alumni, que llegaba invicto a la Catedral, lo reafirma como uno de los aspirantes a las semifinales. “Salimos a confirmar lo que venimos haciendo y propusimos nuestro juego. Hasta ahora fue el mejor partido del año”, expresó Juan Akemeier, autor de 25 puntos, incluidos dos tries. El juego y las formas sostienen a la Academia con buenos resultados.

Es la primera vez que CASI logra cuatro victorias consecutivas en el formato de Top 12, que se instrumentó en el 2017. En URBA, la última vez que había acumulado cuatro éxitos al hilo había sido en la primera rueda del 2016, mientras los mejores equipos de Buenos Aires estaban protagonizando el Nacional de Clubes. Así de irregulares han sido los últimos años del equipo de San Isidro, que parece haber afianzado una base. “Los últimos años teníamos buenos jugadores y formaciones fijas y hacíamos buenos partidos, pero se nos terminaban escapando. Hay una madurez importante en todos los jugadores en cuanto a leer los momentos de los partidos y aprovecharlos” analizó Jerónimo Solveyra, la figura de la goleada. El centro manejó los hilos en ataque, se multiplicó en las coberturas en el fondo y utilizó el pie estratégicamente de manera brillante. “Hay que darse cuenta de que tenemos con qué y de que estamos arriba por algo. Es importante mantener una base y que los jugadores no se vayan. Pero también está pasando que los que entran rinden muy bien. Hoy nos faltaron Luis Briatore, Salvador Ochoa y Jerónimo Tumbarello, que son muy importantes, y los chicos que entraron jugaron bárbaro”, valoró.

En una tarde fría en la Catedral, el local fue contundente. Consistente durante los 80 minutos, sólido en sus bases, se lanzó a jugar desde muchos sectores de la cancha. En el inicio asumió las riendas del partido y hasta tuvo una dosis de fortuna en algunas conquistas, como la de Santiago David, que abrió el marcador a los tres minutos: un rastrón de Felipe Hileman derivó en un rebote y en la definición del wing salteño. El segundo llegó por medio de Akemeier, luego de que Tomás Corneille no consiguiera capturar un kick. El tercero, por una arremetida de Benjamín Rocca Rivarola. Y el cuarto, por otro pique favorable a Akemeier, tras una larga patada de Solveyra. “A veces la pelota pica en favor. El kick cruzado quizás no era la mejor opción y terminó picando para nosotros”, admitió el capitán.

En la primera etapa, Alumni se metió en partido gracias a un maul arrollador tras el cual apoyó Tomás Bivort, pero le costó doblegar una buena defensa, férrea y agresiva. No hizo pie en las bases y perdió la brújula en los primeros minutos de la segunda mitad. Juan Patricio Anderson tuvo que dejar la cancha por un golpe en un hombro y también se resintió Bivort, que fue reemplazado en el entretiempo. Con la salida del capitán, el visitante perdió fuerza en el scrum y su rival lo superó ampliamente en esa faceta.

Tras el 17-8 parcial, CASI fue arrollador en el inicio de la segunda etapa. Cada ataque fue una puñalada para Alumni, que tardó en reaccionar. Cuatro tries en 11 minutos sentenciaron el vencedor con media hora por jugar. “Nos quedamos con el comienzo del segundo tiempo; fuimos el equipo que queremos ser. Podríamos habernos relajado y especulado, pero aceleramos”, explicó David, que acumuló cinco tries en los últimos dos encuentros. “Es un trabajo el de sacarnos la fama de aflojar en algunos tramos del partido. Seguimos creciendo semana tras semana”, agregó el wing.

Otro festejo: CASI anotó cuatro tries en 11 minutos en el segundo tiempo LA NACION/Lucas Mangi

Con una desventaja amplia, Alumni tuvo vergüenza deportiva como para jugar desde todos lados e ir a descontar. Lo logró mediante Exequiel Oliva y Juan Cruz Bottoni, pero nunca estuvo cerca ni siquiera de luchar por un punto de bonus defensivo. Leo Mazzini sumó un try para el local, David anotó otro tras una recepción fallida desde una salida de mitad de cancha y en la última pelota de la tarde Felipe Hileman le puso la frutilla al postre: un kick del propio a apertura, otro pique favorable y definición del 10, mientras los hinchas, con sus cánticos, ya empezaban a pensar en SIC.

El superclásico del rugby local será en la octava fecha y encontrará a los equipos más ganadores de Buenos Aires en un elevado nivel. Antes, CASI visitará a CUBA, como para seguir afianzando la construcción de un equipo altamente protagonista.

La síntesis

CASI

Juan Akemeier; Santiago David, Jerónimo Solveyra (capitán), Bruno Devoto y Benjamín Belaga; Felipe Hileman y Luca Canzani; Benjamín Rocca Rivarola, Eugenio Sartori y Joaquín Sáenz de Miera; Leo Mazzini A y Agustín Posleman; Ignacio Nieto Sánchez, Juan Bautista Torres Obeid y Joaquín Britto.

Entrenadores: Oscar Murgier.

Cambios: ST, 8 minutos, Agustín Torrado por Sáenz de Miera; 16, Hugo García por Nieto Sánchez; 29, Tomás Phelan por Devoto, y 33, Tobías Casaurang por Canzani, Félix Paolucci por Britto y Felipe Phelan por Sartori.

Alumni

Tomás Corneille; Ramón Fuentes A, Alejo González Chávez, Franco Battezzati y Cruz González Bibolini; Juan Marcos Berretta y Tomás Passerotti; Juan Alvariñas, Juan Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Exequiel Oliva, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Ballatore.

Cambios: PT, 6 minutos, Nicolás Promanzio por Anderson; ST, Juan Cruz Bottoni por Bivort; 12, Máximo Castrillo por Lucca; 23, Federico Canovas por Alvariñas y Nicolás Frene por Oliva, y 27, Filippo Testoni por González Chávez.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Akemeier por try de David (C); 8, try de Bivort (A); 18, penal de Akemeier (C); 23, gol de Akemeier por try propio (C), y 29, penal de Berretta (A). Amonestados: 38, Fuentes (A). Resultado parcial: CASI 17 vs. Alumni 8.

Segundo tiempo: 1 minuto gol de Akemeier por try de Rocca Rivarola (C); 4, try de Akemeier (C); 11, gol de Akemeier por try de Belaga (C); 11, gol de Akemeier por try de Mazzini (C); 20, gol de Berretta por try de Oliva (A); 34, try de Bottoni (A); 35, try de David (C), y 41, gol de Akemeier por try de Hileman (C). Amonestados: 33, Mazzini (C). Resultado parcial: CASI 38 vs. Alumni 12.

Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Estadio: CASI.